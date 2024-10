La población judía crece en 100,000, alcanzando 15.8 millones

A tiempo para el año nuevo judío 5785, la Agencia Judía anunció el miércoles que la población mundial de judíos aumentó en 100,000 en el último año.

La población judía en todo el mundo actualmente se sitúa en 15.8 millones, un aumento de aproximadamente 100,000 en comparación con los 15.7 millones en 5784, informó la agencia, basándose en la investigación realizada por el demógrafo Prof. Sergio Della Pergola de la Universidad Hebrea para el Anuario Judío Americano del año 2024 (AJYB).

Casi la mitad de la población judía global, 7.3 millones, vive en Israel, mientras que 8.3 millones viven en la diáspora.

Fuera de Israel, el destino más popular para la judería mundial es Estados Unidos, según la investigación, donde residen 6.3 millones de judíos.

Judíos franceses llegan a Israel para la Aliá, el 1 de agosto de 2024. (credit: CHEN SCHIMMEL)

Francia actualmente tiene una población judía de 438,500, seguida de Canadá, con una población de 400,000. La población judía total en Gran Bretaña es de 313,000.

Los países con el menor número de residentes judíos registrados fueron Suecia (14,900), España (13,000), Austria (10,300) y Panamá, con solo 10,000 residentes judíos.

Comentando sobre la importancia de las cifras de población judía global, el Presidente de la Agencia Judía, el General de Brigada (r) Doron Almog, dijo: "La relación existencial entre las comunidades judías alrededor del mundo y el Estado de Israel se ha fortalecido en el último año. Estamos presenciando un apoyo sin precedentes que nos brinda la fortaleza y la esperanza para seguir adelante.

"La difícil guerra que se nos impuso, junto con la lucha de los judíos alrededor del mundo contra el creciente antisemitismo, resalta el destino compartido y la misión de la Agencia Judía — ser un puente vivo entre la diáspora judía global y el Estado de Israel, ser el hogar para todos los judíos de todo el mundo — de todas las denominaciones y sectores. Continuaremos uniendo y aprovechando el poder del pueblo judío para restaurar el Estado de Israel y construir una sociedad modelo basada en los valores de responsabilidad mutua y amor incondicional."

¿Cómo recopilaron los datos?

Gran parte de los datos se basaron en encuestas recientes, aunque las estimaciones de población para Rusia y Ucrania se ajustaron debido tanto a la guerra como a la ola de inmigración que siguió al país.

Los datos identificaron a los judíos basándose en aquellos que se identifican como judíos o aquellos que son judíos por vía materna o paterna y que no siguen ninguna otra religión.