Ex rehén revela que Hamas la obligó a usar un hiyab y decir oraciones islámicas

La ex rehén Agam Goldstein-Almog escribió sobre el abuso y el antisemitismo al que fue sometida mientras estaba en cautiverio de Hamas y en línea tras su liberación, en un artículo de opinión publicado por el Washington Post el miércoles.

Goldstein-Almog fue liberada en noviembre como parte de un acuerdo de intercambio de rehenes en un alto el fuego.

Nacida en 2007, la joven Goldstein-Almog creció junto a la Franja de Gaza en el Kibbutz Kfar Aza. El 7 de octubre, terroristas atacaron su hogar y mataron a su padre y hermana, tomando como rehenes a ella, a su madre y a sus dos hermanos menores.

Goldstein-Almog describió cómo poco después de llegar a Gaza, una multitud de jóvenes la rodeó: "Ellos sonreían y se reían mientras yo lloraba", escribió.

Ella continuó explicando que sus captores y aquellos que se reían de ella mostraban un odio infundado "por todo lo que soy y todo lo que no soy". Agam Goldstein Almog (credit: SCREENSHOT/WALLA!)

"Mi guardaespaldas de Hamas me odiaban por ser judía, así que fui obligada a recitar oraciones islámicas y usar un hiyab", escribió. "Se me prohibió lamentar la muerte de mi padre y hermana, y a menudo se me ordenaba mirar hacia el suelo."

Mientras estaba retenida en un túnel terrorista, Goldstein-Almog dijo que se encontró con seis rehenes femeninas. Las rehenes le contaron cómo fueron acosadas por hombres armados que entraron en un cuarto donde estaban duchándose.

Poco después, un guardia le dijo a Goldstein-Almog que "viviría el resto de mi vida como una esposa esclava encadenada" en Gaza y que le encontraría un marido allí. Al enfrentarse al terrorista, Goldstein-Almog dijo que su madre interrumpió la conversación y desvió sus avances hacia su joven hija de 17 años.

Intercambio de rehenes

"Tuve la suerte de ser liberada, junto con mi familia, en un intercambio de prisioneros después de 51 días", recordó Goldstein-Almog. "Pero esas seis jóvenes siguen en cautiverio, llevan más de 300 días sin sus madres. Todas deberían haber regresado hace mucho tiempo".

La joven de 18 años liberada como rehén, Noga Weiss, tuvo una experiencia similar, donde su captor insistía en que se quedara en Gaza y se casara con él.

En sus 51 días de cautiverio, Goldstein-Almog dijo que encontró un "raro momento de conexión humana" con un civil palestino, un momento que terminó rápidamente cuando comenzaron a aplaudir junto a multitudes al escuchar a Hamas lanzar cohetes hacia Israel. Solo minutos antes de que las multitudes aplaudieran en un salón de escuela, los gazatíes le habían preguntado si quería sentarse o si tenía sed.

Incluso en los momentos previos a su liberación, los terroristas utilizaron la guerra psicológica.

"Un guardia se aseguró de decirnos que, en la próxima guerra, Hamas volvería para matarnos. No habría toma de rehenes, no más negociaciones", escribió.

Mientras la Cruz Roja la sacaba de Gaza, dijo que multitudes rodearon su auto y comenzaron a golpear la ventana, gritando "¡Muere, muere, muere!"

Después de ser liberada, el sufrimiento continuó

Aunque Goldstein-Almog dijo que a menudo fantaseaba con su libertad mientras estaba en Gaza, explicó que el mundo al que regresó era muy diferente de lo que había imaginado.

"Una de mis fantasías era que seríamos liberados y el mundo nos abrazaría", explicó. "Pero el mundo al que regresé estaba profundamente dividido y hirviendo de ira. El odio que pensé haber dejado atrás en Gaza me esperaba en línea".

Dijo que los trolls y teorías de conspiración que inundaron sus redes sociales tenían como único objetivo "fomentar el odio".

"Las secciones de comentarios de artículos de noticias que mencionaban mi nombre eran campos de batalla, ya que el odio de un lado era respondido con odio del otro", dijo. "He visto cómo el movimiento en Occidente por un alto el fuego en Gaza a veces se convierte en un apoyo total a Hamas y en la persecución de judíos en espacios públicos.

"Estoy segura de que mis secuestradores todavía me odian, pero cuando estudiantes estadounidenses llaman a la 'intifada' o cantan en alabanza de terroristas de Hamas 'Al-Qassam, nos haces sentir orgullosos', recuerdo que muchas otras personas también lo hacen".

Goldstein-Almog concluyó su artículo mencionando los seis cuerpos de los rehenes devueltos a Israel, y orando por la libertad de los rehenes restantes, "pero no tengo ilusiones sobre el mundo al que regresarán".