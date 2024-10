Ataques antisemitas aumentan globalmente tras el 7 de octubre, según JPPI

Durante el último año, los incidentes y ataques antisemitas han experimentado un marcado aumento a nivel global, según la Evaluación Anual del Pueblo Judío del Instituto de Política del Pueblo Judío (JPPI) de 2024, titulada Un Año de Guerra.

La evaluación abordó varios puntos, como el creciente antisemitismo, los cambios geopolíticos y las tensiones sociales, y cómo estos pueden amenazar el tejido de la vida judía.

La Evaluación Anual de JPPI de 2024 incluyó las siguientes áreas clave de preocupación.

El Antisemitismo Estalla Después del 7 de octubre: Una Emergencia Global

Desde los ataques del 7 de octubre en Israel, el mundo ha sido testigo de un aumento significativo en el antisemitismo, generando una gran ansiedad en las comunidades judías, según JPPI. El informe reveló un aumento en los ataques antisemitas violentos: un 45% en Estados Unidos, 84% en Francia y 96% en el Reino Unido.

Un tercio de los judíos israelíes han alterado sus planes de viaje debido a preocupaciones de seguridad, mientras que algunas familias judías estadounidenses están realizando cambios en respuesta al aumento del antisemitismo. Además, el informe mostró que aproximadamente el 57% de los judíos estadounidenses ahora están más inclinados a enviar a sus hijos a escuelas judías diurnas, subrayando, según JPPI, la necesidad de una inversión más sustancial en educación judía y formación de identidad.

El papel de Israel como pilar de la identidad judía global

El informe reveló que el 95% de los judíos israelíes creen que Israel debe intensificar sus esfuerzos para fortalecer la identidad judía en la Diáspora. Además, el 44% de los israelíes apoyan ofrecer matrículas subvencionadas a estudiantes judíos del extranjero que elijan estudiar en Israel.

Al mismo tiempo, JPPI señaló que algunos judíos de la Diáspora abogan por una reducción en la centralidad de Israel en la vida judía.

Israel en una encrucijada política: Llamados a nuevas elecciones

El informe encontró que Israel enfrenta una significativa inestabilidad política internamente. Los ataques del 7 de octubre han intensificado los debates sobre temas como el reclutamiento de ultraortodoxos y la perspectiva económica debilitada de la nación.

Relaciones entre Israel y Estados Unidos al borde del abismo

El informe advirtió sobre la creciente tendencia de ver la relación histórica y vital de Israel con Estados Unidos como un tema partidista, con posiciones polarizadas en ambos lados.

La guerra en Gaza ha expuesto profundas divisiones, con divisiones partidistas y escrutinio de los medios que erosionan aún más esta una vez inquebrantable alianza, según encontró el informe.

Realidades Demográficas: Crecimiento y Declive

JPPI afirmó que la población judía global está en un punto de inflexión. Mientras hay crecimiento en Israel, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, el informe reveló preocupantes declives demográficos en lugares como Rusia, Ucrania, Sudáfrica y envejecidas comunidades europeas.

Según el informe, las poblaciones en decrecimiento, combinadas con la migración y las bajas tasas de natalidad, están amenazando el futuro de la vida judía en estas regiones.

El profesor Yedidia Stern, presidente de JPPI, dijo: “En 2024, las condiciones para los judíos en la diáspora han empeorado significativamente. Una fea ola de antisemitismo, como no se había visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, señala la posibilidad de un cambio dramático en el estatus y la seguridad personal de los judíos fuera de Israel. El Estado de Israel enfrenta desafíos geopolíticos, sociales, económicos y relacionados con la identidad sin precedentes. El liderazgo político y las instituciones estatales enfrentan una disminución en la confianza pública, lo que dificulta abordar estos desafíos. Sin embargo, al mismo tiempo, ha surgido una resiliencia social impresionante y alentadora dentro de Israel.

"Se necesitan medidas urgentes por parte del gobierno israelí para abordar la inestabilidad política y las tensiones sociales, fomentar la aliyá y fortalecer la conexión con la diáspora judía. Los desafíos son inmensos, pero se pueden formular soluciones como se detalla en el informe del JPPI", añadió.