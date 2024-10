Lufthansa multada con cifra récord por negar embarque a pasajeros judíos

Lufthansa, la aerolínea más grande de Alemania, ha sido multada con un récord de $4 millones por presuntamente discriminar a pasajeros judíos, anunció el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) el martes.

La multa se relaciona con un incidente de mayo de 2022 en el que Lufthansa negó el embarque a 128 pasajeros judíos en un vuelo de conexión a Budapest después de inicialmente impedir su embarque en Frankfurt.

Según el DOT, esta multa de $4 millones es la más grande jamás emitida contra una aerolínea por violaciones de derechos civiles.

"Nadie debería enfrentar discriminación cuando viaja," dijo el Secretario de Transporte de EE. UU., Pete Buttigieg, según lo informado por NBC News.

"La acción de hoy envía un mensaje claro a la industria de la aviación de que estamos preparados para investigar y tomar medidas siempre que se violen los derechos civiles de los pasajeros."

Múnich, Alemania - 9 de septiembre de 2021: Avión Airbus A319 de Lufthansa en el aeropuerto de Múnich (MUC) en Alemania. (credit: SHUTTERSTOCK)

El incidente de mayo de 2022 involucró a 131 viajeros que volaban de Nueva York a Budapest vía Frankfurt para asistir a un evento conmemorativo del Rabino Shaya de Kerestir.

Durante el vuelo de Nueva York a Frankfurt, algunas personas supuestamente violaron la política de mascarillas de Lufthansa durante la pandemia de COVID-19, lo que provocó que se les negara el embarque.

Al llegar a Frankfurt, el personal de Lufthansa prohibió a 128 pasajeros abordar el vuelo de conexión a Budapest, citando presunto mal comportamiento por parte de algunos en la etapa anterior del viaje.

Muchos pasajeros afectados eran visiblemente hombres judíos ortodoxos, que llevaban atuendos religiosos distintivos, y habían reservado a través de algunas agencias de viajes específicas, según el DOT.

Los pasajeros afirmaron que los trataron como grupo a pesar de no conocerse personalmente.

El informe del DOT indicó que Lufthansa negó el embarque a todos los pasajeros debido a las acciones presuntas de unos pocos, sin evaluar el comportamiento individual.

"La mayoría de los pasajeros que fueron entrevistados por OACP declararon que Lufthansa los trató a todos como si fueran un único grupo, y les negó el embarque en [el vuelo a Budapest] a todos por el presunto mal comportamiento de unos pocos, porque eran abiertamente y visiblemente judíos", afirmó el DOT en sus conclusiones, según lo reportado por USA TODAY.

Lufthansa reconoció "errores en el procedimiento y la comunicación de la empresa", atribuyendo el incidente a "una desafortunada serie de comunicaciones inexactas, interpretaciones erróneas y juicios equivocados a lo largo del proceso de toma de decisiones".

'Sin hallazgo de discriminación'

Sin embargo, la aerolínea sostuvo que estas acciones, "aunque lamentables, no respaldan ningún hallazgo de discriminación", según informó CNN.

La aerolínea niega que algún empleado haya actuado con prejuicio, afirmando que la decisión de negar el embarque no estuvo influenciada por la religión o la etnia percibida de los pasajeros. "Lufthansa se dedica a ser un embajador de la buena voluntad, la tolerancia, la diversidad y la aceptación", declaró la aerolínea según CNBC.

Sin embargo, la investigación del Departamento de Transporte concluyó que las acciones de Lufthansa constituyeron discriminación religiosa bajo la ley estadounidense.

La embajadora Deborah Lipstadt, enviada especial contra el antisemitismo de la administración Biden, describió el trato de Lufthansa a los pasajeros como "increíble". "Cuando lo escuché por primera vez, dije: 'Oh, esto debe estar mal. Alguien debe estar informando mal esto'. Y luego, por supuesto, resultó ser precisamente correcto, e incluso peor de lo que pensábamos", dijo, citada por NBC News.

Ella agregó: "Si alguna aerolínea lo hubiera hecho, habría sido escandaloso. Pero la terrible e increíble ironía de que esto proviniera de la aerolínea nacional alemana fue escandaloso".

Lufthansa ha colaborado con el American Jewish Committee para desarrollar un "programa de capacitación único en la industria de la aviación para nuestros gerentes y empleados para abordar el antisemitismo y la discriminación", según informó NBC News.

Además, la aerolínea ha adoptado la definición de trabajo sobre el antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y ha tomado medidas para mejorar las relaciones con la comunidad judía.

El DOT ordenó a Lufthansa pagar $2 millones directamente, otorgando un crédito adicional de $2 millones que la aerolínea ya había pagado como parte de un acuerdo con los pasajeros afectados.

A pesar de negar las acusaciones, Lufthansa aceptó este arreglo, reduciendo efectivamente la sanción.

En 2022, Lufthansa llegó a un acuerdo con la mayoría de los pasajeros afectados, proporcionando a cada uno $21,000 en compensación como parte de un acuerdo civil.

Presentadas quejas por discriminación

El incidente provocó más de 40 quejas por discriminación de pasajeros judíos, lo que llevó a una investigación por parte de la Oficina de Protección al Consumidor de Aviación del Departamento de Transporte.

Los pasajeros informaron que los asistentes de vuelo les habían indicado que cumplieran con los requisitos de mascarilla facial y que no se congregaran en los pasillos o cerca de las salidas de emergencia, pero algunos no siguieron estas instrucciones.

El personal de Lufthansa no pudo identificar a pasajeros específicos que hubieran violado las normas, citando la naturaleza generalizada de las infracciones, que continuaron durante todo el vuelo, según informó AP News.

Imágenes del incidente mostraron al personal de Lufthansa diciendo a los pasajeros que "todos tienen que pagar" por las acciones de unos pocos, según lo informado por NBC News.

Medios alemanes indicaron que el personal de Lufthansa negó el embarque a pasajeros basándose en su apariencia judía, como el uso de kipás o peyot.

Lufthansa señaló que algunos pasajeros no solo no cumplieron con las medidas de seguridad, sino que también discutieron con los asistentes de vuelo y otros pasajeros que les recordaron el requisito de mascarilla.

La aerolínea reconoció "errores en los procedimientos y comunicaciones de la empresa" y atribuyó el incidente a "comunicaciones inexactas, interpretaciones erróneas y malos juicios a lo largo del proceso de toma de decisiones".

Mark Goldfeder, un abogado que representa a los pasajeros y director del Centro Nacional de Defensa Judía, tuiteó que estaba "orgulloso de representar a estos pasajeros", señalando que Lufthansa fue "la primera aerolínea en adoptar la definición de la IHRA", según informó NPR. También agradeció al Secretario Buttigieg y al DOT por responsabilizar a Lufthansa por discriminación.

Desde que el presidente Biden asumió el cargo en 2021, el Departamento de Transporte ha impuesto más de $170 millones en multas a las aerolíneas por violaciones a la protección al consumidor.

Si bien Lufthansa no es la primera aerolínea en enfrentar multas por derechos civiles, tales casos siguen siendo raros.

En enero de 2020, Delta Air Lines fue multada con $50,000 después de que se comprobara que había discriminado a tres pasajeros musulmanes en 2016.

Esta multa récord del DOT contra Lufthansa destaca la importancia de mantener la no discriminación en los viajes aéreos y sirve como un recordatorio contundente para la industria aérea sobre la importancia de proteger los derechos civiles de los pasajeros.