Subida de precios: ¿Qué piensan los consumidores de la aerolínea israelí El Al? - opinión

El Al, la aerolínea nacional de Israel, está prosperando gracias a la guerra de Hamás, registrando sus mejores primeros y segundos trimestres financieros del año fiscal en la historia de la empresa. Esto no es tan vergonzoso como parece a simple vista. Los ingresos de la compañía en el primer trimestre de 2024 fueron un 48% más altos que en el primer trimestre de 2023, con ganancias superiores a los 80 millones de dólares. En el segundo trimestre, rompió otro récord, registrando una ganancia neta de 147,4 millones de dólares.

Cuando otras aerolíneas importantes cancelaron vuelos de manera errática y finalmente abandonaron Israel después de la invasión de Hamás, El Al rápidamente agregó rutas. Los aviones estaban llenos de pasajeros y carga. Los precios de los boletos se duplicaron y triplicaron a medida que las semanas se convirtieron en meses. El CEO de la compañía dijo sin tapujos a la prensa, parafraseando, "esto es lo que sucede cuando la competencia se derrumba bajo presión".

Mis estudiantes en nuestra clase de Emprendimiento en Touro College Jerusalem encuestaron una pequeña muestra del público angloparlante al azar en mayo para obtener información sobre la imagen pública de El Al bajo estrés.

Un vuelo de El Al despega en el aeropuerto Ben-Gurion, cerca de Tel Aviv, el 25 de agosto de 2024 (credit: YOSSI ALONI/FLASH90)

El Al es un ícono cultural, así como un emprendimiento comercial. Una estrella de David azul y blanca es el símbolo de El Al en la cola de cada avión; la aerolínea está tejida en la identidad de la nación. ¿Rehenes en Entebbe? Desvíen los jumbos de El Al para rescatarlos. ¿Refugiados huyendo de Etiopía? Construyan pistas clandestinas en el desierto de Sudán, quiten los asientos de los aviones de El Al y coloquen a hombres, mujeres y niños en el piso para vuelos a su tierra bíblica. Los planes de rescate tienen nombres como Operación Salomón, Operación Alfombra Mágica y Operación Esdras y Nehemías. El Al envió un avión para traer al asesino en masa nazi capturado Adolf Eichmann desde Argentina a Israel para juicio.

Es la única aerolínea equipada con sistemas de defensa con misiles a bordo. Sus aviones no volaron desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche durante 40 años hasta que los rabinos del estado permitieron vuelos en sábado para traer a casa soldados y cargamento militar desde el extranjero después de la invasión de Hamas a Israel. La empresa está bajo una gerencia relativamente nueva; felicitaciones a ellos por mantener los cielos de Israel abiertos al público, flujo esencial de cargamento hacia Israel y obtener ganancias. Aquí están los puntos destacados de nuestros hallazgos.

El Al obtuvo beneficios, a pesar de ofrecer descuentos a pasajeros que se apresuraban a Israel para unirse a unidades de servicio militar y a una oleada de diplomáticos que volaban a capitales extranjeras. El Al se convirtió en una línea vital para el suministro cuando los barcos del Mar Rojo se convirtieron en objetivos de los hutíes, transportando carga para el esfuerzo de guerra y bienes comerciales para el público. A pesar de menos turistas, El Al aumentó su participación en el mercado al 80% en el cuarto trimestre de 2023, en comparación con el 22% antes del 7 de octubre.

Al final, los récords de ingresos y beneficios se reducen a la oferta y la demanda; es decir, los precios de los boletos se dispararon porque El Al voló de manera segura cuando otras aerolíneas cancelaron su servicio a Tel Aviv, citando preocupaciones de seguridad y primas de seguros extremadamente altas. Quizás los competidores que cancelan sus vuelos y evitan a Israel se sentirán tentados a regresar a los cielos israelíes. Eso podría reducir los precios de los boletos, aumentar el turismo y acelerar la entrega de carga esencial.

¿Cómo se compara El Al con otras aerolíneas?

Mis estudiantes preguntaron a viajeros entre 21 y 55 años 12 preguntas sobre volar a Israel y sobre El Al, específicamente. Descubrieron que El Al es la aerolínea más popular entre los encuestados israelíes al comprar boletos, con una calificación promedio de favorabilidad de 7.5 sobre 10. Esto coincide con otros estudios, por ejemplo, como reportó Flight-report, que afirman que El Al recibe una calificación promedio de 8 sobre 10 de parte de viajeros frecuentes en tiempos de paz. Los estudiantes clasificaron las sugerencias de los encuestados de que la aerolínea mejore la comodidad de los asientos, el entretenimiento a bordo y el servicio al cliente.

Los servicios de apoyo de El Al reciben una calificación baja (5.5/10) por parte de los viajeros estadounidenses. Los precios de los boletos, que se dispararon desde octubre pasado, contribuyen de manera dramática a la percepción negativa de El Al con mayor frecuencia que en otras aerolíneas. Tal vez los viajeros ven esto como aprovechamiento en tiempos difíciles; correcta o incorrectamente, debemos ver el impacto a largo plazo en la reputación de El Al.

Según un estudiante, los encuestados más jóvenes a menudo priorizan la asequibilidad y la comodidad, mientras que los clientes mayores se centran en la calidad del servicio y las ventajas de lealtad. Esto se aplica respectivamente a los encuestados femeninos y masculinos. Los largos tiempos de espera para el servicio de check-in y la desinformación del personal son particularmente molestos para los clientes. "A pesar de estas críticas mixtas, muchos clientes están dispuestos a comprar de nuevo en El Al, principalmente debido a la fiabilidad y lealtad de la aerolínea, especialmente en tiempos difíciles".

Comentarios destacados incluyen la apreciación de los viajeros por el mantenimiento de los valores judíos, en particular, por no volar en festividades judías y por proporcionar comidas kosher. Una encuestada dijo que recibió una atención especial por parte de la tripulación de vuelo cuando estaba embarazada. Otros señalaron que "El Al llevó bolsas gratuitas a Israel para soldados en la actual guerra de Gaza, y valoran la sensación de seguridad que experimentan en los vuelos de El Al porque, por ejemplo, cada vuelo cuenta con agentes de seguridad a bordo con armas ocultas".

Finalmente, los estudiantes sugieren que el marketing de El Al debería enfocarse en las personas leales a Israel y dejar de desperdiciar dinero en marketing en la población en general. "Incluso en tiempos de guerra, los partidarios de Israel han demostrado ser consumidores leales y activos", dijeron.

El Al es como el pájaro solitario de los lugares embrujados de tristeza de la poeta romántica británica Felicia Dorothea Hemans. Israel está bajo asedio. Nuestros niños están muriendo. Los rehenes todavía están en cautiverio. Pero la aerolínea nacional está "volando en un torrente de alegría", trayendo esperanza con cada aterrizaje de la Estrella de David y despegue en la cola de esos pájaros solitarios. ■

El Dr. Harold Goldmeier es maestro, consultor empresarial, orador público y escritor financiero. El artículo fue escrito con la ayuda de Leora Cohen, Bella Katz y Moriah Rosenthal.