Rosh Hashaná: tu guía para las vacaciones del año nuevo judío

Rosh Hashaná es el comienzo del Año Nuevo Judío, en este caso, 5785, y marca el inicio de los Días Santos. Es una importante festividad de dos días que se centra en largos servicios de oración en la sinagoga, pasar tiempo en familia y orar por el arrepentimiento mientras Dios te juzga para el año y escribe su juicio en el Libro de la Vida.

Naturalmente, la festividad de Rosh Hashaná, también conocida como Yom Teruah, está asociada con varios símbolos religiosos, obligaciones, costumbres y tradiciones formadas a lo largo de miles de años.

Entre los más famosos se encuentran los alimentos de Rosh Hashaná como las manzanas y la miel y el famoso toque del shofar.

Pero, ¿qué es Rosh Hashaná y cómo se celebra?

Aquí tienes todo lo que necesitas saber. Rosh Hashaná y Yom Kipur actúan como un ancla para el pueblo judío. (credit: David Holifield/Unsplash)

¿Cuál es el significado de Rosh Hashaná?

Como se mencionó anteriormente, Rosh Hashaná es la festividad que marca el comienzo del año en el calendario judío.

Específicamente, marca el fin del Mes de Elul y comienza el Mes de Tishrei.

Sin embargo, en lugar de simplemente celebrar el Año Nuevo judío, Rosh Hashaná tiene un papel mucho más solemne como el inicio de los Diez Días de Arrepentimiento, que van desde el comienzo de Rosh Hashaná hasta Yom Kipur.

Estos días son importantes ya que son un tiempo de expiación y reflexión. Uno hace teshuvá para arrepentirse de sus pecados y ser inscrito de manera positiva en el Libro de la Vida por Dios.

Esto, a su vez, está relacionado con el saludo tradicional utilizado en Rosh Hashaná.

¿Cuáles son los saludos festivos de Rosh Hashaná?

En lugar de simplemente decir "jag sameaj" por un feliz festivo, los saludos de Rosh Hashaná son "shaná tová", que significa Feliz Año Nuevo; "shaná tová umetuká", que significa que tengas un Año Nuevo Feliz y Dulce; y "ketivá vejatimá tová", que significa una buena inscripción y sello en el Libro de la Vida; y "leshana tová tikatevu vetijatemu", que significa que te inscriban y sellen para un buen año.

Una vez que termina Rosh Hashaná, sin embargo, el saludo tradicional es "gmar hatima tovah", que significa un buen sellado final en el Libro de la Vida hasta que termine Yom Kippur.

Pero alternativamente, uno puede simplemente decir Feliz Rosh Hashaná. ESTE AÑO, especialmente, anhelamos un mundo curado y una sociedad reparada. (credit: NATI SHOHAT/FLASH90)

¿Cuáles son los alimentos y tradiciones de la cena de Rosh Hashaná?

Hay algunos alimentos tradicionales asociados con Rosh Hashaná. El más conocido es la manzana y la miel, que pretende significar un año nuevo feliz y dulce. Sin embargo, también hay otros, como el pan redondo de jalá, granadas y cabezas de pescado.

Todos estos están relacionados con otra tradición mantenida por muchos en Rosh Hashaná: los alimentos simbólicos conocidos como simanim, que se comen en el seder de Rosh Hashaná. Estos simanim pueden variar de una familia a otra, pero algunos alimentos comúnmente vistos incluyen remolachas, calabazas, frijoles, puerros, calabazas, espinacas y dátiles. Estos provienen en su mayoría del Talmud.

Otra tradición es comer una fruta o alimento nuevo para asegurarse de poder decir la bendición de shehecheyanu.

¿Cuáles son las oraciones de Rosh Hashaná?

Los servicios de oración para Rosh Hashaná son muy largos y duran varias horas. A diferencia de la mayoría del año, la repetición del Shmoná Esré del hazán (cantor) no repite las mismas oraciones palabra por palabra. En cambio, la repetición es mucho más larga e incluye varias canciones largas y elaboradas y oraciones serias.

Una de las adiciones más famosas a los servicios de oración de Rosh Hashaná y Yom Kipur es Unetané Toquéf, un piuté centenario dicho durante la parte de Kedushá de la repetición del Musaf del hazán. El piuté reflexiona sobre la naturaleza impresionante y eterna de Dios, el temor al juicio mientras nuestros destinos son sellados, y cómo somos impotentes ante Dios y rezamos por misericordia.

Pero sin duda, la parte más famosa de las oraciones de Rosh Hashaná es el toque del shofar.

De ahí proviene el otro nombre de la festividad, Yom Teruá.

Se escuchan tradicionalmente un total de 100 toques de shofar cada día de Rosh Hashaná, que se dividen en varios tipos de toques.

Los toques de shofar son increíblemente importantes y se deben escuchar como parte de las obligaciones para Rosh Hashaná. Sin embargo, no se tocan en un día en que Rosh Hashaná cae en Shabat.

Otro ritual importante de Rosh Hashaná es tashlich, cuando el pan se lanza ceremonialmente en un cuerpo de agua para deshacernos ritualísticamente de nuestros pecados.

El origen exacto de este ritual es desconocido. Aunque hoy en día es ampliamente aceptado por corrientes judías principales, tradicionalmente ha enfrentado considerable oposición, algunos lo consideran pagano y otros dicen que viola los mandamientos contra alimentar animales salvajes durante las festividades.

Fechas y horarios de Rosh Hashaná 2024:

Rosh Hashaná difiere de otras festividades judías en que siempre dura dos días consecutivos. La mayoría de las festividades judías solo tienen dos días consecutivos en la Diáspora, mientras que en Israel, duran solo un día.

Entonces, ¿cuándo comienza Rosh Hashaná en 2024?

Este año, Rosh Hashaná comienza en la tarde del 2 de octubre y termina en la tarde del 3 de octubre. Típicamente, al día siguiente, el tercer día de Tishrei, es el día de ayuno conocido como el Ayuno de Gedalías. Sin embargo, en 2024, Rosh Hashaná termina un viernes por la noche, lo que significa que inmediatamente pasa al Shabat. Debido a eso, no solo este año es un yom tov de facto de tres días, sino que el Ayuno de Gedalías se pospone hasta el domingo 6 de octubre, ya que ningún día de ayuno que no sea Yom Kippur puede caer en Shabat.

Aquí están los horarios para Rosh Hashaná en 2024, cuando el año hebreo 5784 termina y comienza el nuevo año 5785.

Recuerde que el encendido de velas se refiere al comienzo del primer día de Rosh Hashaná, y el horario de finalización, que suele referirse al final del segundo día, en cambio se referirá al final del día después de Shabbat.

Todos los zmanim están tomados del calendario de la Unión Ortodoxa.

Nueva York

Encendido de velas a las 6:17 p.m.

Rosh Hashaná termina a las 7:13 p.m.

Los Ángeles

Encendido de velas a las 6:17 p.m.

Rosh Hashaná termina a las 7:13 p.m.

Jerusalén

Encendido de velas a las 6:04 p.m.

Rosh Hashaná termina a las 7:01 p.m.

Tel Aviv

Encendido de velas a las 6:06 p.m.

Rosh Hashaná termina a las 7:02 p.m.

Haifa

Encendido de velas a las 6:05 p.m.

Rosh Hashaná termina a las 7:01 p.m.

Beersheba

Encendido de velas a las 6:06 p.m.

Rosh Hashaná termina a las 7:03 p.m.