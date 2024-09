La guerra total con Hezbolá está más cerca que nunca, según análisis

En este momento Israel está más cerca que nunca de una guerra total con Hezbollah desde el 7 de octubre.

Esto es cierto incluso en comparación con el período entre el 30 de julio y el 25 de agosto, probablemente el segundo período más peligroso entre ambas partes.

¿Cómo sabemos que los días venideros, semanas y uno o dos meses antes del invierno son potencialmente explosivos?

No solo es el ministro de Defensa Yoav Gallant, quien le dijo al secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, el lunes, que la posibilidad de una solución diplomática con Hezbollah en el norte se está agotando.

No son solo los rumores de que el primer ministro Benjamin Netanyahu tiene la intención de reemplazar a Gallant por Gideon Sa’ar como ministro de Defensa para tener un mayor apoyo para una importante operación contra Hezbollah.

Ni siquiera es que la principal oposición política de Netanyahu, Benny Gantz, continúe criticando al primer ministro por tener demasiado miedo para arriesgarse en una batalla importante en el norte, lo que ha dejado a los 60,000 residentes evacuados del norte abandonados durante casi un año.

Confianza para una importante operación de Hezbollah

Estas son las señales abiertas y obvias. Y, francamente, gran parte de la clase política y militar de Israel ha estado amenazando con enviar a Hezbollah de vuelta a la Edad de Piedra desde principios de la primavera.

El Jerusalem Post ha recibido indicaciones entre bastidores, tanto a nivel político como militar, de fuentes que, aunque antes estaban restándole importancia a las declaraciones públicas, ahora están señalando que estas declaraciones son serias.

Sus razones resaltan cómo las realidades han cambiado mucho a lo largo de la guerra.

Durante todo este tiempo, la principal razón para no entrar en guerra con Hezbollah era evitar distracciones que pudieran impedir a las FDI cumplir su objetivo de desmantelar los 24 batallones de Hamas en Gaza.

Gallant declaró derrotado al último batallón de Hamas en Rafah el 21 de agosto, casi hace un mes.

A pesar de las palabras y el tono amenazante de Netanyahu en público, otra razón importante por la cual la guerra no ha estallado es que el primer ministro estaba privadamente aterrorizado por la cantidad de israelíes que podrían morir a causa de un estimado ataque de Hezbollah de 6,000-8,000 cohetes por día.

El 25 de agosto fue cuando todo eso cambió - radicalmente.

Ese día, Hezbollah planeaba lanzar varios cientos, posiblemente hasta 1,000 cohetes sobre Israel, incluyendo en bases críticas de inteligencia al norte de Tel Aviv.

Netanyahu y el gabinete de guerra instruyeron a las FDI no lanzar una guerra preventiva completa contra Hezbollah porque, entre otras razones, el primer ministro todavía estaba preocupado por su impacto en el frente interno israelí.

Desde el 7 de octubre, Netanyahu ha dudado de la capacidad militar en áreas donde el riesgo objetivo era mayor, incluso si el ejército supuestamente tenía la ventaja.

Fuentes han indicado que, detrás de puertas cerradas, inicialmente vaciló en cada una de las tres invasiones a Gaza; al norte de Gaza a finales de octubre, Khan Yunis en diciembre, y Rafah en mayo.

Sin embargo, el 25 de agosto, las FDI no solo vencieron a Hezbollah, sino que limpiaron la casa.

A pesar de las victorias militares sustanciales sobre Hamas y pequeñas victorias tácticas contra Hezbollah, esta fue la primera vez que las FDI ganaron una victoria estratégica mayor y compleja sobre Hezbollah desde el inicio de la guerra.

El ejército destruyó la gran mayoría de los cohetes y drones con los que Hezbollah tenía la intención de atacar a Israel antes de que estas amenazas pudieran siquiera ser lanzadas.

En este ataque en particular, Hezbollah no mató ni dañó a nadie ni nada de importancia, mientras que las FDI destruyeron miles de cohetes.

De repente, Netanyahu tiene una nueva confianza: que realmente puede permitirse una operación importante contra Hezbollah, con muchas menos pérdidas en el frente interno de las que había esperado.

Entonces, ¿qué pasaría si, en lugar de 5,000-10,000 israelíes muertos por decenas de miles de cohetes de Hezbollah durante varias semanas, pudiera golpear a Hezbollah más fuerte de lo que nunca ha sido golpeado antes y destruir tantos de sus lanzadores de cohetes en el suelo que las bajas israelíes podrían no ser solo menores sino exponencialmente menores?

Otro factor era que hasta ahora, había una buena posibilidad de que Hamas acordara un alto al fuego y que dicho acuerdo llevara a Hezbollah a dejar de atacar a Israel de forma unilateral, tal como lo hizo durante el acuerdo del 23 al 30 de noviembre.

Si bien esto no es imposible, las posibilidades de un alto al fuego con Hamas son ahora más bajas que en varios meses, después de que ambos bandos se hayan enrocado en distintos temas después de haber sorteado alrededor del 90% de los obstáculos aparentes.

Desde el principio, la única otra opción que se ha discutido, si fallaba la diplomacia, era una operación importante.

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, sigue furioso por la muerte de su jefe militar, Fuad Shukr, a manos de las FDI el 30 de julio. Con esto en mente, nadie lo ve ahora más flexible que antes.

Finalmente, entra en juego el factor del invierno.

Fuentes han dicho al Post que si pasan más de 4-6 semanas sin una operación, podría ser imposible, o mucho más difícil, llevar a cabo una operación de ese tipo hasta la primavera de 2025.

Esto significaría condenar a los residentes del norte a otros 6 meses fuera de sus hogares, algo que se vuelve cada vez más insostenible a nivel interno en Israel.

Al señalar que las FDI llevaron a cabo con éxito una invasión de Khan Yunis y derrotaron a Hamas en Shejaia en el norte de Gaza en pleno invierno pasado, las fuentes dijeron que el invierno en el montañoso Líbano es mucho más feroz y difícil de manejar que en los desiertos de Gaza.

Ninguno de esto significa que una nueva guerra más amplia con Hezbollah sea segura; aún sería una propuesta arriesgada para Israel, Hezbollah y también para los patrocinadores de los bandos: Estados Unidos e Irán.

Estados Unidos podría ser arrastrado a una guerra regional, o al menos ser visto como que no logró prevenir una más grande, después de un año de diplomacia, lo que podría afectar la carrera electoral presidencial.

Irán podría perder a Hezbollah como su principal amenaza potencial contra Israel si el estado judío se atreve a pensar en atacar las instalaciones nucleares de la República Islámica. Hezbollah seguiría siendo sin duda el actor principal en Líbano pero podría perder muchas de sus capacidades más temidas.

Este es el momento más arriesgado en el Norte desde el 7 de octubre.