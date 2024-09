Reginald D. Hunter en Edimburgo: comedia polémica con toques de antisemitismo

Reginald D. Hunter, mitad cómico y mitad predicador de los Estados Unidos, es un hombre negro que debería comprender qué es la persecución racial. Se para frente a una multitud aplaudiendo y cuenta un chiste: Israel, dice, le recuerda a una mujer que se maltrata a sí misma y luego culpa a su pobre esposo. En otras palabras, según el chiste, Israel es la que se atacó, violó y asesinó a sí misma el 7 de octubre y luego culpó a los inocentes gazatíes; hilarante.

Pero eso es solo el principio. Este "ingenioso" chiste no divierte a todos en el espectáculo en Edimburgo. Una pareja que protestó por el chiste y gritó "¡No es gracioso!" se enfrenta a un ataque masivo por parte de la audiencia y del propio comediante, teniendo que huir finalmente de la sala entre gritos de "maníacos genocidas". Hunter, quien tiene algunos chistes sobre el Holocausto en su repertorio, fomenta el ambiente odioso y más tarde responde que estas cosas suceden durante las actuaciones. Como resultado del incidente, se cancela otro de sus espectáculos.

Me encantan los shows de stand-up que incluyen diversas asociaciones y comparaciones. Puede ser gracioso cuando alguien dice, "Las bolsas de aire me recuerdan a mi banquero", o "El puré de papas me recuerda a mi ex esposa", siempre y cuando haya una explicación divertida.

Sin embargo, Hunter, como un sofisticado antisemita contemporáneo, no usa la palabra "judíos" directamente; simplemente hace que la audiencia lo piense. No genera asociaciones complejas; simplemente entrega una declaración simple y políticamente cargada de que Israel es culpable de todo lo que se le hace, mientras acusa a los inocentes. El camino desde esto hasta "Del río al mar" es corto. Grupos PRO-PALESTINOS/anti-Israel celebran una manifestación frente al Monumento a Washington, a principios de este año. En un cartel se lee: Del río al mar, Palestina será libre''. (credit: Sabrina Soffer)

También disfruto del humor autocrítico. Cuando Seinfeld habla del tío que culpa todos sus fracasos al "antisemitismo", es gracioso. Cuando Modi, el comediante, cuenta historias sobre organizaciones judías siempre tratando de sacar más dinero o cómo un judío se siente incómodo en una ferretería, es hilarante. No necesitas mucho, solo añadir palabras como "shtick" o "rachmones" en un texto en inglés, y ya me estoy riendo. Tenemos un sentido del humor y, a diferencia de ciertas religiones, definitivamente podemos manejar la autocrítica. "Oy vey krechtsen" es parte de lo que somos.

Pero Hunter no es tan divertido. Le falta sofisticación, sutileza y definitivamente compasión. Lo que sí tiene es un agudo sentido de lo que puede enfurecer a una multitud escocesa ignorante y manipulada. Comparar al Estado de Israel con una mujer masoquista y auto-víctima no es humor, sino parte de una industria de mentiras, encendiendo una pequeña fogata tribal con una Estrella de David, bajo la apariencia de arte.

Segunda Guerra Mundial

Yo también tengo asociaciones, y estas involucran a Hunter haciéndome recordar al gobierno polaco durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno que no manchaba sus manos pero astutamente brindaba apoyo moral a sus ciudadanos para unirse a los nazis en el asesinato de tres millones de judíos polacos y apoderarse de sus propiedades. Me hace recordar al régimen que, incluso después de la guerra en 1946, cuando se conocía la magnitud de la destrucción, "no pudo detener" a ciudadanos polacos de llevar a cabo el pogromo de Kielce, en el que 47 sobrevivientes del Holocausto fueron asesinados.

Al igual que el gobierno polaco, Hunter no dijo explícitamente que los judíos deberían ser atacados, y por eso realmente merece elogios. Pero también opera bajo la superficie, alentando a los atacantes. Hunter, también, pronto se disculpará, negará su participación, afirmará que fue malinterpretado y dirá que en realidad es la víctima de la situación, tal como hace hoy el gobierno polaco. Pero eso realmente no lo ayudará.

Porque las asociaciones, como él sabe, ya sean divertidas o no, son muy subjetivas. Y aunque él se convierta y haga aliyá, un espectáculo de Hunter siempre evocará recuerdos de una actuación antisemita.

El escritor es el presidente de WIZO.