Kronenfeld, jefe de UNRWA USA, denuncia la campaña publicitaria israelí contra UNRWA

Israel ha estado llevando a cabo una campaña publicitaria anti-UNRWA durante meses para desfinanciar la organización, informó Wired el lunes, citando el testimonio de la jefa de UNRWA USA, Mara Kronenfeld.

Al encontrar los anuncios, Kronenfeld y su equipo de siete personas solicitaron ayuda a Google para luchar contra lo que creían que era una campaña de desinformación.

A pesar de las afirmaciones de que los anuncios difunden información incorrecta, desde el inicio de la campaña publicitaria anti-UNRWA del gobierno israelí, las Naciones Unidas han confirmado que varios de los empleados mencionados en los anuncios han sido despedidos debido a sus vínculos con Hamas y su participación en el ataque del 7 de octubre.

Kronenfeld le dijo a Wired que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en octubre, las donaciones para su organización han aumentado considerablemente, alcanzando un récord de 30 millones de dólares en 2023. Según Kronenfeld, la campaña israelí fue un intento de manchar el nombre de UNRWA USA y cortar las donaciones.

En 2024, el estado de Israel acusó a 12 empleados de la UNWRA de participar en el ataque del 7 de octubre, vinculando directamente al grupo con terroristas de Hamas.

Al mismo tiempo, la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel lanzó una campaña publicitaria, comprando búsquedas para "UNRWA" y "UNRWA USA" para desviar a aquellos que buscaran esos términos a una página web llena de acusaciones que mostraban que la organización no debería ser confiable. Soldados israelíes operan junto a la sede de la UNRWA, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en la Franja de Gaza, el 8 de febrero de 2024. (credit: DYLAN MARTINEZ/REUTERS)

Según análisis proporcionados a Wired por la cuenta de Google Ads de UNRWA USA, cuando los usuarios realizaron búsquedas sobre más de 300 términos relacionados con UNRWA entre mayo y julio, los anuncios israelíes aparecieron el 44 por ciento de las veces en que tanto ellos como los anuncios de UNRWA USA eran elegibles para aparecer. Mientras tanto, los anuncios de UNRWA USA aparecieron solo en el 34 por ciento de las circunstancias elegibles.

"Existe una campaña increíblemente poderosa para desmantelar UNRWA", dijo Kronenfeld. "Quiero que el público sepa lo que está sucediendo y la naturaleza insidiosa de ello, especialmente en un momento en que las vidas civiles están bajo ataque en Gaza."

Políticas de Google

La portavoz de Google, Jacel Booth, dijo a Wired que los gobiernos pueden publicar anuncios que cumplan con las políticas de la compañía y que los usuarios y empleados pueden denunciar presuntas violaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en Nueva York reconoció pero no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios de Wired sobre esta historia en los últimos cuatro meses.

Durante décadas, Israel ha sostenido que la UNRWA obstaculiza la paz duradera entre israelíes y palestinos al proteger a Hamas y permitir la constante indoctrinación de las generaciones más jóvenes en el movimiento terrorista.

En respuesta a las acusaciones de Israel, la UNRWA ha despedido a 13 empleados en el último año, habiéndose determinado que nueve de ellos estaban involucrados en los ataques de Hamas basados en pruebas proporcionadas por Israel.

Además, importantes donantes como Estados Unidos, Alemania y Suiza han pausado la financiación a la UNRWA. Estados Unidos anunció que la prohibición de financiamiento a la UNRWA continuaría hasta 2025, a pesar de que otros países ya han reanudado la financiación.

El Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha mantenido que su organización desempeña un papel neutral y vital en la región y se dedica a la selección y capacitación para evitar que simpatizantes de Hamás se unan a sus filas. Kornenfeld dijo a Wired que los esfuerzos de buena fe de la UNRWA le han permitido, como mujer judía, sentirse cómoda con su papel dentro de la organización.

Para mayo, según capturas de pantalla obtenidas por Wired, Israel estaba promocionando el mismo contenido pero con palabras ligeramente modificadas, como "Neutralidad de la UNRWA comprometida", "Israel revela problemas de la UNRWA" y "Israel aboga por prácticas humanitarias más seguras y transparentes", que describían de manera más clara lo que los usuarios obtendrían si hacían clic.