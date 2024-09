Debate presidencial de EE. UU. Trump-Harris: ¿Qué sucedió?

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, y el ex presidente Donald Trump, candidato republicano, se enfrentaron el martes por la noche en el segundo Debate Presidencial de 2024.

Esta fue la primera vez que los dos aparecieron juntos en público. El primer debate presidencial fue entre Trump y el presidente de EE. UU., Joe Biden, antes de que Biden abandonara la carrera y fuera reemplazado por Harris.

Los dos candidatos abordaron el tema de la guerra entre Israel y Hamás y debatieron sobre la economía, el aborto, la inmigración y la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros temas.

El metraje del debate está disponible para ver a continuación.

Guerra Israel-Hamás

Sobre el tema de la guerra entre Israel y Hamás, Harris dijo: "Entendamos cómo llegamos aquí. Hamás, una organización terrorista, masacró a 1200 israelíes, muchos de ellos jóvenes que simplemente estaban asistiendo a un concierto, algunos de los cuales fueron horriblemente violados. Israel tiene derecho a defenderse. Demasiados palestinos inocentes han sido asesinados".

"Esta guerra debe terminar", agregó. "Debe terminar de inmediato. Necesitamos un acuerdo de alto el fuego, y necesitamos sacar a los rehenes. Debemos trazar un curso para una solución de dos estados, seguridad para Israel y, en igual medida, para los palestinos, cualquier amenaza que represente Irán y sus representantes".

En respuesta, Trump dijo: "Si yo fuera presidente, esta guerra nunca hubiera comenzado. Ella odia a Israel. Ni siquiera quiso reunirse con [el primer ministro] Netanyahu cuando fue al Congreso. Si ella fuera presidenta, creo que Israel dejaría de existir en dos años. Ella odia a la población árabe".

Respecto a la economía, Harris dijo, "Creo en la ambición, las aspiraciones, los sueños del pueblo estadounidense, y es por eso que imagino y de hecho tengo un plan para construir lo que llamo una economía de oportunidades".

Trump dijo: "Mira, hemos tenido una economía terrible debido a la inflación, que realmente es conocida como un destructor de países".

"La gente no puede salir a comprar cereales, tocino, huevos o cualquier otra cosa. La gente de nuestro país está muriendo con lo que han hecho. Han destruido la economía", añadió.

Postura sobre el aborto

Adentrándonos en el tema del aborto, Harris dijo: "Les prometo que cuando el Congreso apruebe un proyecto de ley para restablecer las protecciones de Roe v Wade como presidenta de los Estados Unidos, lo firmaré con orgullo".

Trump dijo: "Ahora, creo en las excepciones por violación, incesto y la vida de la madre... Ahora los estados están votando al respecto... Cada estado está votando. Es el voto del pueblo. Ahora no está atado al gobierno federal".

Harris criticó a Trump sobre inmigración, diciendo: "Te diré algo, va a hablar mucho sobre inmigración esta noche, incluso cuando no es el tema que se está tratando".

"Nuestro país se está perdiendo. Somos una nación en declive", dijo Trump, refiriéndose a las personas que cruzan ilegalmente al país.