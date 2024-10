Harris recibirá menos votos judíos que candidatos demócratas anteriores

Una reciente encuesta del Instituto Manhattan indica que es probable que la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, tenga un desempeño peor entre los votantes judíos en las próximas elecciones que cualquier candidato presidencial demócrata anterior, según los resultados de principios de octubre.

La encuesta preguntó a 658 votantes judíos en todo Estados Unidos sobre sus opiniones sobre las próximas elecciones, los problemas que enfrenta la comunidad judía y otros temas públicos relacionados.

En el pasado, los votantes judíos han respaldado principalmente al Partido Demócrata, pero las preocupaciones sobre el aumento del antisemitismo y la falta de apoyo a Israel dentro del partido están llevando a algunos a reconsiderar.

La candidata DEMOCRÁTICA A LA PRESIDENCIA y vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, habla en un acto de campaña electoral en Atlanta, el martes. Querer poner fin a la guerra en Gaza es comprensible, pero querer que Hamás siga en el poder no lo es, argumenta la escritora. (credit: Dustin Chambers/Reuters)

La encuesta encontró que Harris tiene dificultades con temas como "seguridad, Israel y antisemitismo" en comparación con el ex presidente Donald Trump, quien ha sido enfático en su apoyo a Israel.

La mayoría de los votantes judíos apoyan a Israel, con solo un 5% oponiéndose, lo que lleva a muchos a reconsiderar su apoyo en las elecciones.

Opinión sobre asuntos públicos

Los votantes judíos se alinean fuertemente con los Demócratas en temas de aborto; incluso muchos Republicanos judíos se identifican como pro-elección. Sin embargo, sus opiniones sobre inmigración y políticas económicas no se alinean con ninguno de los partidos, según el estudio.

La encuesta indicó que los votantes judíos están preocupados por el gasto gubernamental pero apoyan un aumento de impuestos para aquellos con ingresos más altos.

En inmigración, se muestra que apoyan permitir que trabajadores altamente calificados entren a los Estados Unidos pero quieren que el gobierno sea más proactivo en la evaluación de los solicitantes. En cuanto al crimen, la mayoría de los votantes judíos se alinean con los Republicanos, sintiendo que el sistema de justicia actual es demasiado indulgente.

Otro problema destacado es el apoyo de los votantes judíos a leyes que prohíben las máscaras faciales durante protestas, especialmente después de las recientes manifestaciones pro-palestinas donde se acusó a los manifestantes enmascarados de intimidar a estudiantes judíos y otros.

Además, la mayoría de los votantes judíos piensan que la forma en que los medios de comunicación retratan a Israel es injusta y que Estados Unidos no muestra suficiente interés en grupos relacionados con los judíos, como la Liga Anti-Difamación, el Comité Judío Americano o Combatir el Antisemitismo.

Como resultado, más votantes judíos ahora están abiertos a apoyar al partido Republicano en las elecciones, mientras que solo un tercio informa que seguirá apoyando a los Demócratas.

La encuesta se realizó utilizando una muestra tomada de un archivo nacional de votantes y paneles en línea, luego se ponderó para que coincidiera con la población de votantes judíos probables en cuanto a género, edad y educación universitaria. Las respuestas se recopilaron utilizando métodos mixtos, incluidos SMS a través de web y alcance en línea. El margen de error de la encuesta es de +/- 3.8%.