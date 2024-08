Arrestan a sospechoso por ataque terrorista frente a sinagoga en Francia

La policía francesa arrestó a un argelino de 33 años, sospechoso de intentar prender fuego a la sinagoga Beth Yaacov en La Grande-Motte, sur de Francia, el sábado, dijo el Ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin.

Unos 200 policías habían estado buscando a un sospechoso y la fiscalía antiterrorista se hizo cargo de la investigación, dijo el Primer Ministro Gabriel Attal.

La fiscalía antiterrorista anunció el domingo temprano que un sospechoso había sido arrestado en Nîmes el sábado por la noche.

"Antes de que la policía pudiera intervenir, (el sospechoso) abrió fuego contra la (policía), que respondió. El hombre resultó herido en la cara", dijo la fiscalía en un comunicado, agregando que otras dos personas fueron detenidas.

"Este es un ataque antisemita. Una vez más, nuestros compatriotas judíos son blanco", publicó Attal en X, agregando: "No nos rendiremos. Frente al antisemitismo, frente a la violencia, nunca permitiremos ser intimidados".

BREAKING: At least two cars, one of which contained a gas cylinder, were set on fire this Saturday morning in front of the synagogue in La Grande-Motte, France, causing an explosion and injuring a police officer. pic.twitter.com/9QkL0kbuip