Monumento en Buenos Aires vandalizado con grafiti antisemita

Un eslogan antisemita con una larga historia en Argentina fue descubierto grafitiado en un monumento en un parque de Buenos Aires el miércoles, causando inquietud entre los judíos locales.

El grafiti, que decía "Sirve a la nación, mata a un judío", fue dibujado en una columna de un monumento a Simón Bolívar, históricamente considerado "el Libertador" de América del Sur, en el Parque Rivadavia de la capital argentina. Una estrella de David representaba la última palabra del eslogan.

La DAIA manifiesta su preocupación frente a la aparición de una grave pintada antisemita en el monumento a Simón Bolivar, ubicado en el Parque Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires.La entidad presentó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad con el objetivo de…

La principal organización judía de Argentina, DAIA, presentó una queja oficial y la municipalidad limpió el grafiti por la tarde, poco después de ser descubierto.

La DAIA condenó el "grave grafiti antisemita" y dijo que era uno de los más de 500 incidentes antisemitas que la organización había registrado este año, en medio de un aumento después del 7 de octubre de 2023.

Argentina tiene una población judía de casi 200,000, la más grande de América Latina. La gran mayoría vive en el área de Buenos Aires.

"Hoy Parque Rivadavia despertó así", escribió Federico Ballan, el presidente del distrito, en X/Twitter mientras compartía una imagen del graffiti. "Ya estamos trabajando para limpiarlo. La denuncia ya ha sido presentada y haremos todo lo posible para identificar a estos criminales."

Historia del antisemitismo

Una variante cercana de la frase tiene una larga historia en la extrema derecha del país. La Alianza de Liberación Nacional, un movimiento argentino de la era de la Segunda Guerra Mundial afiliado a los nazis, utilizó la frase, la cual fue posteriormente empleada por Tacura.

Este movimiento fascista estuvo activo en Argentina en las décadas posteriores a la guerra.

También ha aparecido más recientemente. Hace una década, los residentes de la localidad de General Paz recibieron facturas de impuestos con la frase escrita en ellas.

El funcionario de la ciudad responsable de la impresión fue condenado a una pena suspendida de cárcel y se le ordenó disculparse y aprender sobre el Holocausto.

El graffiti fue descubierto la misma semana en la que los judíos en Buenos Aires conmemoraron el primer aniversario del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. Un evento organizado por las organizaciones judías más grandes del país atrajo a 15,000 asistentes, según la embajada israelí del país.

Hubo una manifestación pro-palestina en la ciudad el mismo día.