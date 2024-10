Un año después del 7 de octubre: la guerra cobra su precio a Hamas en Gaza

Samira, madre de dos hijos en El Cairo, anhela su antigua vida cuando era profesora de árabe y tenía un hogar cómodo, antes de que el ataque de Hamas a Israel hace un año sumiera a Gaza en el sufrimiento y el caos.

Ella se ha unido a un número creciente de gazatíes que se preguntan si han pagado un precio demasiado alto por el asalto terrorista de Hamas el 7 de octubre del año pasado. La guerra entre Israel y Hamas que siguió ha afectado a Gaza, supuestamente matando a decenas de miles, incluidos terroristas de Hamas, y obligando a los palestinos a abandonar sus hogares.

“A pesar de todas las dificultades, nuestra vida iba bien. Teníamos trabajos, casas y una ciudad”, dijo Samira, quien declinó dar su apellido por temor a represalias.

Atribución de culpa

Samira todavía describe a Israel como un enemigo, pero también culpa al líder de Hamas, Yahya Sinwar, el cerebro de los ataques del 7 de octubre, por lo que ella ve como un gran error de cálculo.

"¿En qué estaba pensando? ¿No esperaba que Israel destruyera Gaza?" dijo ella. Escena de la matanza de israelíes a manos de Hamás en una carretera principal cerca de la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023 (credit: JAMAL AWAD/FLASH90)

Reuters habló con docenas de residentes de Gaza, todos los cuales pidieron no ser identificados por su nombre completo para evitar represalias. Algunos todavía ven a Hamas como héroes por el ataque del 7 de octubre, cuando la organización terrorista llevó a cabo un asalto sin precedentes en Israel, algo que nunca pensaron que verían.

Pero varios dijeron que el grupo terrorista respaldado por Irán, que ha gobernado Gaza desde 2007, había dado poco pensamiento a su sufrimiento, y algunos admiten que el ataque fue un terrible error.

Sinwar no ha sido visto públicamente desde el asalto del 7 de octubre, en el que los hombres armados mataron a 1,200 personas inocentes y secuestraron a otras 250, incluidas mujeres y niños. Ha dirigido a Hamas desde las sombras de una red de intrincados túneles bajo Gaza y, según personas en contacto con él, sigue convencido de que la lucha armada es la única forma de forzar la creación de un estado palestino.

Hamas afirmó que el ataque del 7 de octubre, el más mortífero en los 75 años de historia de Israel, marcó un punto de inflexión en la lucha de décadas por la nación palestina, que se había desviado de la agenda internacional. Algunos creen que el grupo terrorista está ganando la batalla contra Israel, que no ha logrado alcanzar sus objetivos de guerra de destruir a Hamas como fuerza combatiente, eliminar a sus líderes o recuperar a sus rehenes.

Encuesta de opinión

Una encuesta de opinión publicada a mediados de septiembre por el Centro Palestino de Investigación y Encuestas de Políticas (PSR), un grupo de expertos con sede en Ramallah y financiado por donantes occidentales, mostró por primera vez que la mayoría de los gazatíes se oponían a la decisión de atacar. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La encuesta, realizada a principios de septiembre, encontró que el 57% de las personas encuestadas en la Franja de Gaza consideraron que la decisión de lanzar la ofensiva era incorrecta, mientras que solo el 39% opinó que era correcta, una fuerte disminución con respecto a la encuesta anterior en junio.

Hamas ha sido acusado durante mucho tiempo de aplastar la disidencia en Gaza con golpizas u otras formas de represión. Sin embargo, en los últimos meses se han visto algunos raros actos públicos de disidencia.

El exfuncionario de Hamas Ahmed Youssef Saleh recurrió a Facebook en julio para preguntar si alguien en Hamas "estudió y consideró las consecuencias" antes de lanzar un ataque que provocó la invasión implacable de Israel.

La publicación de Saleh ha recibido cientos de comentarios desde entonces, muchos añadiendo su propia crítica al grupo islamista. Saleh, que sigue publicando regularmente, no respondió a las solicitudes de comentarios.

En julio, el activista palestino Ameen Abed, quien había criticado el ataque del 7 de octubre, fue golpeado por hombres enmascarados y hospitalizado. Su padre caminó por las calles del campo de refugiados de Jabalia en Gaza usando un altavoz para acusar a Hamas del ataque.

Sami Abu Zuhri, un alto funcionario de Hamas, desestimó tales críticas al grupo como "observaciones limitadas". "Esas observaciones resultan del dolor y nada más", dijo a Reuters, añadiendo que el espíritu del pueblo palestino estaba lejos de romperse.

“No tuvimos otra opción que lanzar esta gran batalla, independientemente del costo, porque la causa palestina estaba a punto de terminar en medio de la creciente agresión y los crímenes israelíes contra nuestro pueblo y nuestros sitios sagrados”, afirmó.

Las señales de disenso importan a Hamas, que tiene como objetivo mantener su influencia en Gaza una vez que la guerra termine, a pesar de la insistencia de Israel y Estados Unidos en que no puede desempeñar ningún papel en el gobierno del enclave después de la guerra.

Ashraf Abouelhoul, editor gerente del diario estatal egipcio Al-Ahram y especialista en temas palestinos, dijo que la naturaleza de cualquier papel para Hamas en una Gaza posterior a la guerra dependería de cómo termine el conflicto.

"Dentro de Gaza, la situación será diferente, y cuando la gente se dé cuenta de que Gaza se ha vuelto inhabitable, el apoyo a Hamas disminuirá", dijo. Sin embargo, agregó que Irán podría exigir un papel futuro para el grupo militante como parte de un acuerdo de un conflicto regional más amplio.

Acto de Desafío

Muchos residentes de Gaza ven el ataque del 7 de octubre como una respuesta a la ocupación israelí de décadas y no como una reacción a ofensivas o políticas israelíes específicas.

Algunos abogan por una solución de dos estados; sin embargo, reconocen que tras el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas, la posibilidad parece tan remota como siempre.

La encuesta de opinión del PSR, publicada el 17 de septiembre, mostró que la proporción de gazatíes que dijeron querer que Hamas gobierne una Gaza postguerra había caído al 36%, desde el 46% en su encuesta de junio.

"Por primera vez, vemos a más gazatíes queriendo que la Autoridad Palestina, no Hamas, controle Gaza tras la guerra. Este es probablemente el indicador más decisivo", dijo Khalil Shikaki, director del Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas, a Reuters, refiriéndose a la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania liderada por el presidente Mahmoud Abbas.

Incluso en Cisjordania, donde el apoyo a Hamas seguía siendo mayor, el apoyo al ataque ha disminuido, según mostró la encuesta, aunque aún casi dos tercios de los encuestados pensaban que fue la decisión correcta. PSR dijo que encuestó a 1,200 personas cara a cara, 790 en Cisjordania y 410 en Gaza, con un margen de error del 3.5%.

En agosto, las FDI acusaron a Hamas de intentar falsificar los resultados de las encuestas de PSR para mostrar un falso apoyo a Hamas el 7 de octubre, aunque dijeron que no había evidencia de que PSR estuviera cooperando con Hamas. PSR dijo que investigó la acusación pero no encontró pruebas de manipulación de datos.

Abouelhoul, el editor de un periódico egipcio, dijo que sería difícil medir la popularidad de Hamas en Gaza de manera integral hasta que terminara la guerra. Añadió que la Autoridad Palestina, controlada por el partido rival de Hamas, Fatah, necesitaba reformarse si quería desempeñar un papel en la Gaza posterior a la guerra.

"Lo importante es que los palestinos deben ponerse de acuerdo en un nuevo gobierno, con nuevos rostros, que se encargará de administrar los asuntos de la gente y reconstruir Gaza", dijo.