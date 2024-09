Propuesta de dos estados por Olmert y al-Qudwa busca terminar la guerra

El domingo, Fareed Zakaria de CNN entrevistó al ex Primer Ministro de Israel, Ehud Olmert, y al político palestino Nasser al-Qudwa sobre su propuesta compartida para una solución de dos estados.

Ehud Olmert redactó y firmó la propuesta con Nasser al-Qudwa, sobrino del ex Presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, el 17 de julio de 2024, que contempla el estado de Palestina junto al estado de Israel.

Durante una sesión informativa el jueves, el asesor de comunicaciones nacional de EE. UU., John Kirby, dijo a los reporteros que el noventa por ciento del acuerdo de Gaza se ha completado, a pesar de que quedan diferencias significativas en dos puntos clave: el intercambio de rehenes y prisioneros y el Corredor de Filadelfia.

Sin embargo, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu declaró en una entrevista con Fox News el jueves: "Desafortunadamente, no hay un acuerdo en marcha. No está cerca". El asesinado primer ministro israelí Rabin con el ex presidente estadounidense Bill Clinton y el ex presidente de la OLP Yasser Arafat tras firmar los Acuerdos de Oslo en la Casa Blanca el 13 de septiembre de 1993. (credit: REUTERS)

En respuesta a la actual agitación en Israel con respecto a los desarrollos del acuerdo de rehenes, Ehud Olmert declaró: "Creo que estamos cerca de un punto de inflexión. Tenemos que hacer un acuerdo".

"Confío totalmente en el anuncio de la Casa Blanca de que tienen una idea para un acuerdo que puede funcionar si el Primer Ministro de Israel está de acuerdo", agregó.

Según Olmert, Netanyahu no tiene una razón sustancial para rechazar un acuerdo, añadiendo que antiguos miembros de la coalición no están de acuerdo con el Primer Ministro y han afirmado que cuestiones como el Corredor de Filadelfia no son razones suficientemente buenas para no seguir adelante con el acuerdo.

"Simplemente no quiere terminar la guerra", aclaró Olmert a Zakaria.

"La única forma de llegar a un acuerdo al final del día es poner fin a la guerra entre nosotros y los palestinos en Gaza y embarcarnos en una dirección diferente sobre la que el Dr. Nasser al-Qudwa y yo hemos pensado, hablado y escrito", continuó Olmert, refiriéndose a su propuesta conjunta.

Cuando se le preguntó por qué esta propuesta podría tener mejores resultados cuando todas las demás han fracasado, Nasser al-Qudwa explicó.

Podría funcionar ahora debido a la guerra porque creo que la gente en ambos lados se ha cansado de la guerra y quieren ver el fin de la guerra y un sustituto para la guerra", señaló al-Qudwa.

La propuesta conjunta consiste en una propuesta mutua en términos de poner fin a la guerra: un alto el fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes israelíes en Gaza y un número determinado de prisioneros palestinos en Israel, la completa retirada de las tropas israelíes de Gaza, el establecimiento de un consejo de comisionados para administrar Gaza, que al-Qudwa mencionó que estaría orgánicamente vinculado a la Autoridad Palestina, y el retorno a las fronteras de 1967 con un intercambio de tierras del 4.4%, como propuso Olmert.

"No queremos crear otra entidad en Cisjordania; al contrario, queremos mantener la integridad territorial y la unidad del pueblo palestino", agregó al-Qudwa.

"Hay una alternativa a la guerra; no necesitamos seguir el mismo camino de matanzas y baños de sangre que vemos en Gaza."

Sin apoyo político para tal propuesta

El Knesset de Israel aprobó una resolución oponiéndose a la creación de un estado palestino, aclarando que no habría una solución de dos estados en julio, con una votación de 68 a 9 en la declaración.

"No tendremos éxito en convencer a nuestros amigos en el mundo si no hablamos claramente en contra del establecimiento de un estado palestino, que es una amenaza para el Estado de Israel", declaró el jefe del partido New Hope - United Right, MK Gideon Sa'ar, ante el pleno.

Respecto a la actual falta de apoyo, Olmert señaló: "Esta es la razón por la que esto debería estar en la agenda en este momento. Es hora de cambiar de rumbo. Vamos a vencer a Hamas; ya lo hemos hecho. Podemos matar a algunos más, y entonces no quedará ningún Hamas. ¿Y luego qué? Hay seis millones de palestinos. Felicito al Dr. al-Qudwa por su valentía y comprensión de que este no es el momento de vengarse mutuamente".

"Este es el momento de alejarnos del sangrado de esta terrible confrontación que tuvimos hacia una dirección que pueda ofrecer un nuevo horizonte. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Quizás ahora sea muy impopular entre ellos y entre nosotros, pero cuando se vuelva popular, será muy fácil", agregó.

"Estamos cumpliendo una misión que cambiará el Medio Oriente y quizás el mundo."