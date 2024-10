Armenia reconoce al Estado de Palestina: análisis y repercusiones

El Ministro de Relaciones Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan, y el Primer Ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Mustafa, firmaron un comunicado conjunto para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Armenia y Palestina. El 21 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia reconoció oficialmente el estado de Palestina, convirtiéndose en el país número 149 en dar este paso.

La formalización de las relaciones diplomáticas armenio-palestinas llega en un momento complicado para el Estado de Israel.

El establecimiento oficial de relaciones diplomáticas entre Armenia y Palestina se produce en un momento en que Israel acaba de eliminar al líder terrorista de Hezbollah, Hassan Nasrallah, con la esperanza de frenar a los grupos terroristas respaldados por Irán que actualmente luchan contra el estado judío. Muchos podrían ver el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Armenia y Palestina en este momento como un movimiento destinado a dar espacio a Hamas, Yihad Islámica y otros grupos terroristas respaldados por Irán para continuar librando una lucha violenta contra Israel.

Mientras hablamos, estos grupos terroristas continúan atacando a Israel. La semana pasada, los grupos terroristas respaldados por Irán en Iraq atacaron a Eilat. Esto sucede después de que los hutíes en Yemen se responsabilizaran de un ataque a Tel Aviv, y Hezbollah mismo lanzara una serie de misiles sobre Israel central una semana antes, dirigidos a áreas del país que antes no estaban bajo fuego de cohetes, incluyendo Netanya, Kfar Yona y Even Yehuda. En un momento como este, el reconocimiento de Palestina por parte de Armenia es una victoria para el terrorismo.

Aunque la Autoridad Palestina no es lo mismo que los grupos terroristas respaldados por Irán que luchan contra Israel, es importante recordar que la Autoridad Palestina ha brindado apoyo emocional a estos grupos. Según Palestinian Media Watch, “Ignorando los miles de cohetes y drones disparados contra el norte de Israel por la organización terrorista libanesa respaldada por Irán, Hezbollah, desde el inicio de la guerra en Gaza de 2023, la Autoridad Palestina y su partido gobernante, Fatah, continúan expresando su apoyo a Hezbollah contra Israel al retratar a Hezbollah como una víctima”.

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, el ministro armenio de Asuntos Exteriores, Ararat Mirzoyan, y el ministro azerbaiyano de Asuntos Exteriores, Jeyhun Bayramov, pasean por el jardín mientras se reúnen para las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán en Berlín a pr (credit: ANNEGRET HILSE / REUTERS)

Azerbaiyán en contraste con Armenia

Tras los recientes ataques con cohetes de Israel, en los cuales Hezbollah ha anunciado que al menos 38 de sus miembros murieron, tanto la Autoridad Palestina como Fatah se apresuraron a expresar su apoyo al "hermano Líbano". La oficina del jefe de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, "condenó" los ataques como "actos de terror", afirmando que "dañaron a civiles inocentes". Ignorando también los numerosos ataques de Hezbollah a áreas civiles israelíes, y el asesinato de más de 40 israelíes, incluidos 12 niños que jugaban al fútbol, el asesor de Abbas, Mahmoud al-Habbash, acusó a Israel de "escalar" la situación y buscar "socavar la estabilidad de la región" con sus "operaciones agresivas".

Fatah también condenó la "operación agresiva y criminal" de Israel, enfatizando su continuo apoyo al Líbano y su "gran aprecio por el apoyo" que Líbano, es decir, la organización terrorista Hezbollah, "ha dado a la causa [palestina]". Además de prometer "seguir en el camino de la lucha" mediante la comisión de más ataques terroristas, Fatah también ha llamado directamente a Hezbollah a seguir atacando a Israel. Recientemente, el alto funcionario de la Autoridad Palestina/Fatah, Jibril Rajoub, alentó a Hezbollah e Irán a "castigar al enemigo israelí".

Por el contrario, Azerbaiyán no ha emitido ninguna declaración en apoyo a los palestinos en este momento crucial cuando Israel eliminó a Nasrallah. La única acción que Azerbaiyán tomó fue cancelar sus vuelos a Israel debido a "preocupaciones de seguridad". También aconsejó a sus ciudadanos que no visitaran Israel y la Autoridad Palestina en este momento nuevamente debido a preocupaciones de seguridad. Azerbaiyán no ha expresado ninguna hostilidad hacia Israel mientras el estado judío continúa luchando contra Hezbolá, Hamás, los hutíes y otros representantes de Irán.

Esto demuestra por qué los israelíes deberían apreciar a Azerbaiyán y la amistad que ofrece al pueblo judío. Durante nuestros momentos difíciles, Azerbaiyán está ahí, junto a nosotros, ofreciendo solidaridad y apoyo. De hecho, la relación económica entre Azerbaiyán e Israel sigue floreciendo a pesar de la guerra de Israel contra Irán y sus representantes.

Azerbaiyán es uno de los pocos países donde es seguro para los israelíes viajar a pesar de la guerra en Gaza y Líbano. El antisemitismo es ajeno a la cultura azerbaiyana. Es por esta razón que los israelíes deberían apoyar a Azerbaiyán y condenar a Armenia por apoyar a los representantes de Irán, especialmente en este momento crítico.

Una de las razones por las que Azerbaiyán entiende tanto a Israel es que debe enfrentarse a un enfoque sesgado similar al que Israel debe lidiar. Por ejemplo, Holanda llamó a el control de Azerbaiyán sobre Karabaj como la "toma de Nagorno-Karabaj", al igual que los armenios ahora consideran a Judea y Samaria, y Gaza, como "territorio palestino ocupado" que debe ser liberado.

Los azerbaiyanos tienen una rica historia en Karabaj que se remonta a la antigüedad, al igual que la conexión judía con Judea y Samaria que se remonta a tiempos antiguos. Cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han reconocido que Karabaj es parte de Azerbaiyán, al igual que el Mandato para Palestina reconoció a Judea y Samaria como parte de Israel.

Azerbaiyán e Israel están enfrentando la misma lucha para que sus derechos sean reconocidos por estados sesgados como Armenia y Holanda, que prefieren condenar a ambos países en lugar de reconocer sus derechos históricos.

El escritor es un académico del Medio Oriente y comentarista de la región.