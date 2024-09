Sinwar ha atrapado a Israel o a Irán (y Hezbolá) - análisis

No hay duda al respecto: el jefe de Hamas, Yahya Sinwar, ha atrapado a alguien; la única pregunta es a quién. ¿Ha atrapado a Israel para caer torpemente en la guerra regional que siempre quiso el 7 de octubre, con todos los aspectos negativos que eso conlleva?

¿O ha atrapado a Irán y a su principal proxy Hezbolá, desperdiciando prematuramente sus grandes momentos, capacidades y amenazas para apoyar la causa perdida de Sinwar en Gaza en lugar de reservarlas para disuadir a Jerusalén de atacar el programa nuclear de Irán?

Retrocediendo en el tiempo, el cálculo de Sinwar -hasta ahora, un error de cálculo- era que si invadía el sur de Israel, Hezbolá, Irán, Yemen, milicias sirias, terroristas de Cisjordania e israelíes árabes se unirían todos.

En el mejor escenario, Hezbolá habría invadido los pueblos del norte de Israel justo cuando Hamas estaba invadiendo el sur, proporcionando un golpe de uno-dos que habría confundido y paralizado aún más a las FDI incluso más de lo que lo hizo el empuje inicialmente sorprendente de Hamas.

También habría lanzado grandes porciones de Israel para crear más caos y desorden y poner al estado judío a la defensiva.

En cambio, Hezbolá se conformó con una serie de ataques simbólicos (a nivel estratégico) con cohetes y drones solo en las aldeas y ciudades de Israel ubicadas muy cerca de la frontera.

En las primeras etapas, Hezbolá no atacó los Altos del Golán ni lugares como Safed, Acre o Nahariya.

Yemen nunca se unió de manera más que esporádica y con un retraso significativo.

Irán no se unió hasta abril y, desde entonces, en su mayoría se ha mantenido al margen.

Los demás frentes han estado tranquilos o no han sido factores estratégicos.

Pero tal vez después de esperar 11 meses, Sinwar pudo haber atrapado a Israel en una pelea más grande con Hezbolá, lo que finalmente podría haber llevado a Hezbolá, su patrocinador iraní y otros a entrar en la guerra de manera más completa.

Sinwar también esperaba retrasar o poner fin a la tendencia de normalización de Israel con países árabes sunitas moderados, como Arabia Saudita, lo cual parecía inminente en septiembre de 2023.

Por último, él esperaba socavar las alianzas de Israel con los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, y meter a Israel en problemas con los tribunales internacionales.

A su vez, esto podría llevar a Israel a finalmente aceptar sus condiciones de permitir que Hamas permanezca en el poder y de liberar a un gran número de prisioneros de seguridad palestinos. Entonces, él podría ser visto como el nuevo "Saladino" palestino del siglo XXI, el hombre que puso a Israel de rodillas y lo obligó a reconocer a Hamas.

Esto no es una fantasía

La normalización con los saudíes se ha retrasado, las alianzas con Occidente se han debilitado, y los tribunales internacionales están tras Israel de una manera sin precedentes, incluso en comparación con guerras anteriores.

El dilema sin respuesta es quién saldrá victorioso en el conflicto escalante con Hezbolá.

Si Hezbolá logra dañar lo suficiente a Israel con su arsenal de cohetes o durar lo suficiente para forzar mejores términos de alto el fuego para sí mismo y para Hamas, la trampa de Sinwar habrá tenido éxito, aunque con un retraso de 11 meses.

Pero esto está lejos de ser el escenario más probable.

Desde el martes pasado, Hezbolá ha sido golpeado y aporreado de formas que nunca esperaba.

El grupo terrorista libanés ha perdido entre 3,000 y 4,000 combatientes, su comandante Radwan Ibrahim Aqil y entre 13 y 15 de sus comandantes subordinados, más de 500 lanzadores de cohetes y muchos miles de cohetes.

¿Qué sucedería si las Fuerzas de Defensa de Israel en algún momento lograran superar la capacidad de Hezbolá de atacar con cohetes de precisión de largo alcance y enormes volúmenes de cohetes de corto alcance?

¿Y si en algún momento las FDI logran una capacidad de superioridad sobre Hezbolá donde sus principales amenazas contra Israel se neutralizan?

Sorprendentemente, esto podría ser posible incluso sin una invasión.

O ¿qué sucedería si las FDI logran una invasión en Líbano sin que Hezbolá pueda destruir grandes extensiones del territorio con su arsenal de cohetes, como siempre se había pronosticado en los peores escenarios?

El propósito de Hezbolá desde la perspectiva de Irán, que proporciona su arsenal de cohetes, financiamiento y entrenamiento, era disuadir a Israel de atacar alguna vez las instalaciones nucleares de Teherán, no sea que pierda su as en la manga.

¿Y si Sinwar hubiera llevado a Hezbolá a una guerra para la cual no estaba listo, con las FDI logrando una sorpresa estratégica masiva y degradando repentinamente la amenaza de Hezbolá a un punto en el que ya no servía para disuadir al estado judío de actuar contra Irán?

En ese caso, la trampa de Sinwar se habría vuelto en su contra al socavar al líder del eje del mal del Medio Oriente, Irán, así como al desarmar su principal amenaza de proxy: Hezbolá.

Entonces pasaría a la historia no solo como el destructor de Gaza, sino como el apostador que arruinó décadas de cuidadosa planificación iraní y colocó a Israel en su posición de seguridad más fuerte en años.