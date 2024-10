Israel recuerda el 7 de octubre mientras grupos pro Palestina en EE.UU. convocan 'día de rabia'

National Students for Justice in Palestine, una organización pro Palestina que tiene sucursales en campus de todo Estados Unidos, convocó a un "día de ira" el lunes, mientras Israel conmemoraba un año desde la masacre del 7 de octubre.

El "día de ira", que incluyó una vigilia para honrar a los "mártires" y oradores de grupos anti-Israel, dio inicio a una supuesta semana de ira hasta el 11 de octubre.

"Nos levantaremos por Líbano, nos levantaremos por Gaza y afirmaremos nuestro compromiso con la lucha hasta que las raíces del mal sean extraídas del mundo árabe y más allá", dijo National SJP en un comunicado.

Las sucursales de National SJP en muchos campus organizaron eventos más pequeños el lunes.

En la Universidad de Columbia, estudiantes, grupos de izquierda y grupos sindicales planearon una marcha masiva fuera de clase, seguida de una protesta principal en las escalinatas de Low Library.

Los grupos anunciaron la protesta a través de volantes, algunos de los cuales presentaban lemas como "Gloria a los mártires, victoria a la resistencia".

Se instaló un memorial cerca del campus de Columbia para las víctimas israelíes de la masacre del 7 de octubre, que incluía osos de peluche cubiertos de sangre, banderas del festival de música Supernova, banderas de Israel y un cochecito de bebé vacío para simbolizar a los bebés y niños asesinados por Hamas.

Within our Lifetime, una gran organización pro Palestina a nivel nacional dirigida por Nerdeen Kiswani, organizó una protesta en Nueva York llamada "Flood New York for Palestine" el lunes por la tarde.

WOL alentó a no trabajar y no ir a clases. Como resultado, muchos de los estudiantes involucrados en las protestas optaron por dirigirse al Washington Square Park para unirse a la protesta después de salir de clase.

Muchos campus de EE. UU. dijeron que estaban implementando medidas de seguridad adicionales antes del 7 de octubre.

La Universidad de la Ciudad de Nueva York dijo que había "desplegado oficiales privados adicionales en los campus para brindar apoyo y emitir orientación sobre las manifestaciones a los presidentes de las universidades y decanos antes del 7 de octubre".

En el Vassar College, una escuela privada de artes liberales en Poughkeepsie, Nueva York, la sucursal de SJP planeó una protesta y manifestación en el campus. También les dijo a los estudiantes que "se alentaba el uso de mascarillas".

El alcalde Adams responde a las amenazas de seguridad

A pesar de las protestas, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, destacó la importancia del día para las comunidades judías y pidió a los demás que no interfirieran en los memoriales para las víctimas.

"La mayor población judía fuera de Israel está aquí en Nueva York", dijo al New York Daily News.

"Nos aseguraremos de que las personas puedan reconocer el dolor de ese día sin ninguna interferencia y asegurando que aquellos que quieran protestar pacíficamente, lo puedan hacer de manera pacífica", dijo Adams. "No vamos a tolerar la violencia ni actos de destrucción disruptiva de la propiedad".

Hamas debería ser destruido y todos los rehenes deberían ser devueltos, dijo.