A pesar de la guerra, Israel recibió 31,000 nuevos inmigrantes este año

Desde el inicio de la guerra, aproximadamente 31,000 personas han inmigrado a Israel desde más de 100 países, según nuevos datos del Ministerio de Aliá e Integración y la Agencia Judía.

Los datos también indicaron un notable aumento en la apertura de expedientes de inmigración entre personas interesadas de países occidentales.

Durante el último año, nuevos inmigrantes han llegado a Israel desde más de 100 países. Según los datos, el mayor aumento en la inmigración se registró desde Rusia, con aproximadamente 19,850 inmigrantes, seguido por Estados Unidos y Canadá, con más de 3,340 inmigrantes asistidos por Nefesh B’Nefesh.

¿De dónde más vinieron?

Si bien Rusia, Estados Unidos y Canadá fueron los principales países de origen para los nuevos olím, individuos de casi todas las regiones hicieron aliyá.

Más de 1,820 personas hicieron aliyá desde Francia, donde el Rabino Jefe de la Gran Sinagoga de París, Moshe Sebbag, puso en duda el futuro de la comunidad judía en el país.

Unas 980 personas y familias emigraron de Ucrania, escapando de la guerra con Rusia y eligiendo vivir en Israel, que enfrenta su propia guerra contra el 'Eje de Resistencia'.

795 Olim emigraron de Bielorrusia, 560 del Reino Unido, 450 de Argentina, 310 de Georgia y 280 de Sudáfrica. Algunos de los nuevos ciudadanos de Israel también procedían de Brasil, Uzbekistán, Azerbaiyán, México y Kazajistán.

Judíos franceses llegan a Israel para hacer Aliá. (credit: CHEN SCHIMMEL)

Los datos muestran que cerca de un tercio de los inmigrantes de este año (31%) son jóvenes de entre 18 y 35 años.

Uno de cada cinco nuevos ciudadanos tenía entre 0 y 17 años (más de 6,000 personas) en el momento de la migración. El 21% tenía entre 36 y 50 años, el 13% entre 51 y 60 años, el 5% entre 61 y 65 años y el 10% tenía más de 65 años (aproximadamente 2,920 personas). Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

¿Qué ciudad absorbió la mayor cantidad de inmigrantes?

La ciudad que recibió la mayor cantidad de inmigrantes este año fue Netanya, donde más de 4,700 nuevos inmigrantes decidieron establecer sus nuevos hogares. Le siguen Tel Aviv, con aproximadamente 4,480 nuevos inmigrantes, y Haifa, donde se absorbieron más de 3,870 inmigrantes. 2,260 nuevos Olim decidieron comenzar sus vidas en Jerusalén, 1,880 se mudaron a Bat Yam, mientras que 1,100 eligieron Ashdod.

Se ha observado un notable aumento en la apertura de casos de inmigración a Israel desde países occidentales desde el inicio de la guerra, revelaron los datos. Francia fue el país que experimentó el mayor aumento en los casos abiertos, con un incremento del 352% en comparación con el año anterior.

En Canadá, hubo un notable aumento del 87% en los expedientes abiertos, seguido por Gran Bretaña con un aumento del 62%. Los Estados Unidos vieron un aumento de aproximadamente el 60% en los casos de inmigración abiertos en comparación con el período correspondiente del año pasado.

En el último año, miles de personas de todo el mundo participaron en ferias de aliyá organizadas por el Ministerio de Aliyá e Integración, la Agencia Judía, la Organización Sionista Mundial, la organización Ofek Israelí, Nefesh B'Nefesh y Keren Hayesod en colaboración con otras organizaciones de aliyá y asociaciones de inmigrantes.

El Ministro de Aliyá e Integración, Ofir Sofer (Partido Sionista Religioso), se refirió a los esfuerzos para garantizar un proceso de absorción adecuado para cada inmigrante: "Estamos trabajando para animar a muchos más inmigrantes a venir a Israel.

Esta semana, realizamos un extenso ejercicio en preparación para una gran ola de inmigración. Espero que sigamos viendo aumentos en los números, igualando a muchos miles de judíos de la Diáspora que deciden continuar sus vidas en Israel".