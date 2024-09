¿Estás pensando en dejar Israel? Todo lo que necesitas saber sobre la reubicación y finanzas

En el año 2023, más israelíes abandonaron el país por períodos prolongados y no regresaron, informó la Oficina Central de Estadísticas (CBS) la última semana de septiembre. La mayoría de quienes se fueron eran hombres, predominantemente solteros y entre las edades de 25 y 44 años.

Aquellos que ya se han ido o planean hacerlo podrían no ser conscientes de que emigrar de Israel por un largo período conlleva implicaciones legales y financieras en áreas como el Instituto Nacional de Seguros (NII), impuestos sobre la renta, servicios de fondos de salud, derechos médicos, trabajo remoto, mantenimiento de cuentas bancarias y alquiler de propiedades en Israel.

Además, existen implicaciones para el estatus de residencia al regresar a Israel. La residencia con el propósito de pagar el seguro nacional es clave para mantener la elegibilidad para los beneficios del NII. Incluso si una persona abandona Israel, siempre y cuando sea considerada residente, debe continuar pagando las primas del seguro nacional.

Alguien que abandona el país por un período significativo de tiempo y no mantiene lazos económicos y sociales con Israel puede dejar de considerarse residente. En ese caso, también terminará su obligación de pagar seguros nacionales e impuestos de salud.

¿Quién califica como residente?

Un residente israelí se define como alguien cuyo "centro de vida" está en Israel. Esto se determina según varios criterios, incluyendo lugar de residencia, ocupación, familia e ingresos. Una persona que ya no cumple con los criterios de residencia no tendrá derecho a los beneficios del Instituto Nacional de Seguros, como las asignaciones. Pasajeros en el aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, el 9 de junio de 2024 (credit: ARIE LIEB ABRAMS/FLASH90)

Si alguien que vive en el extranjero desea regresar a Israel, tendrá que restablecer su elegibilidad para los servicios del seguro nacional y del fondo de salud. En ciertos casos, hay un período de espera de varios meses, o incluso hasta seis meses, antes de poder restablecer la elegibilidad.

Es importante tener en cuenta que un residente israelí que vive en el extranjero por un período prolongado puede perder su derecho a los servicios del fondo de salud, incluido el seguro de salud estatal. Sin embargo, el período de espera se puede evitar realizando pagos especiales de seguro nacional mientras se está en el extranjero.

Impuesto sobre la renta de ingresos extranjeros

Mientras una persona sea considerada residente de Israel, está obligada a pagar impuestos sobre sus ingresos, incluso si reside en el extranjero. Para dejar de tener responsabilidad fiscal en Israel, se debe demostrar a la Autoridad Tributaria que ya no se es residente israelí, de acuerdo con la prueba del "centro de vida" mencionada anteriormente.

En algunos casos, puede existir un tratado fiscal entre Israel y el país donde una persona reside, regulando la distribución de impuestos sobre ingresos entre ambos países. Estos tratados ayudan a prevenir la doble imposición, tanto en Israel como en países extranjeros.

Residente que regresa

Los israelíes que han vivido en el extranjero durante seis años o más son considerados residentes que regresan y pueden ser elegibles para diversos beneficios, como alivio fiscal sobre ingresos extranjeros, descuentos en importaciones personales y otros beneficios del Ministerio de Aliyah e Integración. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Quienes hayan vivido en el extranjero durante al menos diez años consecutivos pueden calificar para el estatus de "residente que regresa a largo plazo", que les otorga beneficios fiscales adicionales, principalmente relacionados con la declaración de ingresos y activos en el extranjero.

Cuentas bancarias para israelíes en el extranjero

Los residentes israelíes que emigran al extranjero pueden seguir manteniendo una cuenta bancaria en Israel y gestionarla a distancia, siempre que tengan acceso a través de servicios en línea, aplicaciones o representantes bancarios en el extranjero. Algunos bancos pueden requerir que los clientes actualicen su información de residencia. En ciertos casos, el banco puede solicitar documentos que verifiquen el estado de residencia o el traslado al extranjero, y puede haber implicaciones fiscales, como la presentación de informes fiscales internacionales.

Además, el banco puede informar a las autoridades fiscales del país donde reside la persona. Es recomendable considerar la apertura de una cuenta en moneda extranjera y designar un poder notarial en Israel para manejar asuntos bancarios e hipotecarios en el país.

Pagos de hipoteca

Cualquier persona con una hipoteca en Israel está obligada a seguir realizando pagos mensuales incluso si vive en el extranjero. Los pagos de la hipoteca se pueden realizar desde una cuenta bancaria en Israel o a través de transferencias internacionales desde una cuenta bancaria extranjera.

Es esencial considerar los tipos de cambio y las tarifas, los cuales podrían afectar el monto total del pago.

Impuestos sobre los ingresos de alquiler de propiedades en Israel

Si, mientras vive en el extranjero, un residente de Israel alquila su propiedad, debe informar los ingresos por alquiler a las autoridades fiscales en Israel y, en algunos casos, a las autoridades fiscales en su nuevo país de residencia.

Trabajo remoto como empleado

Es importante tener un acuerdo claro con el empleador sobre las condiciones de trabajo remoto, especialmente si el trabajo se realiza en un país extranjero.

El acuerdo debe incluir detalles como las horas de trabajo, el salario y los arreglos para las vacaciones y los beneficios sociales. El empleador también puede requerir que las condiciones de trabajo se actualicen de acuerdo con las leyes laborales del país donde reside el empleado.

Un empleado que trabaja de forma remota para un empleador israelí sigue estando sujeto al impuesto sobre la renta en Israel si es considerado residente israelí según la prueba del "centro de vida".

Si el empleado se convierte en residente de un país extranjero, puede estar obligado a pagar impuestos en ese país, dependiendo de las leyes locales y de los tratados fiscales internacionales entre Israel y el nuevo país. En casos de doble imposición, generalmente se aplican mecanismos para prevenir la doble tributación.

Trabajo remoto como freelancer

Los freelancers que trabajan de forma remota pueden ofrecer servicios a clientes en Israel o en el extranjero. Deben gestionar su negocio regularmente mientras mantienen comunicación con autoridades como la Administración Tributaria, el IVA y el Seguro Nacional. Al igual que los empleados asalariados, un freelancer que aún es considerado residente de Israel debe pagar impuestos en Israel sobre sus ingresos mundiales y reportar todos sus ingresos a la Administración Tributaria, incluso si provienen del extranjero.

Al mismo tiempo, si el freelancer trabaja en un país extranjero y también es considerado residente allí, puede estar obligado a pagar impuestos locales en ese país.

Los freelancers, al igual que los empleados asalariados, deben continuar pagando las primas del Seguro Nacional mientras sean residentes en Israel. Si se mudan al extranjero y ya no son considerados residentes en Israel, pueden estar obligados a pagar seguridad social u otro impuesto similar en su nuevo país.

Los freelancers deben estar al tanto de las regulaciones locales, si están ofreciendo servicios en un país extranjero, puede haber leyes locales que les exijan registrar su negocio allí, pagar impuestos locales y cumplir con las regulaciones empresariales locales.

Seguro Nacional

Un empleado aún debe seguir pagando primas de Seguro Nacional en Israel siempre y cuando sea considerado residente israelí. Si pierden su residencia en Israel, es posible que deban pagar Seguro Nacional en el país donde residen y actualizar su estatus de residencia ante las autoridades israelíes.

Para trabajar desde el extranjero o realizar trabajo remoto fuera de Israel, algunos países requieren permisos de trabajo o visas especiales.

El autor, el contador Aryeh Rotem, es dueño de una firma de contabilidad y consultoría fiscal.