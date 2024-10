¿Sin planes para Sucot? Disfruta actividades gratuitas para toda la familia

La guía completa de actividades para niños y atracciones durante Sucot 2024 en Israel:

A lo largo del país

Experiencias familiares en los bosques de KKL

El Fondo Nacional Judío te invita a una variedad de actividades especiales en todo el país adecuadas para toda la familia. Estas incluyen un festival de Sucot en los bosques de KKL, recolección de aceitunas en los viñedos y talleres creativos en el jardín botánico. Además, habrá un concurso de fotografía (20-21 de octubre) y el evento anual de observación de aves, '7º Tzafraton de KKL' (20-22 de octubre).

Detalles: https://salkkl.kkl.org.il/Tours/ToursSearch.aspx Niños desplazados participando en actividades del KKL-JNF. (credit: KKL-JNF PHOTO ARCHIVE)

Círculo de Jeremy

La comunidad de Jeremy's Circle, una organización que apoya a niños y adolescentes jóvenes que viven con familias que lidian con el cáncer, llevará a cabo un evento familiar en el parque de atracciones Algan. El parque incluye una variedad de atracciones para niños y jóvenes, y habrá talleres de autodefensa para adolescentes. Además, habrá un evento familiar en el jardín botánico de Jerusalén, que incluirá la participación en talleres y actividades gratuitas.

Detalles: https://forms.gle/ReeFkhiAn5mgYEXz6

Norte de Israel

Estreno de la obra "Compartiendo" en el Teatro Zikit

La nueva obra de Pablo Ariel, 'Compartiendo', se estrenará en el Teatro Zikit, un teatro visual multicultural en Galilea. El teatro presenta actuaciones para adultos y niños basadas en materiales originales y crea una experiencia multi-sensorial utilizando medios visuales y palabras mínimas. El equipo de Zikit cuenta con profesionales del teatro judíos y árabes, así como residentes de Galilea.

Festival del Espacio en Kiryat Ata

El viaje comienza en el planetario, donde embarcarás en un emocionante recorrido por el sistema solar, visitando planetas y observando fenómenos cósmicos notables. Cada día, un experimento científico te permitirá descubrir qué sucede en el espacio. Además, una instalación que te invita a recolectar premios mientras flotas en el aire, como astronautas, atracciones inflables, y puestos de maquillaje y tatuajes. Todos los días a las 12:00, habrá un espectáculo familiar.

Israel Central

Canciones infantiles israelíes en el Centro Dizengoff

En colaboración con el canal 'Infancia Israelí', Dizengoff Center invita a las familias a venir y recordar las queridas canciones clásicas de la infancia israelí. Como parte del evento, habrá actividades musicales diarias, instalaciones de juego experiencial de uso gratuito, áreas creativas y diversas actividades divertidas inspiradas en las queridas canciones, junto con muchas sorpresas adicionales.

Detalles: https://www.dizengof-center.co.il

Festival ‘El Balcón del País’ en Samaria

El 18º festival 'El Balcón del País' invita a toda la familia a una experiencia única y agradable para todas las edades. Durante el festival, habrá recorridos guiados por los paisajes de Samaria, junto con actividades creativas, lanzamiento de cometas, atracciones inflables y una variedad de otras atracciones. Además, hay estaciones de información en Deir Qala con explicaciones sobre el impresionante monasterio bizantino, la tumba del monje y el manantial estacional.

Details: https://www.tourshomron.org.il

Granja Yair

La Granja Yair ofrece actividades como un círculo de tambores, juegos de madera, tiro con arco y una estación de fotos te esperan. En el Mirador Moti de la comunidad, puedes disfrutar de una 'sukkah de escape' para los visitantes jóvenes, un taller de mosaico creativo y la deliciosa cocción de pitas en un tabun, con puestos de comida en el lugar. 'El Huerto' tendrá una presentación de 'Sukkah de los Sueños' para niños de 3 a 8 años, un taller creativo y más, todo ello con el telón de fondo de los paisajes de Samaria.

Details: https://www.tourshomron.org.il

‘Festival de Cometas’ en Kfar Azza - Tel Aviv-Jaffa

Continuando la tradición en memoria de la familia Kutz de Kfar Azza, la municipalidad de Tel Aviv-Jaffa llevará a cabo un evento en homenaje al festival anual de cometas en Kfar Azza, organizado por la familia Kutz, quienes fueron asesinados en su hogar el 7 de octubre. Las cometas se pueden comprar en el lugar, o puedes traer la tuya. Las actividades para toda la familia incluirán actuaciones de bandas de la zona, sukkahs con talleres creativos, un árbol de deseos, una feria de artistas, puestos de comida y bebida, y más.

Detalles: https://did.li/a4yIw

Festival Infantil Khan en Netanya

Un evento único que combina experiencias desérticas con el espíritu de las vacaciones: un espacio para hacer botellas de arena colorida del desierto, un área de bricolaje donde crearán campanas de viento, collares y pulseras de conchas, un área de postre del desierto donde los niños harán un delicioso postre llamado "Cubos de Playa". Además, habrá un área de fotografía y diseño, estaciones de belleza para trenzas y tatuajes de purpurina, y más.

Festival 'Dulce Sukkot' en Herzliya

El festival 'Dulce Sukkot' incluirá tres áreas de actividades únicas: 'Fábrica de Dulces' (haciendo varios tipos de dulces), 'La Panadería Mágica' ( talleres para hacer pasteles y galletas, construir una torre de panqueques, postres de chocolate, y más), y 'Creaciones Dulces' (divertidos talleres para hacer almohadas de dulces, móviles de dulces y sombreros de dulces). Además, habrá decoraciones de sucá y un quiz dulce.

Festival de IA en Ra'anana

El festival ofrece una experiencia emocionante para todas las edades, con cuatro áreas de actividades que incorporan las últimas innovaciones en IA. Entre las atracciones innovadoras se encuentran robots que dibujan y toman fotos de ti como recuerdo, un laberinto láser similar a las películas de acción y más. Recomendado para edades de tres años en adelante.

Jerusalén

Sukkot Azul y Blanco en PLANET Jerusalén

Sukkot Azul y Blanco en PLANET Jerusalén: Actividades artísticas y creativas gratuitas en un ambiente israelí familiar. Entre las actividades se encuentran áreas creativas, una estación de fotos de 360 grados, áreas de malabares, juegos de carnaval y personajes gigantes deambulando entre los visitantes. Adecuado para toda la familia.

Detalles: https://www.planetcinema.co.il/static/iw/il/Sukkot_festival_Oct_24

Mercado de las Cuatro Especies en Jerusalén

El mercado auténtico y colorido en la Plaza Viliro en Mahane Yehuda continúa una tradición de Jerusalén con medio siglo de antigüedad. Cerca de 40 puestos operarán en el mercado, ofreciendo todo lo necesario para cumplir con los mandamientos festivos, decorar la sucá y comprar otros artículos únicos de Jerusalén.

La Sucá Más Grande del Mundo

La sucá, la más grande del mundo, estará abierta a todos los visitantes y ofrecerá diversas actividades familiares. Todos están invitados a disfrutar del ambiente y la comida en esta hermosa sucá.

Eilat

Festival de Cerveza de Eilat

Disfruta de actuaciones en vivo de más de 40 marcas de cerveza, puestos de comida y un ambiente vibrante.

Detalles: https://eilat.city

'Volando con la Naturaleza' en el Santuario de Aves de Eilat

El Parque de Aves de Eilat te invita a recorridos guiados y actividades creativas relacionadas con la observación de aves. Ofrece historias naturales fascinantes y aves únicas.

Detalles: https://eilat.city

Todos los eventos están sujetos a las condiciones de seguridad en ese momento.