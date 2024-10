Embajador iraní ante la ONU dice que Nasrallah fue 'factor crítico para la paz' en Líbano

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saied Iravani, pronunció una declaración ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la que elogió al ex líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, como 'un factor crítico para la paz y estabilidad en Líbano' el jueves.

En la reunión, convocada para discutir el conflicto en Líbano, Iravani afirmó que los asesinatos de Nasrallah y el ex líder de Hamas, Ismail Haniyeh, se llevaron a cabo con la intención de 'sabotear cualquier posibilidad de un alto el fuego' en Líbano y Gaza.

"Israel es ahora una seria amenaza para la paz y seguridad internacional. Sus actos agresivos continuos de terror y atrocidades ahora amenazan con sumir a toda la región en una guerra total", dijo.

Después de la descripción de Irvani de Nasrallah como "una figura destacada en el mundo islámico y un factor crítico para la paz y estabilidad en Líbano", el embajador israelí Danny Danon recurrió a Twitter para calificar el discurso de 'increíble'.

"No puedes inventar esto", escribió Danon.

