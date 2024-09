El Papa lamenta las muertes en Gaza y critica a los dos candidatos estadounidenses en vuelo

El Papa Francisco el viernes condenó las muertes de niños palestinos en ataques militares israelíes en Gaza, calificando los bombardeos de escuelas, bajo la "presunción" de atacar a terroristas de Hamas, de "feos".

En el vuelo de regreso a Roma desde Singapur, el pontífice también expresó dudas de que ni Israel ni Hamas, en guerra desde hace once meses, estuvieran buscando poner fin al conflicto. "Lamento tener que decir esto", dijo el Papa. "Pero no creo que estén tomando medidas para lograr la paz".

Sobre las elecciones en Estados Unidos

El viernes, Francisco criticó tanto al ex Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su plan de deportar a millones de inmigrantes, como a la Vicepresidenta Kamala Harris por su postura de apoyar los derechos al aborto.

Preguntado sobre las elecciones presidenciales de EE. UU. en su vuelo de regreso a Roma desde Singapur, el Papa dijo que no acoger a los inmigrantes es un "grave" pecado, y comparó el aborto con un "asesinato".

Dijo que los católicos estadounidenses tendrían que "elegir el mal menor" cuando voten en noviembre, sin dar más detalles.

Francisco estaba hablando en una conferencia de prensa con periodistas después de un exigente tour de 12 días por el sudeste asiático y Oceanía. Aunque el papa no mencionó los nombres de Trump y Harris, se refirió específicamente a sus políticas y sus géneros. A pesar de criticar a ambos candidatos, dijo que los católicos deberían votar.

"No votar es feo", dijo el pontífice de 87 años. "No es bueno. Debes votar".

"Debes elegir el mal menor", dijo. "¿Quién es el mal menor? Esa señora, o ese caballero? No lo sé. Todos, en conciencia, deben pensar y hacer esto."

La influencia del Papa en los Estados Unidos

Los católicos estadounidenses, que suman aproximadamente 52 millones en todo el país, a menudo son vistos como votantes oscilantes cruciales. En algunos estados disputados, como Pensilvania y Wisconsin, más del 20% de los adultos son católicos.

Francisco, líder de aproximadamente 1.4 mil millones de católicos en todo el mundo, suele tener cuidado al opinar sobre elecciones políticas nacionales. Pero critica con frecuencia el aborto, que está prohibido por la enseñanza católica, en términos duros. También ha criticado anteriormente la retórica antiinmigrante de Trump. Durante las elecciones de 2016, dijo que Trump "no era cristiano" en sus opiniones.

El viernes, Francisco dijo que las políticas de ambos candidatos están "en contra de la vida".

"Ya sea el que está expulsando a los migrantes, o el que mata a los niños", dijo el papa. "Ambos están en contra de la vida".

Trump ha prometido tomar medidas en contra de la inmigración ilegal y deportar a millones de inmigrantes que ya están en los EE. UU. si es elegido para un segundo mandato como presidente. También se ha negado a descartar la construcción de campos de detención para inmigrantes indocumentados.

Harris ha prometido firmar cualquier legislación aprobada por el Congreso para restaurar las protecciones nacionales para el acceso al aborto, que fueron revocadas por la Corte Suprema en su decisión Dobbs de 2022.

Los dos candidatos discutieron sobre ambos temas el miércoles en su primer debate juntos. La mayoría de las encuestas muestran una carrera reñida, con Harris liderando ligeramente.

El papa llamó a la inmigración "un derecho", citando pasajes de la Biblia que mencionan a huérfanos, viudas y extranjeros como tres tipos de personas por las que la sociedad debe cuidar. "No dar la bienvenida a los migrantes es un pecado", dijo el papa. "Es grave".

Francis dijo que el aborto "es matar a un ser humano". Dijo que no puede haber excusas para un aborto. "Es un asesinato", dijo. "En estas cosas debemos hablar claramente. No 'pero' o 'sin embargo'".

El equilibrio de las prioridades políticas se ha convertido en un tema de discusión entre los obispos de Estados Unidos, quienes han emitido una guía electoral similar en cada ciclo presidencial desde 2007-08, con algunas actualizaciones.

Su versión más reciente, publicada con una nueva introducción en noviembre de 2023, establece que la "amenaza del aborto" es una "prioridad preeminente" para los católicos.