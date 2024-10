¿Te sientes más joven o más viejo de lo que realmente eres? Descubre tu edad percibida

Tengo una pregunta para que reflexiones.

Si no tuvieras conocimiento de tu edad y no supieras tu fecha de nacimiento u otra información factual, ¿qué edad dirías que tienes, basándote en cómo te sientes? Detente y piensa en esto durante un minuto completo antes de seguir adelante. Llamemos a este número tu "número de edad percibida", o PAN por sus siglas en inglés.

He hecho esta encuesta informal con varios amigos y miembros de la familia. Los resultados han sido fascinantes. Creo que la edad es realmente un estado mental. Todos conocemos personas jóvenes de 90 años y personas mayores de 40 años. Algunos de los encuestados dijeron que se sienten al menos 30 años más jóvenes que su edad real, y otros dijeron que se sienten varios años mayores. Muchos se colocaron al menos una década o más por debajo de su edad real. Al preguntarles cómo llegaron a su PAN, muchos se imaginaron volviendo a un momento anterior, y de muchas formas aún se veían a sí mismos allí.

Dado todo por lo que hemos pasado en los últimos tres años y medio, esta pregunta puede ser más difícil de responder. Con el estrés emocional y físico primero de la pandemia y ahora de la guerra, nuestra alegría en la vida puede verse disminuida y nuestros niveles de ansiedad diaria más altos. ¿Cómo no iban a serlo? Después de todo, la mayoría de nosotros respondemos al mundo que nos rodea, y ese mundo en este momento está, lamentablemente, bastante enfermo.

Piensa también, por un momento, si te hubiera preguntado por tu PAN, digamos hace cuatro años: ¿cómo diferiría tu respuesta de la de hoy y por qué? Pareja de ancianos, ilustrativo (credit: Pixabay/MabelAmber)

¿Qué edad sientes?

Realmente no necesitamos un recordatorio de que estos últimos años han sido difíciles para todos nosotros y que definitivamente hemos cambiado de muchas maneras desde el 7 de octubre. Sin embargo, y a pesar de nuestro estrés continuo, la mayoría de las personas están sobrellevando relativamente bien, incluso si parecen infelices. Si bien algunos días son definitivamente más difíciles que otros, y vivir con la incertidumbre no es fácil, hay una fuerza y determinación sobre nuestro futuro que es evidente mientras avanzamos.

¿Cómo ha impactado esto en las puntuaciones individuales de PAN - y si pesa a las personas, las envejece o no tiene efecto alguno?

Ya sea que te sientas más viejo que tu edad declarada o más joven, es importante preguntarte qué factores tuviste en cuenta al responder la pregunta. Tu bienestar físico y emocional posiblemente sean contribuyentes principales y probablemente influirán fuertemente en tu PAN. Si no te sientes bien, esto puede aumentar tu PAN; y si te sientes genial, esto podría bajarlo considerablemente mientras te imaginas como un adolescente.

Con la primavera en el aire y las vacaciones recordándonos la libertad, estoy proponiendo tomarse unos minutos para una profunda introspección. Mira seriamente lo que tienes, quién eres y quién quieres ser. Toma nota de cómo tu actitud impacta tu día y tu PAN.

Si, por ejemplo, la vida en todos los sentidos es un esfuerzo para ti, y ves salir de la cama por la mañana como una pura labor y tu objetivo es "solo pasar" cada día, semana y año, es posible que te hayas calificado a ti mismo como "cansado" y mayor. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Sin embargo, si has logrado darle sentido a tu día y piensas con energía y entusiasmo en lo que te gustaría contribuir a tu mundo, tanto en cosas grandes como pequeñas, es posible que te sientas más joven de lo que dice tu edad. Puedes descubrir que simplemente no hay suficientes horas en el día para lograr todo lo que deseas hacer porque tienes mucho por cumplir.

Si tu perspectiva es la de una persona joven o mayor, ¿cómo calificarías tu nivel de felicidad personalmente, considerando todo, y sientes que hay una conexión entre ambos?

Sorprendentemente y a pesar de estos años difíciles, Israel sigue ocupando el quinto lugar en felicidad mundial. Es realmente increíble, dado que la mayoría de nosotros no nos describiríamos en este momento como "felices". Aún más inusual es que al mirar a aquellos menores de 30 años, nuestro ranking mundial nos lleva hasta el segundo lugar.

Sí, nuestra carga puede ser muy pesada en este momento, pero como pueblo que ha abrazado nuestra unión en propósito, darle sentido a lo que es nuestro colectivamente nos ha mantenido con ganas de levantarnos por la mañana y de maneras que no habríamos imaginado, fortaleciéndonos.

A medida que avanzamos en la Pascua y nos apoyamos mutuamente en los días difíciles que se avecinan, tal vez buscar razones para estar agradecidos nos fortalezca y ayude a reducir nuestro PAN. Permíteme darte solo un ejemplo.

Cuando comenzó la guerra, una maravillosa colega mía creó un grupo de WhatsApp que muestra solo una cosa al día: fotos de flores con colores y formas más vibrantes de lo que uno podría imaginar. Esta amiga ha transformado su caminata diaria para hacer ejercicio en una de desaceleración, notando la belleza a su alrededor y realmente tomándose el tiempo para fotografiar de cerca y enviar a un grupo en crecimiento fotos de las flores más magníficas que ve mientras camina. Aunque trabaja fuera de casa contribuyendo al bienestar de personas mayores y otros, sigue encontrando tiempo para publicar estas imágenes al comienzo de cada día.

Ella ha redefinido el propósito de su caminata de simplemente hacer ejercicio a realmente notar el mundo y la belleza que la rodea. Llena de optimismo, ella dice que ahora utiliza su tiempo de manera aún más sabia. No tengo dudas al escuchar su risa contagiosa y sus historias valoradas, junto con su proyecto fotográfico, de que su PAN sería menor que su edad real. "Aburrimiento" no es una palabra en su vocabulario.

Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Con tus años siendo limitados y cada momento siendo valioso, ¿estás viviendo la vida que, de acuerdo a tus valores, te gustaría estar viviendo? Si no es así, durante este tiempo de renovación, tal vez sea el momento de considerar hacer algunos cambios.

Al observar seriamente tu puntaje PAN, pregúntate si tienes algún interés en reducirlo y qué se necesitaría para que sigas sintiéndote joven. ¿Es aumentar tu ejercicio, comer más saludablemente, dedicar tiempo a actividades que disfrutas, hacer que tus relaciones con otros sean más significativas, o una combinación de estos?

Encontrar un propósito en lo que haces cada día, poniendo energía en tus pasos y tomándote el tiempo para oler realmente las rosas, te ayudará a ser joven de espíritu, si no de cuerpo.

La escritora es una psicóloga clínica con licencia en práctica privada en Ra'anana y autora de "El viaje de la vida: Explorando relaciones - Resolviendo conflictos". Ha escrito sobre psicología en The Jerusalem Post desde el año 2000 y se especializa en trauma, duelo y pérdida. ludman@netvision.net.il, drbatyaludman.com