'Rachel de Ofakim': Una película de valentía y tragedia personal

"Rachel de Ofakim" es un tanto desarticulada, pero es claramente un producto de su tiempo y de las circunstancias de su creación. Las escenas dramáticas son opacadas por el poderoso metraje de archivo, pero aún así, estas escenas principalmente apoyan la representación de Rachel Edri en sí misma.

La película brinda la oportunidad de verla como una persona completa, no solo como un ícono de inspiración.

En medio de las terribles noticias del 7 de octubre, el heroísmo de Rachel Edri brindó un raro momento de alivio. Aunque no fue una historia feliz, pues involucraba a parejas tomadas como rehenes por terroristas, fue un momento de esperanza en un mar de desesperación.

La gente rápidamente se enamoró de ella. Rachel apareció en la portada de la revista Para Mujeres en ilustraciones conmovedoras, artículos con recetas de galletas, en camisetas e incluso en videos animados representándola como Wonder Woman con galletas explosivas.

El potencial dramático y cinematográfico de la historia fue inmediatamente evidente, pero pocos esperaban un anuncio de película tan pronto. Para finales de octubre de 2023, ya estaba en marcha.

De hecho, solo un año y una semana después de ese trágico día, se estrenó "Rachel de Ofakim". La película, filmada en julio de 2024, tuvo a Merav Gruber como Rachel y a Albert Iluz como David Edri.

La rapidez de su lanzamiento puede plantear preocupaciones sobre si fue apresurado, pero la película de Zohar Wagner abraza esta urgencia.

Se sitúa dentro del trauma sin intentar sanar heridas todavía frescas. La película se enfoca en la brecha entre "Rachel", la figura icónica que salvó el día con ollas y determinación tranquila, y Rachel Edri, la mujer que nunca pidió ser una heroína.

Al igual que el Savoy de 2022 de Wagner, "Rachel de Ofakim" combina documental con drama, combinando material de archivo con reconstrucciones dramatizadas.

Al principio de la película, el director sugiere que Rachel reinterprete sus acciones para la cámara en lugar de dar testimonio. Edri acepta, pero rápidamente se da cuenta de que el costo emocional es demasiado grande y insiste en contratar a una actriz profesional.

Tres niveles de narración

La película se desarrolla en tres niveles: imágenes detrás de escena de la producción, escenas recreadas y documentación real de teléfonos, drones y otras grabaciones del ataque.

Rachel aparece en el set donde se está reconstruyendo la casa de la familia Edri. Expresa su preocupación por la destrucción de las paredes, habla con el equipo sobre sus abrumadores sentimientos durante la reconstrucción y a veces rompe a llorar. En otros momentos, toma el mando, reposicionando a los actores y corrigiendo inexactitudes en el guion.

Edri es el corazón de esta película, y su mera presencia justifica su creación. Incluso en sus momentos más dolorosos, se abre a la cámara, no para dar ejemplo o lograr algo, sino por su combinación única de honestidad y carisma. Aunque tiene un instinto de complacer, la estructura de la película parece darle algo de alivio. Ya no tiene que relatar toda la historia de principio a fin; en cambio, sus recuerdos fluyen naturalmente entre escenas.

Si bien los aspectos dramáticos de la película podrían ser su punto más débil, nunca se pretendió atraer a la audiencia hacia una historia ampliamente conocida.

Las imágenes sirven más como una herramienta documental, una forma indirecta de abordar el evento sin enfrentarlo directamente. Incluso sin estas escenas, el impacto de la película no se vería disminuido.

Existen para ayudar a Rachel a reflexionar sobre lo que ha soportado y lo que continúa sobreviviendo. En una escena, menciona que pudo dormirse fácilmente por primera vez desde el incidente. Un miembro del equipo señala que probablemente se debió al agotamiento por la filmación.

En otro momento, ella habla con la actriz que la representa, y Gruber muestra sensibilidad y admiración en esta situación inusual. En un momento, Gruber incluso le dice a Edri, "Eres la verdadera actriz aquí, porque salvaste tu vida".

Uno de los momentos más emocionales de la película llega cuando Albert Iluz le pregunta a Rachel si realmente captura la esencia de David Edri, el hombre con quien vivió durante décadas y cuya vida salvó en ese terrible día.

Tragedia personal

Esto nos lleva a la desgarradora tragedia que se cierne sobre la película: la muerte de David Edri en febrero de 2024, apenas cuatro meses después del 7 de octubre. La relación de Rachel y David tenía una dinámica angustiosa.

Ambos experimentaron el mismo terror, pero Rachel tomó medidas mientras que David fue en gran medida pasivo. Su habilidad para comunicarse con los terroristas y manejar la situación le dio un sentido de fortaleza. Como resultado, Rachel resulta inmediatamente familiar para aquellos que la conocen, mientras que el carácter de David se va reconstruyendo gradualmente a través de historias y fotos raras.

Rachel describe a David en el tiempo posterior como alguien que se retiró, incapaz de compartir el dolor y el horror que llevaba consigo. "David no se sentía bien, no hablaba," dice ella en la película. "Podía ver en su rostro que realmente le dolía."

"Rachel de Ofakim" puede parecer dispersa, pero refleja la urgencia y el dolor de su tiempo. Las escenas dramáticas son secundarias ante las poderosas imágenes de archivo, pero también apoyan a Edri y su historia, no solo de ese día, sino también de los días antes y después.

Como espectadores, es difícil saber si revivir los eventos traumáticos le brindó alivio o causó más angustia. Pero la película nos permite verla como un ser humano completo, no solo como un ícono de fortaleza. Ahora, ella merece descansar, preferiblemente lejos de las cámaras, al menos en el futuro previsible.