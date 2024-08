Israel impulsa un plan para atraer más trabajadores extranjeros y fortalecer su economía

El Ministerio de Finanzas israelí está creando un plan para sustituir a los trabajadores palestinos por trabajadores extranjeros del extranjero para proyectos de construcción en el país, anunció el ministerio el domingo.

El gobierno israelí ha estado trabajando para fomentar y fortalecer la industria de la construcción residencial desde el estallido de la guerra del 7 de octubre, dijo el ministerio. Han tomado nota de la escasez de mano de obra en el campo de la construcción.

El ministerio señaló que recientemente se les aprobó una subvención para emitir un pago único a los trabajadores de la construcción israelíes hasta la cantidad de 21 mil NIS.

Medidas adoptadas por Smotrich

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió al ministro del Interior, Moshe Arbel, que actualizara la normativa que define los métodos de pago a los trabajadores extranjeros del sector de la construcción, lo que incluye permitir el aplazamiento de parte del pago a un trabajador extranjero hasta que el empleado llegue a Israel.

Todo ello forma parte de los esfuerzos por facilitar el proceso de importación de trabajadores extranjeros al país y apoyar a sus empleadores en respuesta a las consultas de empresas y contratistas. Foreign workers seen working in the fields near the Israeli town of Bet Shemesh, November 13, 2016. (credit: YAAKOV LEDERMAN/FLASH90)

Smotrich declaró: "Hemos reducido la reglamentación y traído al país a más de 20.000 trabajadores extranjeros desde el comienzo de la guerra de Gaza.

"Ya en los primeros meses de la guerra anuncié un tremendo programa de incentivos para quienes entraran en la industria de la construcción. La actividad actual de la industria de la construcción es de interés nacional, y seguiremos ayudándola al tiempo que mantenemos la economía y la seguridad de Israel."