Jet Blue Airways cambia las fronteras y el nombre de Israel por "Territorios Palestinos"

La aerolínea estadounidense JetBlue Airways ha actualizado su mapa en vuelo para mostrar las palabras 'Territorio Palestino' en un texto significativamente más grande que la palabra 'Israel', al punto de superponerse en todo el estado de Israel, informó N12 el martes por la noche.

Hodaya Knafo, una mujer israelí estudiando en Estados Unidos, le dijo a N12 que estaba en un vuelo nacional de Miami a San Diego cuando intentó mostrar a otro pasajero dónde se ubicaba Israel en la pantalla personal de su asiento. "La etiqueta estaba prominentemente mostrada de una forma que no parecía inocente", dijo, y además, las fronteras estaban incorrectas.

Según el mapa, la frontera norte de Israel no incluye las Alturas del Golán.

"A menudo sucede que la palabra Israel genera un diálogo", dijo Knafo, "Quería mostrarle dónde está Israel ubicado en el mapa en las pantallas del avión. Cuando vi el mapa, me quedé impactada".

Knafo le dijo a N12 que había intentado mostrarle al hombre que estaba a su lado lo pequeño que es Israel, especialmente en comparación con el interés que genera.

Un avión de Jet Blue aterriza en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, el 29 de agosto de 2012. (credit: REUTERS/LUCAS JACKSON)

Las fronteras de Jet Blue

Junto con la eliminación de los Altos del Golán, "No muestran una división de Cisjordania, así que no parece que eso sea lo que querían decir con la etiqueta 'Territorio Palestino'". Knafo continuó, "Además, creo que esto es nuevo porque no recuerdo haber visto algo así en vuelos anteriores."

Después de un año increíblemente difícil para los estudiantes israelíes, judíos o partidarios de Israel en los campus de América, Knafo enfatizó a N12 lo molesta que le resultó este cambio.

"Realmente, es bastante molesto y frustrante ver esto después del año que hemos pasado". Dijo, "Voy a regresar a mis estudios en un mes, y ya sé que estoy regresando a un campo de batalla".