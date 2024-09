'La gente de Hitler': Personalidades patológicas en un universo moralmente retorcido - reseña

En los Juicios de Núremberg en 1945, muchos psiquiatras atribuyeron los crímenes de la cúpula nazi a sus personalidades patológicas. Otros comentaristas los vieron como una banda criminal.

Según Richard Evans, profesor de historia en la Universidad de Cambridge, eminente cronista de la Alemania moderna y principal testigo experto en el juicio por difamación de negacionismo del Holocausto de David Irving en Londres, una conceptualización más persuasiva de la liderazgo nazi es como una especie de corte imperial, en la que los líderes luchaban por el favor del líder supremo.

En La gente de Hitler: Los rostros del Tercer Reich, Evans - cuyos libros incluyen En la Sombra de Hitler, Mintiendo sobre Hitler y una historia en tres volúmenes del Tercer Reich - proporciona biografías detalladas del Führer y una veintena de sus "paladines" (como Hermann Göring, Joseph Goebbels y Heinrich Himmler) y otros menos conocidos "ejecutores" e "instrumentos" para ayudarnos a comprender qué los motivó a cometer atrocidades indecibles.

Una obra magistral de historia, La gente de Hitler es especialmente relevante en un momento en el que el apoyo popular a la democracia está disminuyendo y el odio étnico y racial está en aumento.

¿Quiénes eran los nazis?

Los perpetradores nazis, Evans demuestra, eran mayoritariamente hombres, provenientes principalmente de las clases medias de Alemania, ex soldados, denominaciones protestantes y áreas rurales, abarcando dos generaciones. Durante la mayor parte de sus vidas, estas personas se mantuvieron dentro de los límites del comportamiento normal. Etiquetarlos como trastornados o pervertidos, gánsteres o matones, sugiere Evans, "sirve como una forma de exculpación" para ellos y para todos los demás. LÍDER NAZI Adolf Hitler inspecciona las tropas en el Castillo de Praga en 1939. (credit: Wikimedia Commons)

Los nazis compartían un conjunto de experiencias: la humillante derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial; la hiperinflación, la austeridad económica y la amenaza del comunismo durante la República de Weimar; y la Gran Depresión, lo que resultó en la pérdida de oportunidades profesionales, estatus y autoestima. Basándose en convicciones nacionalistas, antidemocráticas y antisemitas ya arraigadas en la cultura alemana, Adolf Hitler ofreció a los alemanes "una salida de sus sentimientos de inferioridad", humillación y desesperación al vincular su destino y el destino de la nación con la creación de una "comunidad popular" homogénea, próspera y poderosa. A cambio, esto significaba sumisión a la autoridad y a un vasto aparato de vigilancia y control. Deshumanizando a categorías enteras de personas, escribe Evans, "incluidos los enfermos mentales y discapacitados, eslavos, gitanos, delincuentes menores, los 'asociales', los 'vagos' y, sobre todo, los judíos", el régimen nazi creó un marco que fomentó y legitimó actos de asesinato, sadismo y tortura, inimaginables en otras circunstancias.

Los perpetradores nazis "tenían opciones", enfatiza Evans; ninguno de ellos fue obligado a renunciar a su autonomía moral ante Hitler. El reducido número de hombres que se negaron a participar en asesinatos masivos rara vez fueron encarcelados, y mucho menos ejecutados. Y después de 1945, a los perpetradores no les resultó difícil regresar a los valores morales y comportamientos normales.

Evans también documenta la amplitud y profundidad del antisemitismo en la Alemania pre-Tercer Reich. Muchos oficiales del ejército y la marina, indica, estaban receptivos a los llamados de "culpar a los judíos" mucho antes de que apareciera Hitler en escena, mientras que la profesión médica estaba formando doctores, incluido Karl Brandt, quien se desempeñó como médico personal de Hitler y administró el Programa de Eutanasia Nazi, en lo que se conoció como "higiene racial".

Entre 1919 y 1923, Alfred Rosenberg, quien se convirtió en el principal teórico del Partido Nazi, defensor de la supremacía aria y popularizador del término Untermensch, escribió siete libros y 13 artículos que testificaban su "antisemitismo obsesivo y monomaníaco". Rosenberg se unió al Partido Nazi, escribe Evans, no porque necesitara confirmación de sus puntos de vista antisemitas, sino porque concluyó que Hitler estaba mejor equipado para implementarlos.

Julius Streicher, editor del violentamente antisemita periódico semanal Der Stürmer, "estaba impregnado de un profundo odio hacia los judíos mucho antes de conocer a Hitler." Heinrich Himmler, quien se convirtió en jefe de las SS y un arquitecto del Holocausto, se unió al naciente Partido Nazi antes de conocer a Hitler. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Hans Frank, quien se convirtió en el principal abogado del partido y luego en "El Carnicero de Polonia", llegó al nazismo a través de la Sociedad Thule, un grupo fundado en 1919 para difundir teorías conspirativas antisemitas.

En la infame Conferencia de Wannsee en enero de 1942, Evans nos recuerda que Reinhard Heydrich, jefe del Servicio de Seguridad del Tercer Reich, autorizado por Hermann Göring para preparar "una solución total de la cuestión judía", dijo a los participantes que debían superar dificultades y retrasos y exterminar a todos los judíos en el continente. Adolf Eichmann preparó las actas de la Conferencia de Wannsee, enumerando el número de judíos residentes en prácticamente todos los países de Europa, pero omitiendo lo que él luego caracterizó como "cierta charla demasiado explícita" sobre matanzas y aniquilación física.

Entonces, no puede haber duda de que los nazis sabían que estaban violando las normas morales más fundamentales. De hecho, en una grotesca exhibición de argumentación especial, Himmler les dijo a los oficiales de las SS que "se debía tomar una decisión difícil, sin sufrir daño en espíritu y alma, para evitar que los niños judíos crecieran y se vengaran de nuestros hijos y nietos" y pusieran en peligro el futuro racial de Alemania.

Sin embargo, después de la rendición de Alemania, señala Evans, Göring insistió en que el odio de los nazis hacia los judíos había sido una artimaña electoral; no tenía conocimiento del Holocausto, del cual culpó a Goebbels, y el antisemitismo no había tenido "ningún papel" en su vida.

Convicto y sentenciado a ser ahorcado, Göring se suicidó.

Fue incinerado junto con otros criminales de guerra en un horno en el campo de concentración de Dachau, que había establecido en 1933, y sus cenizas fueron esparcidas en un arroyo cercano.

Como sus compañeros nazis, concluye Evans, Göring se retrató a sí mismo como un hombre honorable pero, de hecho, era brutal, auto-engrandecedor, vanidoso, corrupto e indiferente al sufrimiento humano y a la decencia humana.

"Pero", escribe Evans, "atribuirlo todo a la patología individual era demasiado simple. Solo en el retorcido universo moral del Tercer Reich podría un hombre así ascender casi a la cima del poder."

Glenn C. Altschuler es el Profesor Emérito Thomas y Dorothy Litwin de Estudios Americanos en la Universidad de Cornell.