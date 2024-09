¿Cómo la Fuerza Aérea Israelí logró derribar a Nasrallah en Beirut?

El Brigadier General Amichai Levine, recién nombrado comandante de la Base Aérea de Hatzerim, reveló el sábado que la misión para neutralizar a Hassan Nasrallah requirió capacidades únicas de clase mundial de la Fuerza Aérea de Israel. La operación demandó extrema precisión para golpear un área subterránea profunda manteniendo la perfecta engañanza, asegurando que Nasrallah, Ali Karaki y otros altos mandos no detectaran el ataque y escaparan.

"La operación fue un éxito perfecto," dijo Levine, elogiando a las tripulaciones terrestres y a los equipos técnicos por su ejecución impecable. No solo se aseguraron de la preparación de las aeronaves, sino que también gestionaron las municiones, que funcionaron perfectamente a pesar de las complejas condiciones de la misión. "Se utilizaron alrededor de cien municiones, con los bombarderos soltándolas cada dos segundos con una precisión perfecta."

También elogió al Escuadrón 69, conocido como los “Martillos”, que opera aviones de combate F-15I Ra'am y ha participado en operaciones destacadas en Líbano y Siria. El escuadrón enfrentó escrutinio antes de la guerra debido a protestas contra la reforma judicial, pero durante 11 meses, los pilotos del escuadrón, tanto reservistas como regulares, han estado en alerta continua para misiones en Medio Oriente, listos para futuros desafíos.

Cuando se le preguntó sobre la participación del escuadrón en medio de las protestas por la reforma judicial antes del 7 de octubre, Levine respondió: "El Escuadrón 69 es un escuadrón estratégico en la fuerza aérea y lo ha sido durante décadas. Es responsable de algunas de las misiones más críticas de la fuerza aérea. Los cazas del escuadrón son diversos en edad (hasta 50 años) y profesión. Personas y miembros del ejército inspeccionan el lugar de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, 20 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/Mohamed Azakir TPX IMAGES OF THE DAY)

"La mitad de ellos son reservistas, y aproximadamente la mitad de los cazas que participaron en esta operación eran reservistas. Nadie en Israel debería dudar de su amor por el país, su disposición a sacrificar sus vidas e incluso ponerlas en riesgo tanto para misiones cercanas como lejanas, creo que esta operación subraya eso. Durante 11 meses, han estado en alerta, volando las 24 horas del día, y continuarán mientras dure la guerra."

Los tres objetivos de las FDI

"Temos tres objetivos: devolver a los rehenes, desmantelar a Hamas y asegurar el retorno seguro de los residentes del norte a sus hogares. La base, el escuadrón y toda la fuerza aérea están operando con fuerza a pesar del enfoque de los medios de comunicación," declaró Levine.

"La separación de los frentes norte y sur es crucial para desmantelar a Hamas y crear las condiciones necesarias para traer de vuelta a los rehenes," dijo el brigadier general. Ayer, llevamos a cabo una operación histórica de gran importancia estratégica. Nasrallah es visto como la figura central del eje chiíta. Esto tendrá un impacto significativo en el Medio Oriente y nos acercará más a alcanzar nuestros objetivos de guerra. La operación fue planeada durante mucho tiempo y refleja una colaboración extraordinaria con la Dirección de Inteligencia Militar y la fuerza aérea. Conozco a todos los oficiales de inteligencia que contribuyen con capacidades increíbles," dijo.

"Lo que faltaba antes del 7 de octubre era la iniciativa y la agresividad. Todavía tenemos asuntos pendientes: Necesitamos erradicar a Hamas y no hemos traído a los rehenes de vuelta a casa. Todavía hay temas que requieren nuestra atención," dijo Levine.

Reconoció además al Brigadier General Guy Davidson, el comandante saliente de la Base Aérea de Hatzerim: "Davidson merece mucho crédito. Hace dos semanas, recibí una base que es una máquina de guerra bien engrasada. Pero hay muchas personas que merecen reconocimiento por sus actuaciones recientes: la orquesta de la fuerza aérea ha estado tocando en todo su esplendor en los últimos días y semanas. Davidson es sin duda uno de estos individuos clave y valorados", dijo, añadiendo que "Davidson fue mi instructor de vuelo hace muchos años, y le debo un crédito personal".

"El desafío en operaciones de eliminación es la inteligencia precisa", explicó Levine. "Todas las agencias deben proporcionar inteligencia para cada operación. El segundo desafío es asegurar que el objetivo – Nasrallah, Karaki y otros – no escape mientras los aviones están en camino o las municiones van camino al objetivo.

"Cada vez, esto se hace de manera creativa y a través de varios métodos, confiando en ideas de oficiales jóvenes a quienes se les da la libertad de pensar y oficiales de alto rango que los escuchan. Aportan soluciones innovadoras para engañar a nuestros enemigos, asegurando que el objetivo permanezca estable durante la ejecución. Los misiles tierra-aire en Líbano siguen representando una amenaza, pero también los hemos atacado. Hemos golpeado docenas de elementos de infraestructura de varios tipos, incluyendo armas. Las capacidades de Hezbollah han sido reducidas, y sigue siendo un enfoque principal para la fuerza aérea".

El Teniente Coronel M., comandante del Escuadrón 69, compartió: "Una amplia gama de tripulaciones realizó la misión de eliminación en el distrito de Dahiyeh en Beirut, con edades que iban desde los 23 hasta los 50 años. Esto muestra cómo opera el escuadrón: fuerzas regulares y de reserva juntas. La misión fue impecable, tanto en la planificación, la ejecución y el resultado. Todo salió perfectamente. Lanzamos un ataque masivo en el corazón de Beirut. Hubo un sentimiento de orgullo a nivel personal: para el navegante, las tripulaciones, el oficial cuyo primo fue asesinado, y la familia."