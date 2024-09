La FIFA pospone otra vez revisión de solicitud palestina contra Israel

La FIFA, organismo rector del fútbol mundial, ha vuelto a retrasar su decisión sobre la petición palestina de suspender a Israel del fútbol internacional debido a la guerra en Gaza.

La FIFA anunció el viernes por la noche que ahora considerará las propuestas de la Asociación de Fútbol de Palestina (PFA) contra la Asociación de Fútbol de Israel (IFA) en octubre.

La PFA presentó una propuesta para suspender a Israel en mayo, con la FIFA ordenando una evaluación legal urgente y prometiendo abordarla en una reunión extraordinaria de su consejo en julio.

La FIFA dijo el mes pasado que la evaluación legal sería compartida con su consejo antes del 31 de agosto.

El organismo con sede en Zurich dijo que ahora ha pospuesto la evaluación hasta octubre.

El Presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, habla durante el 74º Congreso de la FIFA, el 17 de mayo de 2024, en Bangkok. (credit: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images/JTA)

“FIFA ha recibido la evaluación legal independiente de las propuestas de la Asociación de Fútbol de Palestina contra Israel”, dijo la FIFA.

"Esta evaluación será enviada al Consejo de la FIFA para su revisión con el fin de que el tema pueda ser discutido en su próxima reunión que tendrá lugar en octubre."

La FIFA declinó dar más detalles sobre la evaluación, o cuándo en octubre tendría lugar la reunión.

La PFA no respondió a las solicitudes de comentario.

Acusaciones contra la IFA

La propuesta palestina acusa a la IFA de complicidad en violaciones del derecho internacional por parte del gobierno israelí, discriminación contra jugadores árabes e inclusión en su liga de clubes ubicados en territorio palestino.

La IFA ha rechazado las acusaciones.

La PFA ha dicho que al menos 92 jugadores palestinos han sido asesinados en la guerra, la infraestructura futbolística ha sido destruida, sus ligas suspendidas y su selección nacional obligada a jugar las eliminatorias de la Copa del Mundo en el extranjero.

En su propuesta, la PFA quería que la FIFA adoptara "sanciones adecuadas" contra equipos israelíes, incluyendo el equipo nacional y clubes.