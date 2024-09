En el CND, los demócratas eluden el tema de Israel: ¿Un intento de evitar conflictos?

La mente busca intrínsecamente patrones, similitudes entre acontecimientos presentes y pasados para predecir el futuro. Es algo básico en la naturaleza humana.

Es comprensible, por tanto, que en los prolegómenos de la Convención Nacional Demócrata (CND) de esta semana en Chicago, muchos establecieran paralelismos con la DNC de Chicago de 1968.

Es la misma ciudad, la misma convención del partido, un vicepresidente que gana la nominación en lugar de un presidente en ejercicio que se retira, y una nación que ha sido testigo de una avalancha de protestas relacionadas con la guerra. Es cierto que las guerras eran completamente diferentes, una en Vietnam, en 1968, y la otra en Gaza, en la que estaba implicado Israel.

Pero eso no es más que un detalle molesto que la mente que busca patrones puede pasar por alto. Aquéllas eran protestas contra la guerra; éstas son protestas contra Israel centradas en una guerra. Aquellos manifestantes crearon el caos en la convención de Chicago del 68, y estos manifestantes crearán el caos en la convención de Chicago del 24.

O, como titulaba esta semana el sitio web de The Guardian: "El mundo está mirando": las protestas de 1968 preparan el terreno para la convención demócrata": "'The world is watching': 1968 protests set the stage for the Democratic convention" (El mundo está mirando: las protestas de 1968 preparan el terreno para la convención demócrata). Protesters hold signs at pro-Palestinian march at the DNC in Chicago, Illinois, US, August 19, 2024. (credit: JULIE MANGURTEN WEINBERG)

Para trazar aún más los paralelismos históricos, algunos organizadores de las manifestaciones antiisraelíes en la convención demócrata de Chicago hicieron la conexión a propósito, y un grupo, Behind Enemy Lines, anunció una protesta frente al consulado israelí bajo el lema "Make it Real like 68" (Hazlo real como en el 68)."

Era natural, por tanto, mirar al DNC de Chicago 2024 y pensar en el DNC de Chicago 1968. Además, eso crea dramatismo y expectación.

Al final, sin embargo, o al menos hasta el momento en que se escribió esto, los paralelismos que deberían haberse trazado no eran con la Convención Nacional de Chicago de 1968 -no con Abbie Hoffman, Jerry Rubin y el alcalde Richard Daley- sino con la DNC de Chicago de 1996.

¿Te acuerdas de esa? Probablemente no. Poca gente se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque no ocurrió nada memorable.

Bill Clinton fue nominado por aclamación, al igual que Kamala Harris fue nominada el martes; los delegados bailaron la Macarena, Al Gore pronunció un discurso autocrítico y Chicago demostró que podía albergar una convención política nacional sin violencia, disturbios ni brutalidad policial. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

EL RESUMEN a 1996 ofrece una comparación más precisa con los acontecimientos de esta semana, que se desarrollaron sin el caos previsto. La relativa calma en las calles y la ausencia de un drama antiisraelí significativo en el interior del United Center, donde se celebró la convención, sin duda alivió a los dirigentes del Partido Demócrata, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que está en juego en las próximas elecciones.

Las imágenes de manifestantes radicales antiisraelíes y antiestadounidenses luchando contra la policía en la ciudad de Chicago podrían haber tenido un impacto significativo en las elecciones de noviembre, del mismo modo que los disturbios en torno a la convención de 1968 tuvieron sin duda algo que ver con la victoria de Richard Nixon por 0,7% de los votos populares.Al igual que los disturbios en torno a la convención de 1968 tuvieron sin duda algo que ver con la victoria de Richard Nixon por un escaso 0,7% del voto popular sobre Hubert Humphrey ese año.

A la América Central no le gusta ver el caos, la bandera estadounidense quemada, policías insultados como "cerdos" o escenas de anarquía. Como dice el refrán, eso no gusta en Peoria (Illinois).

Todas las protestas antiisraelíes que han surgido este año en Estados Unidos y en sus campus universitarios tienen algo de paradójico. Para los judíos y los partidarios de Israel, estas manifestaciones son angustiosas de presenciar, con su retórica llena de odio y sus carteles incendiarios.

Pero esas protestas no mueven la aguja del público sobre Israel; si acaso, probablemente engendran antagonismo hacia la causa que defienden los manifestantes malhablados que perturban la vida cotidiana de la gente.

Una convención caótica con escenas de casi anarquía en las calles podría haber jugado a favor de Donald Trump, que, como Nixon, pregona la ley y el orden como parte importante de su campaña. Pero el festival de odio antiisraelí que tanta gente temía que surgiera en torno a la Convención Nacional Demócrata de Chicago no se materializó.

Ni tampoco las divisiones sobre Israel dentro del partido se tradujeron en desagradables manifestaciones o peleas antiisraelíes en la sala de la convención.

Alguien desplegó una pancarta contra la ayuda a Israel durante el discurso del presidente estadounidense, Joe Biden, y otro, por detrás, intentó quitarla.

El ala antiisraelí del partido no marcó la pauta en la convención, como esperaban y muchos temían. Los 30 delegados no comprometidos de entre los más de 4.000 que había en el hemiciclo y que no se comprometieron en las primarias para protestar por el apoyo de Biden a Israel no tuvieron ningún impacto.

Eso no quiere decir que no hubiera escenas desagradables contra Israel en las calles, que no hubiera manifestantes con banderas de Hezbolá, o manifestantes con cintas en la cabeza de Hamás, o eslóganes que pedían la extinción de Israel, o esfuerzos por romper las filas policiales frente al consulado israelí en el centro de la ciudad o detenciones.

Todo eso estaba allí, pero en un tono menor, en absoluto lo que se esperaba. Los organizadores presumían de que unas 50.000 personas acudirían a Union Park el lunes e imprimieron carteles de "Genocide Joe" para satisfacer la demanda prevista. Al final, según las noticias locales, se presentaron unas 2.000 personas, y la mayoría de los carteles de "Genocide Joe" yacían intactos sobre la hierba.

Los partidarios de Israel pueden encontrar cierto consuelo en ello. También les consuela el hecho de que los delegados presentes en la convención, al igual que los delegados de la Convención Nacional Republicana celebrada el mes pasado en la cercana Milwaukee, corearan "Traedlos a casa" mientras los padres de Hersh Goldberg-Polin, rehén estadounidense retenido por Hamás en Gaza, se dirigían a la multitud.

Tras la escena de la convención republicana, en la que los delegados corearon "Traedlos a casa" cuando hablaron los padres de Omer Neutra, nacido en Estados Unidos, algunos observadores dijeron -erróneamente- que eso no era algo que pudiera ocurrir nunca en el parlamento demócrata. Pero se equivocaban, señal de que el Partido Demócrata no ha sido tomado por el ala agresiva y antiisraelí. Ni mucho menos.

Pero aún así

...

Lo que llamó la atención en los discursos de alto nivel de la convención previos al discurso de aceptación de Kamala Harris el jueves por la noche fue una marcada ausencia del uso de la palabra "Israel".La guerra, sí; los rehenes, sí; Gaza, sí. ¿Pero Israel? No tanto. Esta ausencia indica la cautela del partido, que refleja la complejidad de su diversa base en un panorama político cada vez más polarizado.

El martes, cuatro judíos se dirigieron a la convención y un rabino, Sharon Brous, pronunció la invocación. El segundo caballero Doug Emhoff, que en noviembre podría convertirse en el marido de la presidenta, habló de su educación judía en Nueva Jersey en los años 70, con muchas referencias a las escuelas hebreas, el brisket de Pascua, los sofás de plástico de la casa de sus abuelos y el antisemitismo. Pero no mencionó a Israel, cuyo apoyo era sin duda tan habitual en su vida judía suburbana como los sofás de plástico y el brisket.

El senador neoyorquino Chuck Schumer habló de antisemitismo, pero nada de Israel. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, no habló de nada judío. Y Bernie Sanders, cuya feroz e implacable crítica a Israel durante años ha proporcionado un fuerte respaldo a los que atacan a Israel y a los antisemitas, fue el único que aludió a ello, diciendo que la guerra debe terminar y que los rehenes deben volver a casa.

Biden, en su discurso, tampoco dijo nunca la palabra "Israel", como si hacerlo pudiera alienar a parte de la base con la que el partido cuenta en noviembre para derrotar a Trump. Los días en que los oradores del Comité Nacional Demócrata hablaban sin reparos de apoyo al aliado democrático de Estados Unidos en Oriente Próximo han terminado, aparentemente.

Este es un periodo de transición. Israel sigue contando con el apoyo de amplios y poderosos sectores del partido y de sus dirigentes, pero se trata de un apoyo que se susurra, no que se proclama por los altavoces desde el podio, por miedo a la reacción que pueda producirse.

Fue algo parecido a los actos celebrados al margen de la convención por grupos judíos de todo el espectro ideológico, que mantuvieron en secreto el lugar de celebración para todos menos para los invitados registrados, para evitar que otros acudieran a causar disturbios que luego se hicieran virales en las redes sociales. A nadie le gustan los disturbios.

En esta convención, el partido pudo evitar en su mayor parte que se produjeran disturbios importantes relacionados con Israel dentro y fuera de la sala de convenciones, eludiendo lo que podría haber sido una controversia significativa.

El Partido Demócrata es una gran carpa, que abarca voces antiisraelíes estridentes como la diputada de Minnesota Ilhan Omar a un lado y judíos sionistas orgullosos como el diputado de Illinois Brad Schneider al otro.

Las elecciones de noviembre van a ser unas elecciones muy reñidas en las que el partido necesitará que todos los que están en esa tienda salgan a votar, por lo que debe tener cuidado de no alienar a nadie de los que están dentro.

La manera de hacerlo es hablar de la humanidad compartida por todos, israelíes y palestinos, como hizo Brous en su invocación, y decir que han muerto demasiados civiles en ambos bandos, como hizo Biden, asintiendo afirmativamente a los manifestantes en la calle que, dijo, "tienen razón

"

.

En su discurso, Biden no dijo "Israel". Tampoco pronunció la palabra "Hamás" al hablar de la guerra de casi 11 meses. Tuvo cuidado de no tomar partido, de quedar bien con todo el mundo y de no alienar a nadie. Es una política inteligente. Pero también es moralmente opaca.

Demuestra que cuando se trata de Israel, ya no es el Partido Demócrata de tu abuela. Pero tampoco es un partido del que se haya hecho cargo la diputada de Michigan Rashida Tlaib. De nuevo, ni de lejos.