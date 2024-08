Fortaleciendo el norte de Israel: la lucha por los refugios antiaéreos

Años de esfuerzos dedicados por el gobierno israelí y organizaciones como la Fundación Nacional Judía-USA para fomentar el crecimiento de la población en la hermosa región norte de Israel se vieron obstaculizados por los ataques de Hezbollah que comenzaron el 8 de octubre del año pasado. Por primera vez en la historia de Israel, pueblos enteros y ciudades han sido evacuados durante meses debido a incidentes continuos. Más de 100,000 israelíes ahora viven en refugios temporales, sin saber cuándo, o si, podrán regresar a salvo a sus hogares.

Un gran obstáculo para el retorno es la grave falta de refugios antiaéreos en el norte. Expertos militares estiman que Hezbollah posee hasta 200,000 misiles, incluyendo misiles guiados de corto alcance que han aterrorizado a las comunidades del norte durante años.

La amenaza es tan grave que incluso áreas no evacuadas oficialmente, como Nahariya, Safed y los Altos del Golán, siguen siendo objeto de constantes ataques, dando a los residentes tan solo 15-30 segundos para llegar a un lugar seguro. Trágicamente, ni siquiera esos segundos preciosos fueron suficientes para salvar a 12 niños drusos cuando un misil impactó un campo de fútbol en Majdal Shams a finales de julio.

"La región necesita 3,000 nuevos refugios", dice Telem Chorin, director de desarrollo de recursos del Consejo Regional del Alto Galilea. "Solo tenemos 300, eso es apenas el 10% de lo que se necesita urgentemente para salvar vidas".

Reconociendo la urgencia, el Fondo Nacional Judío-USA fue uno de los primeros en actuar, proporcionando al consejo regional una subvención especial para comenzar los procesos de planificación y aprobación de nuevos refugios. La organización también invirtió en equipo vital para los primeros en responder y la defensa civil a través de su Campaña de Resiliencia de Israel.

Aprovechando décadas de apoyo filantrópico para el norte y tras meses de estrechas consultas con líderes locales en el norte de Israel, el Fondo Nacional Judío-USA lanzó su plan "Reimagina" para la región, que mejora su estrategia Go North pre-guerra destinada a revertir el declive de la población mediante el apoyo al empleo, la defensa civil, los servicios médicos, la vivienda y más.

Gracias a la generosidad de los socios del Fondo Nacional Judío-USA (donantes), alrededor de 150 refugios que van desde salas seguras móviles (migunit) hasta espacios seguros (mamad), han sido renovados o recién instalados en áreas de alto tráfico. La organización planea instalar hasta 40 refugios más.

Chorin subraya los desafíos: "No hay un organismo central supervisando la protección, y necesitamos más apoyo del gobierno. Desde que comenzó la guerra, no han instalado ni un solo refugio nuevo en nuestra región".

De hecho, unas semanas después del 7 de octubre, el Contralor del Estado Matanyahu Englman visitó las comunidades en la frontera norte y encontró deficiencias graves en la preparación para la guerra, incluida la falta de refugios antiaéreos adecuados y un mantenimiento deficiente de los existentes. A pesar de estos hallazgos, el gobierno no ha tomado ninguna medida. "No sé dónde estaríamos sin el Fondo Nacional Judío-USA", agrega Chorin.

Con el nuevo año escolar listo para comenzar el 1 de septiembre, muchas escuelas en el Consejo Regional de Galilea Superior se están preparando para reabrir. Como director ejecutivo del Centro Clore para las Artes Escénicas, Chorin sabe lo crucial que es que las instituciones educativas y culturales proporcionen espacios seguros fortificados para niños y personal. "Los padres necesitan confiar en que sus hijos estarán protegidos en la escuela y durante las actividades extracurriculares", dice Chorin. "Si no se sienten seguros, no pueden trabajar, y la economía, y la nación, sufren".

Las estimaciones sugieren que el 20-30% de los residentes evacuados tal vez nunca regresen a sus hogares originales. "Debemos hacer todo lo posible para que la gente regrese a sus comunidades", insiste Chorin. "Pero no ocurrirá si se sienten vulnerables y desprotegidos de los ataques con cohetes. Necesitamos brindarles ese sentido de seguridad. En pocas palabras, necesitamos construir más refugios".