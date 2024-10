El 16% de los jóvenes británicos cree que la masacre del 7 de octubre fue justificada - encuesta

Los jóvenes británicos se han radicalizado cada vez más a favor de Hamás desde la masacre del 7 de octubre, según una nueva encuesta realizada por YouGov.

La Campaña Contra el Antisemitismo (CAA) encargó la encuesta sobre las actitudes de los adultos británicos hacia los judíos.

Uno de cada once jóvenes británicos (18-24) tiene una opinión favorable de Hamás en un 9%, tres veces más que el número de la población general de Gran Bretaña en un 3%.

Más de uno de cada ocho, un 13%, no cree que los informes que indican que Hamás mató alrededor de 1,200 israelíes en los ataques del 7 de octubre sean ampliamente ciertos, en comparación con un 7% de la población general.

Un número mayor (16%) cree que la masacre fue justificada, en comparación con un 7% de la población general. Más de una cuarta parte, un 28%, de los británicos "muy de izquierda" dijo que la masacre fue justificada.

La mayoría de los británicos (59%) dijeron que evitarían ir al centro de la ciudad si supieran que habría una marcha pro Palestina.

Uno de cada tres (33%) británicos cree que Israel está tratando a los palestinos de la misma manera en que los nazis trataron a los judíos; esta fue la cifra más alta registrada. Esta opinión seguía de cerca su orientación política, con más de dos tercios de los que se identifican como "muy de izquierda" sosteniendo la opinión, en comparación con el 45% de los votantes laboristas, el 36% de los votantes demócratas liberales, el 22% de los votantes conservadores y el 18% de los votantes reformistas.

Los británicos desconfían de la influencia israelí

Uno de cada cinco británicos creía que Israel podría salirse con la suya porque sus partidarios controlan los medios de comunicación; esta cifra aumenta a un tercio al observar a los jóvenes.

Más de tres veces más jóvenes británicos (23%) no creen que Israel tenga derecho a defenderse que el público en general (7%), mientras que uno de cada cinco jóvenes británicos no cree que Israel tenga derecho a existir como un hogar para el pueblo judío.

Uno de cada cinco británicos no se siente cómodo pasando tiempo con personas que apoyan abiertamente a Israel, y la cifra es aún peor entre los jóvenes británicos con un 41%, el doble de la cifra registrada en diciembre de 2023.

Casi una cuarta parte (22%) de la población general piensa que Israel y sus seguidores son una mala influencia en Gran Bretaña y su democracia; esta cifra es casi el doble para los jóvenes (43%).

La encuesta, que se realizó con más de 2,500 personas encuestadas a principios de agosto, fue ponderada para ser representativa de la población adulta británica en general.

Un portavoz de la CAA dijo: "El extremismo se está normalizando en nuestro país, y como siempre, los judíos son los canarios en la mina. Lo más alarmante de todo es que nuestros jóvenes se están radicalizando a un ritmo mucho mayor que el resto de la población, simpatizando con terroristas y abrazando un racismo extremo contra los judíos".