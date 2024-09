Kim Kardashian publica y borra foto de pulsera con inscripción en hebreo

La modelo y personalidad de televisión Kim Kardashian compartió una foto en Instagram el viernes, antes de borrarla más tarde, donde se le veía usando un brazalete de goma con escritura hebrea.

La foto, que fue publicada entre otras 13 imágenes, fue la única de la colección que Kardashian eliminó.

El mensaje en hebreo en el brazalete era un "recordatorio de no hablar negativamente sobre otras personas".

La publicación llegó en medio de la guerra entre Israel y Hamas y la creciente ola de antisemitismo en las redes sociales. Además, muchos asocian el idioma hebreo con Israel.

Reacciones a la publicación

Antes de ser eliminada, la foto recibió numerosas respuestas de usuarios judíos e israelíes en la plataforma, muchos de los cuales comentaron en hebreo.

Kim Kardashian posa en la alfombra roja a su llegada a la gala de los 100 de la revista Time que celebra su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 26 de abril de 2023. (credit: REUTERS/ANDREW KELLY/FILE PHOTO)

"El brazalete hebreo va a enloquecer a muchos 'combatientes por la libertad', porque el hebreo es un idioma judío y obviamente no son antisemitas", dijo el activista israelí Hen Mazzig.

A finales del año pasado, el exmarido de Kim, Kanye West, también conocido como Ye, publicó en hebreo en Instagram, lo cual también ha sido eliminado desde entonces, donde se disculpó "con la comunidad judía por mi arrebato no planificado causado por mis palabras o acciones".

La disculpa de West continuó: "No fue mi intención herir o faltar el respeto, y lamento profundamente cualquier dolor que pueda haber causado. Estoy comprometido a comenzar conmigo mismo y aprender de esta experiencia para garantizar una mayor sensibilidad y comprensión en el futuro".

Su disculpa siguió a sus arrebatos antisemitas en 2022, que incluyeron expresiones de simpatía con el dictador nazi Adolf Hitler.

En abril de este año, Kanye había dicho que el Holocausto era falso y que "Hitler era una buena persona".

Michael Starr contribuyó a este informe.