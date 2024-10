Netanyahu refuerza la seguridad de Israel ante las amenazas de Irán y Hezbolá

Para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la confrontación con Irán y sus aliados ofrece la posibilidad de redención política en su país, incluso a riesgo de una guerra regional, un año después del ataque del 7 de octubre por parte de Hamas.

Muchos israelíes, que carecían de confianza debido a las importantes fallas de seguridad relacionadas con el ataque mortal del grupo terrorista Hamas, han recuperado la confianza en su aparato militar e inteligencia después de una serie de golpes sorprendentes contra el grupo respaldado por Irán, Hezbolá, en Líbano en las últimas semanas.

La muerte de Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá y aliado de Hamas, en un ataque israelí el 27 de septiembre en Beirut, fue recibida con euforia en un país que aún lidia con el trauma del 7 de octubre y un año de guerra en Gaza.

Incluso cuando una lluvia de misiles iraníes envió a los israelíes corriendo hacia los refugios antiaéreos la semana pasada, el éxito de Israel en interceptar los proyectiles en coordinación con aliados occidentales ayudó a fortalecer el sentido de resistencia del país.

La muerte de al menos nueve soldados israelíes en Líbano desde que Israel anunció el inicio de su operación terrestre el 1 de octubre ha sido un recordatorio sobrio de los peligros potenciales que se avecinan.

Pero Netanyahu, quien calificó la muerte de Nasrallah como un "punto de inflexión", ha liderado un coro de declaraciones de funcionarios israelíes en los últimos días que buscaron preparar a la población para más guerra.

"Irán cometió un gran error esta noche, y lo pagará", dijo al comienzo de una reunión política de seguridad después de los ataques con misiles.

Según una encuesta de la Universidad Hebrea de Jerusalén, alrededor del 80% de los israelíes sienten que la campaña en Líbano ha cumplido o superado las expectativas. Sin embargo, el mismo estudio encontró decepción con la campaña en Gaza, con un 70% apoyando un alto el fuego para traer de vuelta a casa a los rehenes israelíes.

Superviviente Político

Un ex miembro de una unidad de fuerzas especiales de élite que llevó a cabo algunos de los rescates de rehenes más audaces de Israel en la década de 1970, Netanyahu ha dominado la política israelí durante décadas, convirtiéndose en el primer ministro más longevo del país cuando ganó su sexto mandato sin precedentes en 2022.

Su alianza con los partidos nacionales religiosos de derecha fue clave para su victoria. El año pasado, enfrentó algunas de las mayores protestas en la historia de Israel por un paquete de medidas destinadas a limitar los poderes del Tribunal Supremo, lo que provocó acusaciones de que estaba socavando los cimientos de la democracia del país.

Desde el inicio de la guerra, las protestas por los cambios judiciales han dado paso a manifestaciones regulares exigiendo que su gobierno haga más para recuperar a los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre, con algunos manifestantes sugiriendo que Netanyahu ha mantenido la guerra deliberadamente por sus propios fines políticos.

Durante la guerra, Netanyahu ha dicho que solo la presión militar sostenida sobre Hamas traerá de vuelta a los rehenes, y ha prometido continuar la guerra hasta que Hamas sea destruido como una fuerza militar y gobernante en Gaza.

Fuera de Israel, ha sido el blanco de protestas indignadas por la actuación del ejército israelí contra Hamas en Gaza. Gobiernos extranjeros, incluido el aliado cercano Estados Unidos, han sido críticos de la campaña en Gaza y alarmados por la expansión del conflicto a Líbano.

La Corte Penal Internacional está considerando una solicitud de enjuiciamiento para emitir una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra en Gaza; en los que Netanyahu mismo describió la acción del fiscal de la CPI como "absurda" y dijo que estaba dirigida contra todo Israel y era antisemita.

Enemigo Mortal

Antes de que Israel comenzara su campaña contra Hezbolá el mes pasado, Netanyahu ya había visto cómo sus fortunas políticas nacionales se recuperaban un poco durante un año de guerra contra el grupo terrorista Hamas.

Encuestas de opinión recientes muestran que su partido Likud es nuevamente el partido más fuerte en Israel, incluso si aún podría tener dificultades para formar una coalición gobernante si se realizara una elección ahora.

Sin embargo, puede que no necesite hacerlo, después de haber incorporado la semana pasada a su gobierno, a menudo conflictivo, a su antiguo aliado convertido en rival, Gideon Saar, aumentando su mayoría a cómodos 68 escaños en los 120 escaños de la Knesset.

Eso podría proporcionarle algo de seguro contra socios de coalición como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, dos radicales del movimiento de colonos que han sido consistentemente renuentes a seguir la línea del gobierno.

Habiendo sobrevivido a uno de los peores ataques terroristas en la historia de Israel, ahora incluso puede cumplir un mandato completo con las elecciones no programadas hasta 2026.