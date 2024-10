'Sionistas no merecen vivir': grupo pro-palestino de Columbia apoya la violencia

El grupo de estudiantes pro-palestinos más prominente de la Universidad de Columbia se retractó de una disculpa que había emitido por un estudiante que dijo "Sionistas no merecen vivir".

La declaración del martes de la División de Apartheid de la Universidad de Columbia también incluyó un llamado explícito a la violencia. Esto ocurre mientras los grupos pro-palestinos en Columbia y otras universidades han dejado claro que tienen la intención de continuar y en muchos casos intensificar su activismo en el año escolar actual.

"Apoyamos la liberación por cualquier medio necesario, incluida la resistencia armada", dijo la declaración de CUAD. "Ante la violencia del opresor equipado con la fuerza militar más letal del planeta, cuando se han agotado todos los medios pacíficos de resolución, la violencia es el único camino a seguir".

El estudiante, Khymani James, había hecho el comentario sobre los sionistas en un video que publicó en enero, en el que también dijo: "Sean agradecidos de que no estoy saliendo a matar sionistas". Columbia prohibió a James ingresar al campus en abril, después de que el video resurgiera y recibiera amplia atención y críticas. En ese momento, James era un activista prominente en el movimiento de encampamento pro-palestino de Columbia.

Días después, CUAD emitió una disculpa en nombre de James. "Cuando lo grabé, me sentía inusualmente molesto después de que una multitud en línea me atacara porque soy visiblemente homosexual y negro", decía. Un campamento de protesta en apoyo de los palestinos, en la Universidad de California, Berkeley, en abril. El problema del estallido de las protestas contra Israel ha sido la participación de muchos miembros del profesorado en la reformulación de la noción de Palestina, sostiene el escritor. (credit: CARLOS BARRIA / REUTERS)

"CUAD y el Encampamento de Solidaridad con Gaza han dejado claro que mis palabras en enero, antes de mi participación en CUAD, no están en línea con las pautas de la comunidad de CUAD. Estoy de acuerdo con su evaluación", decía la declaración, según el Columbia Spectator. "Esas palabras no representan a CUAD. Tampoco me representan a mí".

La declaración fue publicada en Instagram de CUAD pero desde entonces ha sido eliminada. Una disculpa que James publicó en Twitter también fue retirada.

A finales del mes pasado, James presentó una demanda contra Columbia en un tribunal del estado de Nueva York, diciendo que la universidad había violado sus derechos al utilizar de manera indebida el sistema de conducta estudiantil para discriminar y acosarlo. Menos de dos semanas después, CUAD emitió su declaración retractando la disculpa.

La retractación fue publicada un día después del primer aniversario de la invasión de Israel por parte de Hamas el 7 de octubre, y dijo que la declaración original de CUAD en abril había sido escrita por los organizadores del grupo, no por James. Presentó la declaración como una traición a los principios del grupo, y ofreció disculpas a James, diciendo que había sido objeto de discriminación.

La disculpa "no representa los valores o líneas políticas de Khymani o CUAD", dijo la declaración. "Los organizadores de CUAD fueron cómplices al no mantener nuestra línea política."

James agradeció al grupo por la declaración, escribiendo en Twitter: "Nunca escribí la disculpa neoliberal publicada a finales de abril, y estoy contento de que hayamos aclarado las cosas".

CUAD es una alianza de organizaciones estudiantiles liderada por los capítulos de Columbia de Estudiantes por la Justicia en Palestina y la Voz Judía por la Paz antisionista. Ambos grupos fueron suspendidos del campus el año pasado por violar las políticas de protesta de Columbia, pero han seguido operando a través de CUAD. Columbia JVP también publicó la declaración del martes en su página de Instagram.

CUAD es ahora uno de varios grupos estudiantiles en la ciudad que han utilizado un lenguaje violento en su protesta por la guerra entre Israel y Hamas. En agosto, semanas antes del inicio del año escolar, CUAD elogió el ataque del 7 de octubre y publicó: "Somos occidentales luchando por la erradicación total de la civilización occidental".

La universidad no respondió a una solicitud de comentario, pero sus normas comunitarias establecen que "las amenazas de violencia o la incitación de otros a participar en la violencia" no están cubiertas por las protecciones de la libertad de expresión. James hizo los comentarios en una reunión con empleados de la universidad sobre una publicación anterior en la que había dicho: "Lucho para matar".

La declaración se publicó un día después de que estudiantes pro-palestinos liderados por CUAD llevaran a cabo una protesta en el aniversario de un año del 7 de octubre que incluyó al menos un letrero con triángulos rojos, un símbolo que Hamas usó en videos del ataque del 7 de octubre para identificar objetivos israelíes. Mientras tanto, el SJP de Columbia elogió el ataque de Hamas, según el Columbia Spectator.

'Gritos Antes del Silencio'

Estudiantes judíos organizaron un evento conmemorativo el lunes en el campus, colocando enormes cartones de leche con los nombres y rostros de los rehenes retenidos por Hamas en Gaza. Fuera de las puertas del campus, el grupo pro-Israel Fin al Odio contra los Judíos organizó una protesta a la que asistieron principalmente no estudiantes que sienten que Columbia no ha hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo en el campus. Un día antes, la ex ejecutiva de Facebook Sheryl Sandberg presentó una proyección en el campus de "Gritos Antes del Silencio", su documental sobre la violencia sexual contra israelíes durante el ataque de Hamas.

Columbia fue sacudida por protestas anti-Israel el año pasado, alcanzando su punto máximo con un campamento de estudiantes al final del semestre de primavera que dio inicio a un movimiento de campamentos similares en escuelas de todo Estados Unidos. La universidad llamó a la policía al campus después de que los manifestantes tomaran por la fuerza un edificio administrativo, lo que resultó en docenas de arrestos, la mayoría de los cuales fueron desestimados, y causando una amplia controversia.

La agitación ha continuado desde entonces. El presidente de Columbia renunció en agosto, después de que tres decanos renunciaran bajo críticas por enviar mensajes de texto antisemitas durante un panel sobre antisemitismo. También vándalos pro palestinos vandalizaron el edificio de apartamentos de un administrador de la universidad, y la universidad restringió el acceso al campus debido a "posibles interrupciones".

El grupo de trabajo contra el antisemitismo de la universidad informó en agosto que los estudiantes judíos enfrentaban una discriminación "abrumadora" que "afectaba a toda la comunidad universitaria". Un comité del Congreso de la Cámara de Representantes está investigando el antisemitismo en la universidad.