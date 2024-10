Trump aconseja a Israel atacar a Irán sin contemplaciones

El expresidente Donald Trump afirmó que Israel debería apuntar a las instalaciones nucleares de Irán mientras hablaba en un evento de campaña en Fayetteville, Carolina del Norte, el viernes.

Los comentarios de Trump surgieron como respuesta a las declaraciones previas del presidente de EE.UU., Joe Biden, advirtiendo a Israel sobre atacar las instalaciones nucleares iraníes.

"Creo que [Biden] se equivocó. ¿No es eso lo que se supone que debes golpear?", preguntó Trump.

"La respuesta debería haber sido golpear primero a lo nuclear y preocuparse por el resto después", dijo el expresidente.

Comentarios anteriores de Biden

Anteriormente, cuando se le preguntó si apoyaba un ataque israelí a las instalaciones nucleares de Irán, Biden, mientras hablaba con reporteros, dijo "No".

Biden mencionó que su administración estaba en contacto con los israelíes sobre la respuesta y que pronto hablaría con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El candidato presidencial republicano y expresidente de EEUU Donald Trump señala a un simpatizante al final de un ayuntamiento mientras hace campaña en Fayetteville, Carolina del Norte, EEUU. 4 de octubre de 2024 (credit: REUTERS/Jonathan Drake)

El miércoles, Biden se unió a una conversación con los países del G7 — Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido — sobre la crisis israelí-iraní, ya que los ataques amenazaban con desencadenar un conflicto regional más amplio.

"Hablaron sobre el ataque inaceptable de Irán contra Israel" y la necesidad de una respuesta coordinada, incluidas sanciones adicionales contra Irán, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a los reporteros a bordo del Air Force One. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Biden expresó la plena solidaridad y apoyo de Estados Unidos a Israel y su pueblo y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel", dijo.

Estados Unidos ha advertido a Irán que enfrentará consecuencias por ese ataque, pero se ha mantenido centrado en la diplomacia.

Mientras tanto, Israel ha intensificado las resoluciones militares para garantizar la seguridad de su situación.

Tovah Lazaroff y Hannah Sarisohn contribuyeron a este informe.