Llamados a la Intifada en manifestación pro-palestina en Nueva York

NUEVA YORK - El 7 de octubre, asistí a la principal manifestación pro-palestina en Manhattan como ciudadano israelí que hizo aliá desde la ciudad de Nueva York en 2022.

El folleto de la manifestación, publicado en X por la organización Within Our Lifetime, anunciaba que la manifestación llegaría a Times Square a las 5:30 p.m. Cuando llegué allí, los manifestantes agitaban banderas palestinas y llevaban keffiyehs estaban dispersos. Caminé arriba y abajo por las avenidas, intentando encontrar a los marchantes.

Además de ver grupos pro-palestinos de personas, también vi a contramanifestantes pro-israelíes, algunos de los cuales intentaron debatir con los manifestantes anti-israelíes. Los manifestantes anti-israelíes se negaron a hablar con los grupos pro-israelíes.

Finalmente, seguí a cuatro mujeres vestidas con keffiyeh hasta la calle 33 y la 8ª Avenida.

La protesta en sí no fue tan grande como se esperaba. Los organizadores de la manifestación presumieron que había miles de asistentes, pero mi estimación se acerca más a varios cientos. La policía se alineó a ambos lados de los manifestantes, mientras las multitudes llenaban las calles.

Vi a dos miembros de Neturei Karta en la manifestación pero no a otra persona visiblemente judía.

"Viva la intifada", "Intifada, revolución", "Globalicen la intifada", "La resistencia está justificada cuando la gente está ocupada", "Israel bombardea, EE. UU. paga, ¿cuántos niños mataste hoy?", y "Del río al mar, Palestina está casi libre", fueron algunos de los cánticos escuchados en la manifestación.

Además, había carteles que decían "Israel tiene derecho a ir al infierno", "Israel es un estado terrorista", "Bombardear a niños no es 'defensa propia'", "EE. UU. e Israel son socios en el genocidio" y "Israel, come m***".

Uno de los carteles decía: "NYPD, KKK, IOF ('Fuerzas de Ocupación de Israel'), son todos iguales", acompañado del escudo de la policía de Nueva York, el emblema de las FDI, una Estrella de David y una persona dividida por la mitad, con un lado representándolo como un oficial de policía y el otro como un miembro del Ku Klux Klan.

Pancartas y banderas anti-Israel

También había afiliados del Partido Verde Jill Stein en la manifestación, quienes llevaban una gran bandera de Israel con las palabras "Racista", "Genocida", "No en nuestro nombre" y otras frases garabateadas en el símbolo de la Estrella de David con marcador rojo.

Decenas de personas llevaban una enorme bandera palestina sobre sus cabezas de manera que fuera visible desde el cielo. Otra bandera, en rojo, tenía una imagen del terrorista del Frente Popular para la Liberación de Palestina Abu Ali Mustafa y decía "Revolución hasta la victoria" en árabe. Otra bandera, en verde, tenía una imagen de la Cúpula de la Roca y decía "Defender al-Aqsa".

Numerosos manifestantes llevaban brazaletes o cintas en la cabeza de Hamas, y algunas banderas de Hamas eran agitadas.

Según el volante publicado en redes sociales, se suponía que los manifestantes debían marchar hacia el norte, pero en cambio marcharon hacia el sur, hacia Madison Square en la Calle 25 Oeste.

Una vez allí, muchos se amontonaron en el pequeño parque y otros se dispersaron. Varios se quedaron afuera del parque, incluidos los observadores de protestas de la Unión Americana de Libertades Civiles. Yo me quedé detrás de un monumento de Estados Unidos, donde se reunieron muchos de los líderes de la marcha.

Frente a mí había un cartel que decía "Alto al fuego", una aparente contradicción con la retórica de la marcha, que pedía una intifada y una revolución.

En este punto, un líder de la marcha comenzó a hablar. Desde mi punto de vista, no podía ver al orador, y era muy ruidoso; había una persona que seguía tocando un claxon. "Tenemos que mostrarles que no tenemos miedo de salir a las calles el 7 de octubre", gritó el orador. "Estamos aquí por una sola cosa, y esa es la justicia".

Durante el discurso, los manifestantes coreaban "Allahu akbar".

"Tenemos a Alá, tenemos la verdad y tenemos la libertad de nuestro lado", dijo el orador.

Durante el discurso, un joven saltó al monumento nacional y agitó una bandera palestina desde la cima mientras la multitud vitoreaba.

Mientras se llevaba a cabo la manifestación, miles en Israel se refugiaban en refugios antiaéreos mientras caían cohetes desde Líbano, Gaza y Yemen en el aniversario de la masacre de Hamas.

Hacia el final de la marcha, me preguntaba qué pensaría de la manifestación si no fuera israelí. Concluí que no parecería diferente a cualquier otra protesta a la que he asistido en Nueva York si no entendiera los símbolos, el mensaje incrustado en las banderas, los cánticos y la retórica.

Al día siguiente, en respuesta a un tuit sobre un levantamiento judío en Auschwitz el 7 de octubre de 1944, la líder de Within Our Lifetime, Nerdeen Kiswani, escribió en X: "¡El 7 de octubre siempre ha sido un día contra el nazismo, y ahora también contra el sionismo! ¡Viva la resistencia contra el nazismo, el sionismo, la supremacía blanca y todas las formas de genocidio, colonialismo y fascismo! ¡Viva el 7 de octubre! [sic]"