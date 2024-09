El Papa Francisco apoya a Rachel Goldberg-Polin en este difícil momento

El Papa Francisco pidió la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza y un cese del odio en un discurso el domingo.

"Rezo por las víctimas y sigo estando cerca de todas las familias de los rehenes", declaró.

Mencionando a Hersh Goldberg-Polin, quien fue asesinado en cautiverio de Hamas poco antes de ser rescatado a principios de septiembre, el Papa Francisco dice que piensa en él y en su madre, Rachel, a quien conoció en noviembre de 2023.

"La humanidad de Rachel me impactó", dijo.

"Pienso en las madres que han perdido a sus hijos en la guerra, cuántas vidas jóvenes han sido truncadas."

"Estoy con Rachel en este momento."

RACHEL GOLDBERG se dirige a los medios de comunicación en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en octubre. (credit: David Dee Delgado/Getty Images)

Pidió el fin del conflicto en Palestina e Israel, el fin de la violencia y el fin del odio, y pidió negociaciones para asegurar un acuerdo de alto el fuego de los rehenes para continuar.

Comentarios sobre las bajas palestinas

El viernes, el Papa Francisco lamentó las muertes de niños palestinos en los ataques militares israelíes en Gaza, calificando los bombardeos a escuelas, bajo la "presunción" de atacar a terroristas de Hamas, como "feos".

En el vuelo de regreso a Roma desde Singapur, el pontífice también expresó dudas de que Israel o Hamas, ahora en guerra desde hace once meses, estén buscando poner fin al conflicto. "Lamento tener que decir esto", dijo el papa. "Pero no creo que estén tomando medidas para hacer la paz".

Reuters contribuyó a este informe.