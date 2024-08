Judíos que brillaron en los Juegos Olímpicos de París 2024: ¿quiénes se llevaron el oro?

Los Juegos Olímpicos de París 2024 concluyen el domingo, y al menos 21 atletas judíos de Estados Unidos, Australia e Israel regresarán a casa con nuevos metales: Seis oros (un atleta ganó dos), siete platas y cinco bronces. El total de medallas, 18, es superior al de todos los países excepto 15.

Israel, en particular, ha acumulado un medallero histórico, con siete medallas en total, su mayor número en unos Juegos Olímpicos. Israel ganó tres medallas sólo el 3 de agosto, su mayor número de medallas en un solo día. El país cuenta ahora con 20 medallas olímpicas en total, nueve de ellas en judo y cinco en vela.

La palista australiana Jessica Fox ha aumentado su legado, y está considerada la mejor piragüista de todos los tiempos, al ganar dos medallas de oro en París en carreras de canoa y kayak. Su hermana menor, Noemie, también ganó una medalla de oro, la primera, en la novedosa prueba de kayak cross.

Siga leyendo para saber más sobre todos los medallistas judíos e israelíes, ordenados alfabéticamente y por tipo de medalla.

Las medallistas de oro Jackie Dubrovich y Maia Weintraub

El equipo estadounidense de florete femenino ganó el oro, dando a Jackie Dubrovich y Maia Weintraub sus primeras medallas. Dubrovich se había quedado a las puertas de la medalla en Tokio, mientras que Weintraub debuta en unos Juegos Olímpicos. Weintraub, que aplazó su último año en la Universidad de Princeton para entrenarse para los Juegos Olímpicos, era la suplente, pero sustituyó brevemente a Dubrovich para poder compartir la medalla por equipos. Lee Kiefer y Lauren Scruggs, que ganaron sendas medallas en la competición individual de florete, completaron el equipo estadounidense. De los 20 miembros del equipo estadounidense de esgrima, seis son judíos o proceden de familias judías. Lauren Scruggs, Maia Weintraub and Jackie Dubrovich of Team United States celebrate winning against Italy during the fencing women's foil team gold medal match at the Paris Olympics, Aug. 1, 2024. (credit: Clive Brunskill/Getty Images)

Amit Elor

La luchadora estadounidense Amit Elor entró en los Juegos Olímpicos de París, sus primeros Juegos, con una racha de victorias que se remonta a 2019. Ese tramo invicto continuó esta semana al capturar la medalla de oro en la categoría de peso femenino de 68 kilogramos. Elor tiene 20 años, lo que la convierte en la medallista de oro estadounidense más joven de todos los tiempos. Hija de inmigrantes israelíes, Elor sufrió tanto el antisemitismo en Internet como la muerte repentina de su padre y de un hermano durante los años en que irrumpió en la élite de las luchadoras estadounidenses.

Jessica Fox (dos medallas de oro)

La piragüista australiana Jessica Fox llegó a estos Juegos Olímpicos considerada por muchos como la mejor de todos los tiempos en su deporte. Fox, de 30 años, añadió dos medallas de oro más a su colección en París, una en kayak slalom femenino y otra en canoa slalom. Ahora tiene seis medallas en su carrera: tres de oro, una de plata y dos de bronce. Es la competidora olímpica de eslalon en canoa más condecorada de todos los tiempos, y la única olímpica australiana de la historia con seis medallas individuales. Fue una de las abanderadas de Australia en la ceremonia inaugural de París.

Noemie Fox, la hermana menor de Jessica Fox, ganó su primera medalla olímpica, un oro en la prueba inaugural de kayak cross. Fox, de 27 años, y su hermana se unen a una rara clase de hermanos judíos que ganan medallas en los mismos Juegos Olímpicos. Son probablemente los primeros hermanos judíos que ganan sendas medallas de oro en los mismos Juegos desde que las hermanas Tamara e Irina Press lo hicieran en 1960 y 1964 en pruebas de atletismo para la Unión Soviética.

Tom Reuveny

El windsurfista Tom Reuveny ganó la primera, y hasta ahora única, medalla de oro de Israel en los Juegos Olímpicos de París en la final masculina de windsurf iQFoil. El oro de Reuveny, el cuarto de la historia de Israel, llega 20 años después de que su entrenador, Gal Fridman, ganara la primera medalla de oro de Israel en los Juegos de Atenas 2004, en la competición masculina de windsurf. Reuveny, cuyo hermano está combatiendo en la guerra entre Israel y Hamás, dijo que su victoria le había traído la celebración que tanto necesitaba en un año difícil. "Ha sido muy duro, pero he tenido que agachar la cabeza y seguir entrenando, y todo por este momento", declaró.

Artem Dolgopyat , medalla de plata

El gimnasta israelí de origen ucraniano Artem Dolgopyat llegó a los Juegos Olímpicos de París como favorito a la medalla en el ejercicio de suelo, la prueba en la que consiguió el oro en Tokio. Tras una difícil actuación en la ronda de clasificación, Dolgopyat se recuperó y ganó la medalla de plata, convirtiéndose en el primer atleta israelí que consigue una medalla en Juegos Olímpicos consecutivos.

Sienna Green

La estrella judía del waterpolo Sienna Green ganó una medalla de plata con Australia, ya que su país cayó 11-9 ante España en el partido por la medalla de oro. Green, que debuta en unos Juegos Olímpicos con 19 años, es la mujer más joven en representar a Australia en waterpolo femenino. Los padres de Green son ex jugadores de waterpolo, y su padre Antony representó a Australia en los Juegos Macabeos de 1989 y 1993 en Israel.

Raz Hershko

La yudoca israelí Raz Hershko consiguió la medalla de plata en la competición femenina de más de 78 kilos, la segunda medalla olímpica de su carrera. En Tokio había ganado la medalla de bronce con el equipo mixto israelí de judo. Hershko, de 26 años, es la judoka número 2 del mundo en su categoría, según la Federación Internacional de Judo.

Equipo israelíde

gimnasia rítmica

El equipo israelí de gimnasia rítmica ganó la medalla de plata en la competición por equipos all-around, lo que supuso la séptima medalla de Israel en los Juegos Olímpicos de París. El grupo, capitaneado por Romi Paritzki e integrado también por Ofir Shaham, Diana Svertsov, Adar Friedmann y Shani Bakanov, terminó con una puntuación combinada de 68,850, por detrás de los 69,800 de China, ganadora de la medalla de oro. El grupo había ganado las primeras medallas de oro de su historia en los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Rítmica de 2023.

Sharon Kantor

El mismo día que Reuveny ganó el oro y Dolgopyat la plata, Sharon Kantor ganó la plata en la competición femenina de windsurf iQFoil, la primera medalla de su vida. Kantor, de 21 años, es la primera mujer israelí que gana una medalla en vela.

Inbar Lanir

Inbar Lanir también ganó una medalla de plata en judo para Israel, en la categoría de 78 kilos. La victoria le valió a Lanir su primera medalla individual; había ganado el bronce en Tokio con el equipo mixto israelí. Lanir, de 24 años, llevaba un coletero amarillo en señal de defensa de los rehenes israelíes en Gaza, y se había hecho viral en su país después de hacer de canguro de su vecino -que no sabía que era olímpica- en los días posteriores al ataque de Hamás del 7 de octubre. "En lugar de entrenarse para los Juegos Olímpicos, está haciendo de canguro", escribió Sheizaf Tal Meshulam en un post de Facebook. "

Claire Weinstein

La nadadora Claire Weinstein ganó la medalla de plata en el relevo femenino de 4×200 metros estilo libre, junto a la leyenda olímpica estadounidense Katie Ledecky. Weinstein, de 17 años, debuta en unos Juegos Olímpicos en París y es la medallista judía más joven. La neoyorquina, que celebró su bat mitzvah en la Congregación Reformista Kol Ami de White Plains, nadó la primera etapa del relevo del equipo estadounidense. Erin Gemmell y Paige Madden completaron el equipo.

Medallista de bronce

Nick Itkin

El esgrimista de florete Nick Itkin ganó el bronce a principios de los Juegos Olímpicos de París, mejorando su 12º puesto en la competición individual de Tokio. Había ganado el bronce con el equipo masculino estadounidense de florete en los Juegos de Tokio. Itkin, de 24 años, cuyo padre es un inmigrante judío de Ucrania, ha sido dos veces campeón de la NCAA y es el segundo esgrimista de florete masculino del mundo. El año pasado se convirtió en el primer estadounidense, y tercer esgrimista estadounidense en total, en ganar medallas individuales en campeonatos del mundo consecutivos.

Sarah Levy

Sarah Levy, natural de San Diego, ganó la medalla de bronce con el equipo femenino estadounidense de rugby a siete, que sorprendió a Australia en la final y ganó la primera medalla olímpica de su historia. Levy, de 28 años, participó en tres de los seis partidos del equipo en su debut olímpico. Levy, que también compitió en los Juegos JCC Maccabi en su adolescencia, ganó la medalla junto al entrenador asistente judío del equipo estadounidense, el ex atleta olímpico Zack Test.

Jemima Montag (dos medallas de bronce)

La marchadora Jemima Montag se une a su compatriota Jessica Fox como doble medallista en París. Ganó su primera medalla en los 20 kilómetros marcha, prueba en la que ya poseía el récord de su país. Montag ganó otro bronce el miércoles en la prueba inaugural de relevos mixtos de maratón. Montag, de 26 años, es la primera mujer australiana en 52 años que gana dos medallas en la categoría de atletismo en pista en los mismos Juegos Olímpicos.

Peter Paltchik

El yudoca israelí Peter Paltchik ganó el bronce en la categoría de 100 kilos, su primera medalla individual. Paltchik también ganó el bronce, junto a Hershko y Lanir, con el equipo mixto israelí de judo en Tokio. Paltchik, que había sido uno de los abanderados de Israel en la ceremonia inaugural de París, nació en Ucrania. Ganó la medalla de oro en el Campeonato de Europa de 2020.