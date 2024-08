Biden afirma que aún es posible un alto al fuego en Gaza antes de finalizar su mandato

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió una entrevista a la cadena de noticias CBS, que se hizo pública el domingo, en la que afirmó que un alto el fuego en Gaza sigue siendo muy posible.

"El plan que elaboré, respaldado por el G7, respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera, sigue siendo viable", declaró el presidente a la CBS. "Y estoy trabajando literalmente todos los días, con todo mi equipo, para evitar que se convierta en una guerra regional. Pero fácilmente puede hacerlo".

Biden hizo esta declaración poco después de explicar por qué retiró su candidatura a la reelección, diciendo que sería mejor para el Partido Demócrata derrotar a Donald Trump en noviembre, mientras decía al nuevo medio estadounidense que está haciendo campaña por la vicepresidenta Kamala Harris para la presidencia junto al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en el disputado estado indeciso.

Biden fue animado a abandonar la carrera

El presidente de EE.UU. también confirmó durante la entrevista que también fue empujado fuera de la carrera debido a preocupaciones sobre su salud y edad. Biden tomó su decisión el mes pasado en su casa familiar de Rehoboth Beach (Delaware).

Biden explicó a la CBS que "sus colegas demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado pensaban que iba a perjudicarles en las elecciones. Y me preocupaba que si seguía en la carrera, ése fuera el tema". US PRESIDENT Joe Biden addresses the nation from the Oval Office of the White House last week, explaining the decision to drop his presidential re-election bid. (credit: Evan Vucci/REUTERS)

La segunda distracción que dice, además de su edad, es que cuando "me presenté la primera vez, pensaba en mí como Presidente de transición".