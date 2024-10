Crímenes antisemitas aumentan en Nueva York este año

Los crímenes de odio dirigidos a los judíos en la ciudad de Nueva York han aumentado este año, según datos del NYPD publicados el martes.

Desde el comienzo de 2024 hasta el 30 de septiembre, los judíos fueron blanco de al menos 275 crímenes de odio, en comparación con 158 incidentes durante el mismo período del año pasado. La suma de este año representa un aumento de 117 incidentes, o del 74%.

Los judíos han sido blanco del 55% de todos los incidentes de odio en la ciudad hasta ahora este año, un aumento del 14% respecto al año pasado, según los datos.

El informe de datos publicado el martes indica que el aumento del antisemitismo documentado en la ciudad de Nueva York después de la invasión de Israel por parte de Hamas el 7 de octubre de 2023 ha continuado a diferentes niveles a lo largo de los 12 meses posteriores al ataque. Ese aumento en los ataques antisemitas también ha impulsado un aumento general del 30% en los crímenes de odio contra todos los grupos en la ciudad este año, según un comunicado del NYPD. El comunicado agregó que el aumento "no está desconectado de la furia y el vitriolo" presentes en miles de protestas en la ciudad, muchas de ellas relacionadas con la guerra entre Israel y Hamas.

El NYPD informó que en septiembre hubo 29 crímenes de odio antijudíos, más de la mitad de todos los incidentes de odio en la ciudad y un aumento del 81% respecto al mismo período del año pasado, que registró 16 incidentes antisemitas.

Las cifras representan datos policiales preliminares y están sujetas a cambios si, por ejemplo, una investigación determina que una disputa que parecía discriminatoria en realidad no estaba motivada por el fanatismo. No todos los crímenes de odio reportados resultan en un arresto o enjuiciamiento. El estándar legal para probar el prejuicio es alto, lo que dificulta el enjuiciamiento.

La declaración del NYPD señaló que la ciudad ha visto un número récord de manifestaciones en el último año, con más de 4,100 marchas, protestas y otras actividades desde el 7 de octubre. La cifra no diferenciaba entre protestas relacionadas con Israel y Gaza y manifestaciones no relacionadas.

Alcalde Eric Adams

El alcalde Eric Adams y funcionarios de policía se comprometieron a proteger a la comunidad judía en una reunión de seguridad la semana pasada centrada en el período de las Altas Fiestas y en el aniversario del 7 de octubre, que cayó en lunes. La policía reforzó las medidas de seguridad en sitios sensibles alrededor de la ciudad.

Adams reconoció y defendió el derecho a manifestarse pacíficamente, pero dijo que habría tolerancia cero para cualquier infracción de la ley.

"Tu ciudad te protegerá sin importar lo que esté sucediendo en el mundo", dijo Adams. "Mientras las familias se reúnen y los vecinos se preparan para Rosh Hashaná y Yom Kipur, nuestra ciudad se asegurará de que puedan hacerlo de manera segura y insto a los neoyorquinos a celebrar y congregarse sin miedo". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Cientos de manifestantes anti-Israel marcharon por Manhattan el lunes para conmemorar el aniversario del 7 de octubre. El NYPD informó al New York Jewish Week que cinco personas fueron arrestadas en una protesta fuera de la Bolsa de Nueva York en Wall Street. Se presentaron cargos por intento de agresión, amenazas, resistencia al arresto y hacer grafitis. También hubo reuniones pro-Israel, incluyendo un mitin de 5,000 personas en Central Park.

En la reunión informativa de la semana pasada, los funcionarios de la policía dijeron que se habían cometido 22 delitos graves contra la comunidad judía, y se registraron 157 casos de acoso agravado, incluidos incidentes como empujar a una persona judía en la calle, escupirles o escribir un correo electrónico lleno de odio.

Varios incidentes posteriores al 7 de octubre están siendo investigados por fiscales, incluido uno en el que un sospechoso presuntamente golpeó a un israelí judío cerca de Times Square mientras gritaba epítetos antisemitas a mediados de octubre del año pasado. En otro incidente, en abril, un hombre fue acusado de una serie de crímenes de odio después de dirigir su auto en movimiento hacia judíos ortodoxos en Brooklyn.

La gobernadora Kathy Hochul dijo el viernes que las autoridades estaban monitoreando amenazas de bomba enviadas a sinagogas en todo el estado, pero que no había amenazas creíbles.

Los crímenes contra Israel también han afectado a no judíos. El lunes, la oficina del distrito de Manhattan del uptown del representante de Nueva York Adriano Espaillat fue salpicada con pintura roja, similar a otros incidentes de vandalismo antiisraelí. La misma oficina fue atacada con grafitis antisraelíes menos de dos semanas atrás.

Imágenes de seguridad compartidas con el New York Jewish Week mostraron a dos individuos enmascarados rociando pintura en la oficina y usando un martillo para romper sus ventanas, que mostraban imágenes de rehenes israelíes en Gaza. La Delegación Demócrata del Congreso de Nueva York condenó el vandalismo, diciendo que ocurrió en un día de "reflexión solemne" sobre los ataques del 7 de octubre.

El lunes, Espaillat compartió un mensaje de solidaridad con las familias de quienes están siendo retenidos como rehenes por Hamas, y asistió a la ceremonia conmemorativa en Central Park. El domingo, Espaillat también pasó por un evento de conmemoración en un vecindario a pocas cuadras de su oficina de distrito.