El rehén beduino rescatado presenció cómo Hamás asesinaba a los cautivos y fue operado sin sedación

Qaid Farhan Alkadi, quien fue rescatado de la cautividad de Hamas el martes en una operación conjunta del IDF y Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), reveló detalles de su cautiverio, incluyendo someterse a cirugía prácticamente sin anestesia y presenciar el asesinato de un compañero de cautiverio, informó N12 el miércoles.

Alkadi compartió con N12 que fue herido en la pierna por terroristas el 7 de octubre y, mientras estaba en cautiverio, fue sometido a una cirugía para quitarle la bala en la pierna.

"La cirugía se realizó prácticamente sin anestesia, y fue extremadamente dolorosa. Inicialmente, me mantuvieron en un apartamento con otros rehenes, y apenas había comida".

Alkadi afirmó que unas semanas después de haber sido tomado como rehén, los terroristas filmaron a otros rehenes retenidos con él. Relató a N12 que en el video se podía ver al rehén muriendo, lo cual fue filmado pero nunca fue difundido por los terroristas. Compartió cómo presenció el asesinato del rehén a su lado.

Alkadi dijo que le permitían bañarse una vez al mes, afirmando: "Una vez al mes, me permitían bañarme en un lavabo. Me mantenían solo en un túnel, en completa oscuridad". El rehén rescatado Qaid Farhan Alkadi llega en helicóptero de las FDI al centro médico Soroka. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Respecto a su movimiento en Gaza, dijo: "Después de unos dos meses, los terroristas me trasladaron a un túnel. Allí, estaba solo, rodeado solo por los terroristas. No podía distinguir entre el día y la noche".

"Los terroristas llevaban máscaras y principalmente me daban trozos de pan para comer, había muy poca comida. Estaba completamente a oscuras, y tenía que poner mis manos sobre mis ojos para asegurarme de que todavía podía ver; era tan oscuro", dijo a N12.

Alkadi también relató la historia de su rescate a N12. Dijo que escuchó extensos bombardeos del IDF en Gaza, y en sus últimos días de cautiverio, los terroristas le dejaron una pequeña porción de pan y huyeron. Solo más tarde, escuchó hebreo y se dio cuenta de que soldados del IDF estaban operando cerca.

Antes de entrar en el túnel donde estaba Alkadi retenido, los soldados llevaron a cabo operaciones y acciones que llevaron a la liberación de los terroristas que lo tenían. Después de esto, los soldados comenzaron a buscar en el túnel. Alkadi les llamó en hebreo, y entablaron una conversación para asegurarse de que no era una trampa. Finalmente, lo extrajeron de forma segura.

Revelado el maltrato médico previo de rehenes

El maltrato médico de los rehenes en cautiverio de Hamas ha sido capturado en los testimonios de otros antiguos rehenes. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La tía de Mia Schem le dijo a Walla en noviembre que su sobrina había sido operada por un veterinario.

El antiguo rehén Itay Regev también reportó maltrato médico mientras estaba en cautiverio, diciéndole a Reuters que una bala fue extraída de su pierna por un "médico asustado y sudoroso" sin anestesia.

Maya Regev, la hermana de Itay, tuvo que ser operada ya que su pie necesitaba ser vuelto a unir tras la violencia del 7 de octubre de Hamas. Aunque le volvieron a unir el pie, quedó en un ángulo no natural, y dio su entrevista de enero a Reuters desde una silla de ruedas.