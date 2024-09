El corredor de Filadelfia no es una amenaza existencial, dicen Gantz y Eisenkot

La afirmación del primer ministro Benjamin Netanyahu el lunes, de que la presencia de las FDI a lo largo del Corredor de Filadelfia en la frontera entre Gaza y Egipto es imperativa para la seguridad nacional de Israel, es incorrecta y una excusa para evitar un acuerdo de rehenes debido a la presión de sus socios de extrema derecha, afirmaron los diputados de la Unidad Nacional, Benny Gantz y Gadi Eisenkot, en una conferencia de prensa en Kfar Hamaccabiah el martes.

La conferencia de prensa se produjo como respuesta a la afirmación de Netanyahu en una conferencia de prensa propia solo 24 horas antes, de que Filadelfia era necesaria para evitar el rearme de Hamas, ya que la frontera entre Gaza y Egipto ha sido durante los últimos 20 años el principal corredor a través del cual se han contrabandeado armas a Gaza a través de túneles.

La conferencia de prensa de Netanyahu incluyó un mapa de Israel y Gaza con el Corredor de Filadelfia marcado. En su lugar, Gantz presentó un mapa de todo el Medio Oriente, y argumentó que la verdadera amenaza estratégica era Irán, y que el Corredor de Filadelfia era un problema táctico para el que las FDI tenían respuestas suficientes, incluida una barrera subterránea para bloquear todos los túneles.

El MINISTRO DE DEFENSA Yoav Gallant se dirige a los medios de comunicación, en Tel Aviv, el mes pasado. En sus declaraciones, hizo hincapié en la necesidad de tomar una decisión sobre el ''día después'' para impedir que Hamás recupere el poder.

Colapso en las negociaciones

Netanyahu argumentó que si Israel se retiraba de la Franja, la presión internacional no permitiría que fuera recapturada. Gantz respondió a esto diciendo que "si Netanyahu no es lo suficientemente fuerte para resistir la presión pública con el fin de regresar a Filadelfia, debería renunciar".

Tanto Gantz como Eisenkot eran miembros del gobierno y del círculo interno que dirigía la guerra, llamado el "gabinete de guerra", hasta junio, cuando renunciaron debido a lo que consideraban una intromisión de consideraciones políticas en las decisiones de seguridad nacional.

Eisenkot mencionó varias instancias específicas, incluida la finalización del primer acuerdo de rehenes en noviembre después de que el Ministro de Seguridad Nacional Ben-Gvir amenazara con renunciar al gobierno, y un cambio repentino en el mandato dado al equipo de negociación de rehenes en mayo después de una reunión entre Netanyahu y el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, como ejemplos en los que el primer ministro tomó decisiones basadas en consideraciones políticas. Incluso cuando Ben-Gvir y Smotrich no estaban presentes, su "sombra" se sentía en la habitación, dijo Eisenkot.

Otro ejemplo de la preocupación de Netanyahu por la supervivencia de su coalición llegó a finales de mayo. Según Eisenkot, el primer ministro hizo su propia propuesta para un acuerdo de rehenes, que luego fue presentada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero luego se negó a presentarla al Gabinete de Seguridad Nacional.

El acuerdo incluía un alto precio, que implicaba una retirada de la Franja de Gaza y un alto el fuego prolongado. Pero luego el primer ministro temió las consecuencias políticas si Ben-Gvir y Smotrich, ambos miembros del gabinete, se veían expuestos a ello. Hasta el día de hoy, dijo Eisenkot, no estaba claro si el gabinete había visto la propuesta completa que Netanyahu mismo propuso.

Tanto Gantz como Eisenkot criticaron lo que afirmaron era la indecisión del primer ministro y su incapacidad para tomar decisiones estratégicas difíciles.

Las dos conferencias de prensa, una de Netanyahu el lunes y otra de Eisenkot y Gantz el martes, llegaron después de que la furia pública estallara el domingo tras conocerse la noticia de que los cuerpos de seis rehenes que habían estado vivos hasta la semana pasada fueron recuperados de Rafah, en el sur de Gaza.

Los miembros de la oposición y los familiares de los rehenes acusaron a Netanyahu de ser responsable de sus muertes, debido a su negativa a aceptar una retirada gradual de las fuerzas de las FDI del corredor de Filadelfia en la frontera de Gaza-Egipto.

El primer ministro celebró una votación nocturna sobre este tema el jueves en el Gabinete de Seguridad Nacional, que aprobó su posición, convirtiéndola en política oficial israelí. Según informes, el primer ministro reconoció durante la sesión del gabinete que la votación podría llevar a un colapso de las negociaciones en curso con los rehenes. El único voto en contra de la propuesta vino del Ministro de Defensa Yoav Gallant.

La oficina del primer ministro respondió: "La realidad habla por sí misma. Desde que Gantz y su partido abandonaron el gobierno, Israel asesinó al jefe de personal de Hamas y al jefe de personal de Hezbollah, atacó a los hutíes, conquistó el corredor de Filadelfia - el oleoducto de rearme de Hamas - y llevó a cabo un ataque preventivo contra Hezbollah que frustró sus malévolas intenciones y destruyó miles de cohetes dirigidos al Galilea. Quien no contribuya a la victoria y al regreso de nuestros rehenes, debe quedarse en silencio."