El control del Corredor de Filadelfia es vital para vencer a Hamas - opinión

El "Corredor de Filadelfia" es el nombre en clave dado por el ejército israelí a los 14 km de frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, que se extiende al sureste desde el Mar Mediterráneo. Hasta 2005, Israel lo mantenía como parte de la Franja de Gaza. Sin embargo, tras su completa evacuación de Gaza en 2005, Israel también evacuó esta frontera. Desde entonces, hasta la actual guerra entre Israel y Hamas, fue controlado durante dos años por la Autoridad Palestina y luego por Hamas después de que la organización terrorista tomara el control de la Franja de Gaza en junio de 2007.

Hamas logró transferir personas, bienes y armas a la Franja a través del cruce fronterizo en Rafah y los túneles excavados bajo el corredor. Sin embargo, una vez que Israel reocupó este corredor hace varios meses, bloqueó a Hamas de utilizar el cruce fronterizo y, paralelamente, comenzó a destruir los numerosos túneles subterráneos, mucho más numerosos, grandes y complejos de lo que el establecimiento de seguridad en Israel había imaginado.

Esto ha llevado a un debate en Israel sobre la importancia de controlar el corredor una vez que termine la guerra en Gaza. Las opiniones varían. Mientras que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, al igual que muchos otros en el país, cree que mantener el control del corredor es una necesidad porque es la única forma posible de bloquear la entrada de municiones y terroristas a la Franja de Gaza a través del único paso que tienen, evitando así que Hamas reconstruya su poder para atacar a Israel, otras personas serias del establecimiento de seguridad no están de acuerdo.

Argumentan que aunque el Corredor de Filadelfia es un activo estratégico, el primer ministro le atribuye demasiada importancia ya que la mayoría del contrabando a Gaza se transfirió ilegalmente desde el interior de Israel, añadiendo que los acuerdos con Egipto, respaldados por Estados Unidos y basados en medios tecnológicos, deberían reducir el contrabando a una cantidad razonable.

SOSTENEMOS, sin embargo, que dado que la mayor parte del debate se centra en los aspectos militares del corredor, podría pasar por alto otras perspectivas que no son menos importantes para las deliberaciones, principalmente los aspectos políticos y diplomáticos. En primer lugar está la comprensión de que la entidad que gobierna Gaza, probablemente Hamas, tiene una especie de "frontera internacional" con Egipto. Vista del Corredor Philadelphi entre el sur de la Franja de Gaza y Egipto, el 15 de julio de 2024. (credit: Oren Cohen/Flash90)

A nivel político, el gobernante puede utilizar el tránsito internacional, abierta o encubiertamente, para invitar y recibir delegaciones y funcionarios de todo el mundo y aumentar la legitimidad de su "soberanía" sobre Gaza. ¿Alguien en Israel o Egipto podrá impedir una visita de un alto funcionario ruso o chino a la Franja de Gaza? ¿O un representante de alto nivel de la ONU? ¿O una visita de altos funcionarios de países simpáticos a Hamás? Israel no impidió este tipo de visitas en el pasado, y no será más fácil impedirlas en el futuro.

No en el mejor interés de Israel

Las limitaciones que Egipto pueda imponer dependen de su buena voluntad e intereses, no de los de Israel. Tales visitas ayudarían a fortalecer la organización terrorista palestina, mejorando su legitimidad entre los palestinos y el público mundial. No solo funcionarios de alto rango, sino delegaciones y simpatizantes de todo el mundo podrían utilizar el pasaje para realizar manifestaciones o huelgas, trabajar para convertir algunos de los túneles o edificios en ruinas en museos o lugares de peregrinación, y realizar marchas (violentas) hacia la frontera con Israel.

Su objetivo será, entre otros objetivos, dañar la disminuida determinación israelí de mantener un perímetro en la frontera con la Franja. Al mismo tiempo, Hamas también podrá lanzar agencias similares a la UNRWA, incluyendo países y organizaciones que la apoyan, lo que aumentará su postura internacional y reducirá el alcance de las acciones israelíes para limitar la rehabilitación del grupo terrorista.

La experiencia pasada claramente ilustra que Israel no es bueno, por decir lo menos, en lidiar con eventos que involucran civiles, y tiende a perder la batalla por la opinión pública y la legitimidad internacional. Hamas, con el apoyo que ha recibido desde el inicio de la guerra, estará en mejores condiciones de canalizar su identificación con acciones dentro de la Franja contra Israel. Podrá llevar a cabo acciones que tengan un sello diplomático o declarativo, incluyendo violencia "popular" y más.

En este contexto, Hamas sabrá cómo utilizar el mismo pasaje internacional, careciendo de presencia y control israelí, para lentamente negarle a Israel cualquier capacidad de seguir operando en la Franja de Gaza contra el terrorismo. Sería el comienzo de una reorganización de Hamas como una organización híbrida, al igual que Hezbollah en Líbano o el gobernante indiscutido de la Franja.

En conclusión, renunciar al control del Corredor de Filadelfia significa que Israel permitirá que Hamas vuelva a ser una organización significativamente presente en la Franja de Gaza e incluso un soberano práctico. Dado el apoyo que Hamas ha recibido a lo largo de la guerra, no podemos descartar la posibilidad de que esta presencia también resulte en un mayor reconocimiento internacional, lo que además impediría cualquier intento israelí de monitorear la reconstrucción de su fuerza contra Israel.

Por lo tanto, en la medida en que Israel aún se adhiere al objetivo de guerra que se fijó de derrotar a Hamas, tanto militar como gubernamentalmente, se debe entender que dicho objetivo requiere el control del Corredor de Filadelfia. Aunque no es el único elemento, es un paso crucial hacia la consecución de este objetivo.

El Dr. Ori Wertman es conferenciante e investigador en la Universidad de South Wales, en el Reino Unido, e investigador en el Centro de Estrategia Grandiosa de Israel (ICGS). El Prof. Eviatar Matania es el director del programa de maestría en estudios de seguridad en la Universidad de Tel Aviv.