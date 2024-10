El presidente de Venezuela ataca a los israelíes y sionistas en un discurso de una hora

"Los sionistas controlan el mundo" y "Jesús era palestino" son solo dos de las afirmaciones hechas por el presidente venezolano Nicolás Maduro en un episodio de tres horas de su programa Con Maduro+ el lunes.

Maduro, quien ha sido un crítico abierto de Israel, afirmó a lo largo de la entrevista que la lucha por la liberación palestina era la batalla más importante de la historia.

"Palestina es el lugar de nacimiento de la humanidad", comenzó. "Palestina siempre ha sido Palestina. Búsquenlo en los anales de todas las historias.

"La batalla más importante de la historia humana es por este lugar de nacimiento, y es una batalla por la liberación de Palestina, la liberación de Jerusalén", dijo el presidente. "Jerusalén es el epicentro de los profetas, de los mensajeros de Dios: Abraham, David, Salomón, el niño palestino Jesús, el hombre palestino Jesucristo".

Esta no es la primera vez que Maduro ha afirmado que Jesús, un judío nacido en Judea, ahora Israel, era palestino, habiendo hecho comentarios similares en octubre de 2023.

La visión de Maduro sobre la historia regional

Maduro agregó que Palestina era el "epicentro de la coexistencia cultural y religiosa" entre judíos, cristianos y musulmanes hasta que el proyecto colonialista de Estados Unidos y los sionistas destruyeron la paz.

"Hace 76 años, comenzó la tragedia del pueblo palestino, un pueblo árabe, un pueblo semítico, porque cuando la gente habla de antisemitismo, en realidad están hablando del pueblo semítico más antiguo, que son los árabes: los palestinos", declaró.

"Entonces bombardear y matar palestinos es ser antisemita", continuó Maduro. "Apoyar el asesinato de palestinos es ser antisemita".

Si bien el término "semítico" se utiliza para referirse a los pueblos que hablan lenguas semíticas en la región, el uso del término ahora es obsoleto. Sin embargo, el término antisemitismo fue acuñado en referencia al odio hacia los judíos a mediados del siglo XIX. Se le atribuye la palabra a un erudito judío austriaco, Moritz Steinschneider.

Maduro criticó duramente a aquellos que intentaron "pintar [el conflicto] como uno religioso", diciendo en cambio que era "un conflicto entre el proyecto colonialista de los Estados Unidos, el Reino Unido y Europa para controlar un enclave de un estado militarizado y expandir todas sus capacidades de influencia, dominación y hegemonía sobre el resto de la región".

La Guerra Israel-Hamas

El presidente venezolano también criticó enérgicamente a periodistas, medios de comunicación y sitios de noticias por referirse al 7 de octubre, la fecha de la emisión del episodio, como el "aniversario de un año de la guerra Israel-Hamas" o por hablar del "ataque de Hamas a Israel".

Según él, esos periodistas son "cómplices del genocidio", ya que estaban retratando la guerra de Israel como si fuera con Hamas, y no con el pueblo palestino, como Maduro afirmó que era.

"¿Eran los 27,000 niños que murieron por bombas de precisión parte de Hamas?", preguntó. "¿Eran las más de 10,000 mujeres que murieron cocinando en sus hogares miembros de Hamas? ¿Los edificios y hogares de Gaza, el 80% destruido, eran cuarteles de Hamas?"

La guerra, agregó, es "la guerra de exterminio más espantosa desde la época de Hitler" no solo contra los palestinos en Gaza, sino ahora también contra el pueblo libanés.

Esta "guerra de exterminio", como la llamó Maduro, ahora amenaza con extenderse al "amado pueblo árabe de Siria y al pueblo de la República Islámica de Irán".

Sionismo y control global

Maduro dedicó una parte significativa del episodio a discutir el sionismo, al que afirmó controla el mundo a través del dinero, la tecnología y el cabildeo político.

Al enumerar a sus opositores y enemigos políticos, agregó que detrás de cada uno está el sionismo. Esto incluyó a María Machado, líder de la oposición venezolana, y al anterior candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, que tiene ascendencia judía.

"El mundo debe saber que detrás de la derecha venezolana... está el sionismo", dijo. "El proyecto sionista es un proyecto colonialista que ha demostrado su capacidad de violencia y asesinato en los últimos 76 años".

Maduro también condenó a la Corte Internacional de Justicia por no condenar a Israel, diciendo que "mostró a quién responde: responde a los poderes de Occidente, responde al sionismo. La Corte Internacional de Justicia podría haber detenido la masacre, el genocidio".

Maduro dijo que la única esperanza para la paz en la región es si "el pueblo judío que vive allí en el territorio ocupado que llaman 'Israel', pero que en realidad es la Palestina de Jesús de Nazaret, logra una unión con el pueblo cristiano y el pueblo musulmán".

Judíos en Venezuela

Para enfatizar su punto, Maduro recurrió a su presunta ascendencia judía: "Les digo como nieto y bisnieto de hombres y mujeres judíos, esta guerra insensata debe detenerse".

El presidente ha afirmado esta herencia antes. En una entrevista de 2013, afirmó que sus abuelos eran judíos, de un "trasfondo sefardí magrebí", pero que se convirtieron al catolicismo en Venezuela. Maduro fue criado católico.

También afirmó "tener el pleno apoyo del pueblo judío en Venezuela y en el mundo para detener esta guerra insensata de exterminio genocida y detener el genocidio".

Fuentes de la comunidad judía en Venezuela le dijeron al Jerusalem Post que esto no reflejaba con precisión las opiniones de la comunidad: que fueron criados con un fuerte amor tanto por Israel como por Venezuela.

Asesinato de líderes terroristas por parte de Israel

Maduro también habló sobre los asesinatos selectivos de Israel en las últimas semanas, diciendo que el estado judío usó la excusa "inimaginable e inaceptable" de atacar a un líder político como Hassan Nasrallah para nivelar 10 edificios de apartamentos y matar a residentes locales.

Maduro también afirmó que, cuando Nasrallah fue asesinado, el líder de Hezbollah estaba a horas de aprobar un acuerdo de paz y que Estados Unidos había informado a Netanyahu que estaban avanzando hacia un alto el fuego, pero en lugar de firmar, Israel asesinó al líder "quien era la persona con el poder político para lograr la paz en nombre de Hezbollah y Líbano".

También condenó de manera similar el asesinato por parte de Israel del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, algo que Israel nunca ha admitido públicamente, diciendo que Haniyeh había estado en Teherán "con fines de diálogo con el nuevo presidente iraní [Mahmoud Pezeshkian] para firmar un acuerdo de paz".

"Y Israel se atrevió a lanzarle un misil en Teherán para asesinarlo cuando él era el líder político que tenía la autoridad para firmar el acuerdo de paz-cese al fuego", dijo.

Vínculos terroristas de Maduro

La conexión de Maduro con Hezbollah ha sido relativamente bien documentada. Según el think tank Center for a Secure Free Society, la Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbollah está activa en Venezuela a través de una red incrustada en la economía de Maduro.

La organización United Against A Nuclear Iran informó que simpatizantes de Hezbollah habían ocupado cargos de alto rango en el gobierno venezolano, lo que les permitió impulsar las actividades ilícitas del grupo terrorista, como el tráfico de drogas.

El informe dijo que Nasrallah y Maduro eran aliados políticos con una larga relación que se remonta a los viajes de Maduro a la región cuando ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en la administración de Chávez.

Además, en 2019, el exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, reveló poderosos vínculos entre Maduro y Hezbollah, así como corrupción generalizada y actividad relacionada con las drogas.

"Maduro es un títere", dijo Johan Sandrea, un venezolano que vive en Israel, al Post.

"Preferiría apoyar a terroristas para mantener su mafia gubernamental que apoyar la democracia. No se puede pedir 'paz para el pueblo judío' mientras se llama a Israel un estado ocupado y se ignora miles de años de historia."

Sandrea dijo que antes de dar opiniones sobre los palestinos, Maduro debería "centrarse en mejorar la calidad de vida de los venezolanos".

"Él es el último que debería estar hablando de 'crímenes' cuando muchos de sus propios ciudadanos están actualmente en la cárcel injustamente porque hablaron en su contra."