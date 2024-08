Por qué atacar terroristas en escuelas era válido para el IDF antes, pero ya no lo es

Si se analizan objetivamente las leyes de la guerra en blanco y negro, no hay duda de que existen algunas circunstancias en las que un ejército puede atacar una escuela o un lugar de culto si las fuerzas enemigas lo están utilizando con fines militares.

Este ha sido el mantra de Israel a la hora de explicar al mundo por qué tiene derecho a atacar docenas, si no cientos, de escuelas y otros lugares civiles en Gaza: Hamás los está utilizando, así que Jerusalén puede atacarlos.

Por supuesto, hay cuestiones de proporcionalidad. Un ejército no puede volar una escuela que alberga a 20 civiles para matar a un terrorista de baja graduación.

Pero el principio jurídico de que las FDI -al menos como cuestión de derecho- pueden matar a terroristas en esos lugares si el equilibrio proporcional entre terroristas y civiles es razonable, sigue siendo intachable.

Sin embargo, la ley es sólo el primer aspecto del análisis de una acción militar de este tipo.

Incluso si la operación es legal, tal vez la pregunta más importante sea: ¿Los beneficios más amplios compensan los costes?

Si la respuesta a esa pregunta en los primeros meses de la guerra, y quizá incluso al menos hasta derrotar a Hamás en Khan Yunis a principios de febrero, era un rotundo "sí", en algún momento, probablemente cambió a un "no", y en mayo, probablemente cambió a un rotundo "no".'

Hasta febrero, las FDI necesitaban borrar el 7 de octubre de la visión del mundo de Hamás y de sus otros enemigos como paradigma de un Israel indefenso y débil.

Las FDI necesitaban dejar claro a sus enemigos que Hamás estaba derrotada como organización militar nacional, que podía tomar el control de cualquier zona de Gaza a voluntad, y que cualquier enemigo que cometiera un error similar de ir demasiado lejos podría enfrentarse a las mismas escenas de derrota militar y destrucción.

Para ello, las FDI tenían que derrotar a las dos armas más poderosas de Hamás, sus batallones del norte de Gaza y sus batallones de Khan Yunis.

Además, derrotar a Hamás en el norte de Gaza condujo a la devolución de más de 100 rehenes, y existía una posibilidad real de que derrotar a Hamás en Khan Yunis condujera a otro acuerdo de rehenes.

Para ello, las FDI no podían permitir que Hamás se ocultara entre escudos humanos en lugares civiles.

En cualquier lugar del norte de Gaza y de Khan Yunis en el que se escondiera Hamás, las FDI debían atacarlo siempre que se respetara la proporcionalidad, aunque a veces supusiera bajas civiles accesorias.

El único camino para derrotar a Hamás

Ésta era la única forma de desmantelar los batallones de Hamás.

Además, Israel contaba con el firme y constante respaldo de Estados Unidos y no tuvo que hacer frente a una intervención significativa de los tribunales internacionales hasta diciembre y, en cierta medida, hasta mediados-finales de marzo.

Israel cometió varios errores en marzo, como matar por error a siete cooperantes de la organización World Central Kitchen.

Existe un debate en curso entre los altos cargos de defensa sobre hasta qué punto era necesario que las FDI invadieran Rafah, aunque la mayoría se alegra de que las FDI se hicieran con el control del corredor Philadelphi.

En cualquier caso, tan pronto como Israel invadió Rafah, la administración Biden congeló públicamente algunas ventas de armas, el Fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el Ministro de Defensa Yoav Gallant, y diversos aliados israelíes iniciaron conversaciones sobre sanciones o al menos congelaciones de ventas de armas.

¿Por qué cambió todo tanto? Podría ser que el Ministerio de Sanidad de Hamás informara de 30.000, luego de 35.000 y después de 40.000 civiles palestinos muertos y más de 90.000 heridos.

Israel puede reducir absolutamente esas cifras señalando que 16.000 o más eran probablemente terroristas de Hamás y tal vez que el número de muertos sea entre 5.000 y 10.000 menos, dado que al menos una organización de la ONU admitió en mayo que había recogido 10.000 cadáveres menos de los contabilizados hasta ahora.

Pero en el mejor de los casos, es probable que Israel haya matado a 15.000 civiles, y la cifra podría acercarse fácilmente a los 25.000.

Con esas cifras, Israel prácticamente no tiene aliados que sigan apoyando los ataques que matan a una mezcla de terroristas y civiles. Cada ataque hace más probables los embargos de armas, las acusaciones de crímenes de guerra y las sanciones más amplias.

Además, ha quedado muy claro que invadir Rafah no quebró a Hamás mucho más que invadir el norte de Gaza y Khan Yunis. Cada vez que Hamás es atacada pierde algunas fuerzas, pero tiene un número significativo escondido y esperando para atacar, resistiendo hasta que la atención de Israel por "cortar la hierba" en Gaza se desvanece.

Así que atacar una escuela más y matar a 20 terroristas más no va a suponer una gran diferencia en el objetivo más amplio de recuperar a los rehenes o acabar con la identidad política de Hamás.

Y aunque la división jurídica de las FDI empezó por fin a aparecer en algunos titulares después de 10 meses, sigue sin haber casi información sobre sus 300 investigaciones operativas, ni hay mucho más sobre sus 135 investigaciones criminales y operativas aceleradas. Aparte de algunas acusaciones de Sde Teiman, Israel ha presentado poco al mundo para calmar sus dudas sobre la justicia israelí, incluso en relación con casos de alto perfil como el asesinato por error de periodistas de Reuters en el Líbano en octubre de 2023.

La conclusión es que para mayo, si no para febrero, los costes para la legitimidad de Israel de matar mezclas de terroristas y civiles -incluso si está legalmente permitido- probablemente hayan pasado a no merecer la pena dado el insignificante impacto que cada incidente tiene en la consecución de los objetivos más amplios de la guerra.

Cuanto antes cambien de estrategia las FDI, antes podrán iniciar el proceso de restauración de la legitimidad israelí y acabar con la amenaza de embargos de armas, enjuiciamientos por crímenes de guerra a escala mundial y sanciones.