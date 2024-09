Trump no comprende a los votantes judíos, Kamala Harris sí lo hace

Una encuesta publicada el lunes, un día antes del debate presidencial de EE. UU., ofreció una visión de cómo votarán los estadounidenses judíos: a favor de la nominada demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y por un amplio margen.

Esto no sorprende y es consistente con la tendencia del voto judío durante aproximadamente 50 años. Si el nominado republicano Donald Trump esperaba que nuevos factores en esta temporada electoral, la Guerra entre Israel y Hamas y el aumento del antisemitismo, cambiaran el panorama, los números no respaldan esta idea.

Sin duda, hay judíos estadounidenses que están en la cuerda floja, viendo cómo su sentido de seguridad disminuye en el lugar donde se prometió que se mantendría, o descontentos con la gestión de las negociaciones de rehenes por parte de la administración de Biden. Hasta ahora, las tácticas de Trump no han funcionado, por lo que no hay indicación de que vaya a tener éxito en conseguir esos votos. Si aún marca esto como un objetivo, debería intentar algo diferente.

La semana pasada, Trump dijo a un grupo de judíos republicanos: "No tendrán un Israel si ella [Harris] se convierte en presidenta... Israel ya no existirá... No entiendo cómo alguien puede apoyarlos, y lo digo constantemente: Si los apoyan y son judíos, deben hacerse examinar la cabeza. Han sido muy malos para ustedes".

"Si ellos ganan, Israel desaparecerá", continuó. "Recuerden eso. Si ganan, Israel desaparecerá. Pueden olvidarse de Israel. Eso es lo que va a suceder. Así que tienen que salir el 5 de noviembre y votar por Trump. Si no lo hacen, creo que será una situación muy terrible".

Quizás sea el tono desagradable, o tal vez los votantes judíos a gran escala no están convencidos por el mensaje, pero esta advertencia marcó una escalada en la campaña para atraerlos, con Trump frustrado de que no lo hayan logrado.

"Si Kamala Harris gana, ejércitos terroristas llevarán a cabo una guerra incesante para expulsar a los judíos de Tierra Santa", dijo en la misma conferencia. La cuestión es que ya lo han hecho, y eso no ha cambiado los números. Tal vez sea la estabilidad y la historia de Harris en el tema de Israel, pero la mayoría de los judíos claramente no están convencidos por Trump.

Los defensores judíos se sintieron particularmente molestos por la insinuación de Trump sobre el tópico de la lealtad doble - hacia EE. UU. e Israel - en su comentario, "Nunca sobrevivirán si entran, y nuestro país, América, nunca sobrevivirá si entran".

El CEO de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, le dijo a NBC: "No es la primera vez que sucede con el presidente Trump. Quiero decir, vimos esto cuando estaba en el cargo".

La encuesta del lunes mostró que el 68% de los votantes judíos planean votar por Harris, y el 25% planean votar por Trump. Los datos del Centro de Investigación Pew casi coinciden (64-26). La encuesta también encontró que el 87% de los votantes judíos estadounidenses apoyan los esfuerzos de la administración Biden para lograr un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes.

La encuesta fue realizada por el Consejo Demócrata Judío de América, con el Instituto Electoral Judío afiliado al JDCA. Los dos grupos trabajaron con GBAO, una empresa que realiza encuestas para grupos afiliados a liberales y demócratas. La encuesta llegó a 800 votantes entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre a través de texto a web, un sistema en el que los posibles encuestados son contactados por mensaje de texto y luego dirigidos a una encuesta en internet.

Impacto del antisemitismo

Aunque el antisemitismo y la guerra pueden haber cambiado posturas a nivel personal, no estamos viendo esto en los números. Una encuesta de votantes judíos de Pensilvania realizada a principios de este mes por el Grupo Estratégico Honan y compartida con NBC encontró cifras de apoyo del 55-43. Esto es una caída, pero sigue siendo una victoria por un amplio margen.

Los judíos estadounidenses tienen preocupaciones diferentes, quizás más agudas, en esta ronda electoral. Y puede haber personas indecisas a las que Trump podría persuadir para obtener apoyo.

Pero lo que ha estado haciendo: avergonzar a los judíos por votar por los demócratas y presentarse como el único salvador para Oriente Medio, claramente no está obteniendo lo que quiere. Tendrá que hacer algo diferente.

En este momento, para aquellos judíos que no se sienten adecuadamente apoyados y representados por la administración de Biden y la campaña de Harris-Walz, no hay una buena alternativa, y a diferencia de Israel, no hay un millón de alternativas, solo una. Trump puede tener esta oportunidad en el debate para influir en el poco apoyo que tiene.