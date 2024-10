Kamala Harris parece decir que Israel está cometiendo genocidio en Gaza

La candidata presidencial de EE.UU. Kamala Harris pareció afirmar que Israel está cometiendo genocidio, calificándolo de "real" durante una charla en Milwaukee el jueves.

En los vídeos que circularon en las redes sociales el sábado por la noche, se puede ver a Kamala Harris dirigiéndose a un grupo de estudiantes en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee antes de ser interrumpida por un estudiante que le pide que hable sobre "el genocidio" en Gaza.

Harris les dice a los estudiantes que está "tan comprometida" con ellos antes de ser interrumpida por el estudiante que dice, "¿Y en genocidio, verdad? ¿Miles de millones de dólares en genocidio en lo que has invertido?"

En respuesta, Harris dijo que respetaba el derecho del estudiante a hablar.

