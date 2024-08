Políticos israelíes reaccionan al hallazgo de los cuerpos de los rehenes de Gaza

Políticos y líderes israelíes reaccionaron el martes a la operación conjunta de las FDI y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) que vio al ejército recuperar los cuerpos de los rehenes Nadav Popplewell, Yagev Buchshtab, Yoram Metzger, Haim Peri, Alexander Dancyg y Avraham Munder de la zona de Khan Yunis en la Franja de Gaza.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo: "Esta noche, nuestras fuerzas devolvieron los cuerpos de seis de nuestros rehenes que estaban en manos de la organización terrorista asesina Hamas.

"Nuestros corazones duelen por la terrible pérdida. Mi esposa Sarah y yo enviamos nuestras condolencias desde lo más profundo de nuestro corazón a las familias", agregó Netanyahu.

Agradeció a las FDI y al Shin Bet por su operación conjunta y afirmó que Israel seguirá actuando para devolver a los rehenes.

"No debemos detenernos para devolver a los rehenes"

El presidente Isaac Herzog escribió en una publicación en X, anteriormente Twitter, "Con gran tristeza e inmenso dolor, enviamos nuestras más sinceras condolencias y un cálido abrazo a las familias, seres queridos y amigos de los seis rehenes cuyos cuerpos fueron devueltos anoche desde Khan Yunis en una operación militar".

With great sorrow and immense pain, we send our heartfelt condolences and a warm embrace to the families, loved ones, and friends of the six hostages whose bodies were returned last night from Khan Yunis in a military operation — Yagev Buchshtab, Alex Dancyg, Yoram Metzger,… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) August 20, 2024

"No debemos detenernos ni un momento en trabajar de todas las formas posibles para traer de vuelta a todos los rehenes, los vivos a sus familias y los muertos para ser sepultados. Esta es la más alta obligación moral de Israel", agregó.

El ministro de Defensa Yoav Gallant compartió "en el profundo duelo" de las familias de los rehenes y dijo que Israel "continuará trabajando para lograr los objetivos de esta guerra: devolver a los rehenes a Israel y desmantelar a Hamas".

El ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, agradeció a las fuerzas de seguridad por la operación y dijo que compartía el dolor de las familias.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, destacó la "operación profesional y decidida llevada a cabo por las excelentes fuerzas de seguridad", agregando que Israel estaba obligado a poner fin a la guerra con "una victoria completa y la destrucción de Hamas", además de devolver a todos los rehenes.

El Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir escribió en X que los rehenes "deberían ser devueltos solo mediante una fuerte presión militar, la cesación de combustible y ayuda humanitaria al terrorismo y sus seguidores".

El líder de la oposición Yair Lapid escribió que era una "mañana difícil con noticias difíciles" y envió sus condolencias "a las familias y a todos en Nir Oz y Nirim".

El MK Benny Gantz compartió en una publicación en X, "Seis caras y nombres que esta mañana simbolizan el reloj de arena que se está agotando, la magnitud de la responsabilidad de hacer todo lo posible para devolver a los demás rehenes a casa, y para que aquellos que aún están vivos regresen con vida".

Gantz también recordó su encuentro reciente con la hija de Avraham Munder, Keren. Ella "me contó cuánto espera y se preocupa por su padre y está segura de que cuando regrese, no dejará de preocuparse por todos los demás rehenes y amigos de Nir Oz".

Gantz agregó que "Avraham ya no llegará a la Plaza de los Rehenes y no regresará vivo a su familia, tampoco lo harán Haim Peri, Yoram Metzger, Nadav Popplewell, Alexander Dancyg y Yagev Buchshtab".

El líder de Unidad Nacional, Gideon Sa'ar, felicitó "a las Fuerzas de Defensa de Israel y al Shin Bet por la importante operación moral que expresa el profundo compromiso de traer los cuerpos de los rehenes para su entierro en Israel".